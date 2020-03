Két tűz között az MNB – Bevetik az „atomfegyvert” is?

Az alapkamat változtatására senki nem számít kedden a Portfolio által megkérdezett elemzők közül, ráadásul azt gondolják, hogy a puskapora nagy részét ellőtte már az MNB, így a nem konvencionális eszközök köre is beszűkült. Persze elővehetik még a „atomfegyvert”, az állampapírvásárlást a másodpiacon, ahogy a lengyelek tették, ezzel is lehetne növelni a bankrendszer likviditását és leszorítani a hozamokat.

A kamat szinte biztosan marad

Arra senki nem számít, hogy az MNB változtat kedden a 0,9%-os irányadó kamaton vagy a mínusz 0,05 százalékos egynapos betéti rátán. Pedig elvileg mindkét irányú elmozdulásra lenne logikus ok: a múlt héten Samu János, a Concorde elemzője úgy vélekedett, hogy a forint intenzív gyengülését csak egy kamatemeléssel lehetne megfékezni, viszont a koronavírus reálgazdasági hatásai miatt épp a laza monetáris kondíciók fenntartása, vagy akár további lazítás lenne indokolt.

Kérdés, hogy ezt a dilemmát hogyan oldja majd fel a Monatáris Tanács.

Ráadásul csütörtökön a jegybank friss inflációs jelentése is megjelenik majd, ennél is érdekesebb azonban, hogy hagyományosan ezeken az üléseken döntenek a következő negyedévben a kiszorítandó likviditás mennyiségéről, vagyis a devizaswapok megcélzott mennyiségéről. Emellett az utóbbi időszak tapasztalatai alapján negyedévente ezeket az üléseket követően tart sajtótájékoztatót vagy háttérbeszélgetést a jegybank, kérdés, hogy ezt a jelenlegi veszélyhelyzetben hogyan oldják meg.

Az inflációs jelentésben pedig a legfontosabb az lesz, milyen növekedési és inflációs pályát vázol fel a jegybank a koronavírus hatásai miatt, a növekedési prognózist szinte biztosan rontani fogják miután az elemzők egy része már recessziót jósol.

Persze vannak, akik szerint bátor lépést hoz majd a jegybank: a francia Societé Generale (SocGen) pénteki elemzésében azt jósolta, hogy az egynapos betéti ráta 10 bázispontos csökkentése jöhet mínusz 0,15%-ra. Sőt, szerintük van esély akár a 0,9 százalékos alapkamat csökkentésére is.

Az inflációra is figyelni kellene

A reálgazdaság lassulása és a forint gyengülése mellett az inflációs kilátásokra is figyelnie kell a jegybanknak, hiszen az év elején a célsáv fölé emelkedett az áremelkedési ütem. Elvileg az utóbbi hetekben mindenki arra számított, hogy az olajár beszakadása miatt hamar megoldódik majd ez a dilemma. Az MKB Bank elemzői szerint azonban nem érdemes ennyivel elintézni, hiszen a koronavírus-járvány miatt a globális és hazai gazdaság kínálati és keresleti oldala is sérül. A két tényező együttes jelenléte és annak inflációs pályára vonatkozó hatása még nem ismert, így a járvány miatt kieső kínálat miatt áremelkedést tapasztalhatunk a közeljövőben egyes termékek, szolgálatások kapcsán.

Önmagában az inflációs nyomás monetáris szigorítást tenne szükségessé, ám a koronavírus-járvány okozta helyzet és a negatív gazdasági kilátások jegybanki lazítás felé mutatnak

- emelik ki a bank szakemberei.

De akkor mégis mit léphet az MNB?

A jelenlegi helyzetben ugyanakkor nem klasszikus jegybanki gondolatok alapján dönthet a Monetáris Tanács március 24-én, hanem figyelembe veheti a járvány miatt már most is csökkenő globális és hazai gazdasági aktivitást; azaz a fókuszban olyan intézkedések lehetnek, amelyek továbbra is alacsony szinten tartják a kamatpályát, hogy vállalkozások továbbra is kedvező kondíciókkal kapjanak finanszírozást – vélik az MKB Bank elemzői. Szerintük fontos iránymutatást jelent a lengyel jegybank március 17-i kamatdöntése, ahol az alacsonyabb inflációs kilátások tükrében az NBP 50 bázisponttal 1%-ra csökkentette az irányadó rátát, emellett kilátásba helyezte, hogy a jegybank a másodpiacon vásárol majd lengyel állampapírokat. Emellett a jegybank és a kereskedelmi bankok közötti repo-ügyletekről, valamint a hitelezési dinamikát támogatandó refinanszírozott hitelek bevezetéséről is döntött.

Az utóbbi hetekben látott globális lazítás után ha most nem lép semmit a Monetáris Tanács, az is felfogható szigorításként - véli Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató elemzője. Szerinte a mostani helyzetben az MNB célja kettős: a piaci likviditás biztosítása (a turbulenciák csökkentése), illetve az infláció stabilizálása.

A jegybank feladata most még nem a lazítás, hanem a piacok megnyugtatása és a turbulenciák kezelése a likviditás biztosításán keresztül, a lazításra a vírus elmúlása után lehet majd esetleg szükség – vélekedik.

Talán egyedüliként a kiszorítandó likviditás mennyiségi célját emeli meg a jegybank és folyamatosan bővítheti a likviditást a piacon - mondta Virovácz Péter, az ING Bank szakembere.

Szerinte lehetett hallani már a jelzálog-papír vásárlás lehetőségéről is. Ezt követően a következő lépés a kötvényvásárlási program kiterjesztése lehet, melynek során megszűnne az eddigi sterilizáció. Utóbbi azért is került előtérbe, mert a napokban a lengyel jegybank is bejelentette, hogy kész állampapírokat venni a másodpiacon.

Ha az MNB is meglépné ezt, akkor egyrészt a likviditást növelhetné, hiszen a bankoknál majdnem 9000 milliárd forintnyi állampapír van jelenleg, másrészt segíthetne kordában tartani az utóbbi napokban megugró hosszú hozamokat is.

A SocGen szerint a növekedési kötvényprogram keretösszegét 450 milliárdról 600 milliárd forintra emelheti az MNB kedden, illetve bejelenthetnek további eszközvásárlásokat is, akár állampapírok másodpiaci vásárlását is 2-3 ezer milliárd forint keretösszeggel.

