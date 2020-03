Megvan a megoldás Magyarország legnagyobb problémájára – Ennyire egyszerű lenne?

Vannak még rejtett tartalékai a kelet-közép-európai országoknak a romló demográfia elleni harcban – vélik az Erste Bank elemzői. A szakemberek szerint a nők foglalkoztatottsága, az effektív nyugdíjkorhatár, a migráció és a további családtámogató intézkedések jelenthetik a kulcsot a csökkenő népesség problémájára.

Az egész régiónk komoly kihívásokkal küszködik

Régóta beszélnek arról a szakemberek, hogy egész Európa demográfiai válsággal küszködik, hiszen folyamatosan öregszik a népesség, ami nyomást helyez a nyugdíjrendszerre is. A kontinensen belül Kelet-Közép-Európa még nagyobb problémákkal küszködik, hiszen a természetes fogyás mellett az elvándorlás is sújtja a régiót, elsősorban a magasabb bér reményében milliók éltek az Európai Unióban a szabad munkavállalás lehetőségével, és mentek Nyugat-Európába dolgozni.

Az Erste Bank elemzése szerint a régióban a népesség elöregedése minden mérőszám alapján látható. A munkaképes korú (15-64 éves) népesség aránya az utóbbi évtizedben 69%-ról 65%-ra csökkent, és ez a tendencia várhatóan folytatódik a következő években is. Ezzel párhuzamosan nőtt a születéskor várható élettartam és a 65 év felett egészségben eltöltött évek száma. Vagyis miközben a demográfiai folyamatok nyomást helyeznek a nyugdíjrendszerre és az egészségügyre, az egyre hosszabb élettartam valamelyest enyhíti ezt a nyomást.

A népesség várható változása 2050-ig.

A fenti ábrán látható, hogy a régió minden országában kisebb-nagyobb mértékben emelkedik majd 2050-ig a 65 éven felüli népesség aránya, amivel párhuzamosan csökken a munkaképes korú népesség.

A régió problémáinak egyik gyökere a természetes fogyás, vagyis az, hogy nem születik elég gyermek. Az Erste elemzői kiemelik, hogy a kétezres évek elején a teljes termékenységi arányszám (az egy szülőképes korú nőre jutó átlagos gyermekszám) több országban is történelmi mélypontra esett, majd azóta közelít az európai átlaghoz. A szakértők szerint 2,1-es arányszámra lenne szükség a népességfogyás megállításához. Ettől a régiónk továbbra is messze elmarad, Magyarország esetében most 1,5 körül van a szám.

De mivel lehetne megoldani a problémát?

Az elemzők arra is megpróbáltak megoldást találni, milyen intézkedésekkel lehetne tompítani a demográfiai katasztrófát. Az egyik ilyen terület lehetne a nők munkaerőpiaci részvételének növelése, a régióban ezen a téren majdnem egymilliós munkaerőtartalék van az eurózóna átlagához képest. Bár Magyarország esetében ez kevésbé jelentős, már most is elérjük a valutaövezet átlagát. Persze azért az alábbi grafikon az is látszik, hogy Svédországhoz képest van még tér az emelkedésre:

A nők foglalkoztatásában rejlő munkaerő-tartalék.

A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy például az állami gyermekgondozói rendszer (böcsődék, óvodák) javítása érezhető hatással van a gyermekvállalási hajlandóságra és a munkaerőpiacra visszatérésre is, elsősorban a második és harmadik gyermekek megszületésének esélyét növeli. A jobb ellátórendszer mellett a részmunkaidős foglalkoztatás elősegítése lehetne hatással a munkaerőpiacra való visszatérésre, Kelet-Közép-Európa számára elsősorban ezen a területen van tér javulásra. És itt Magyarországnak is van tere, hiszen a gyermekes anyák esetében csak Horvátországban alacsonyabb a részmunkaidősök aránya, mint nálunk.

Részmunkaidős foglalkoztatás a gyermeket nevelő anyák körében.

Fontos tényező a foglalkoztatottság az egyes korcsoportokban is, a régióban például az 55 év feletti nők esetében az egyik legalacsonyabb a ráta köszönhetően a kedvezményes nyugdíjazásnak, ez pedig az effektív nyugdíjkorhatárt jelentősen csökkenti.

Ezt az effektív korhatárt pedig jelentősen emelni kellene – mutatnak rá az elemzők.

Az Erste szerint a legnagyobb probléma, hogy a kormányok egyelőre elégedettek ezzel a helyzettel. Példaként emelik ki, hogy Lengyelországban például még a férfiak is a 65 éves korhatárnál két évvel korábban mennek átlagosan nyugdíjba. A nők esetében Magyarországon is nagyjából két év a különbség a törvényben rögzített és a tényleges nyugdíjkorhatár között.

Az egészségügyi rendszer javulása segít abban, hogy az emberek ne csak egyszerűen tovább éljenek, hanem tovább is legyenek egészségesek – emelik ki az Erste Bank elemzői. Ez egyrészt növeli az egészségügyi kiadásokat, mivel a tapasztalatok szerint 60 év felett megemelkednek a költségek, másrészt viszont azt is jelentheti, hogy az idősek egyre nagyobb része maradhat legalább részben aktív a munkaerőpiacon, vagyis emelkedhet az effektív nyugdíjkorhatár.

A másik fontos terület a demográfiai katasztrófa leküzdésére a migráció, a régió országainak egyrészt meg kellene fékezni a hazai munkaerő elvándorlását, másrészt pedig a képzett külföldi dolgozók idecsábítására lenne szükség. Az utóbbi években elsősorban Horvátország és Románia szembesült a fiatal, képzett munkaerő jelentős elvándorlásával.

Az elemzők kiemelik, hogy a tapasztalatok alapján az esetleges visszavándorlást segítheti például az állami intézményrendszer javítása, a korrupció csökkentése és az általános életszínvonal javulása.

Vagyis összefoglalva az Erste szerint három területen lehetne lépéseket tenni, hogy a demográfiai problémákat csökkentsék a régió országai:

Az eddig kiaknázatlan munkaerőpiaci rétegek, mint a nők foglalkoztatása, az anyák könnyebb elhelyezkedése vagy az 55 év felettiek munkába állítása. A tudatos migrációs politika az elvándorlás megállítására, a már elvándoroltak visszavonzására és a képzett külföldi munkaerő befogadására. További családokat támogató intézkedések, melyek növelhetik a gyermekvállalási kedvet.

