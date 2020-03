Íme a térkép: egész városokat, térségeket üt ki a koronavírus-válság Magyarországon

Hétfa Kutatóintézet Cikk mentése Megosztás

A Balaton környéke, a jelentősebb gyógyfürdővel rendelkező járások (Gyula, Hajdúszoboszló), a fürdővárosok és még számos magyarországi térség a legkiszolgáltatottabb a turizmus koronavírus-járvány miatt kialakult válságának. Egyes térségek számára pedig a járvány következtében fellépő gazdasági krízis fog sokkal nagyobb helyi sokkot okozni, mint máshol, mert itt nincs más munkaalternatíva - mutatnak rá a Portfolio-hoz eljuttatott elemzésükben a HÉTFA Kutatóintézet szakértői, akik szerint ha ez a súlyos helyzet elhúzódik, akkor a kormánynak területfejlesztési eszközöket is be kell vetnie. A szakemberek egyúttal 4 konkrét javaslatot is megfogalmaznak a kormánynak annak érdekében, hogy ezekben a térségekben minél kisebb legyen a veszteség. Az alábbiakban a HÉTFA Kutatóintézet elemzését közöljük.