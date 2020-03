1,2 milliárd embert küldtek váratlanul karanténba, milliók kerülhetnek az éhhalál szélére

Teljes kijárási tilalmat és országos házikarantént hirdetett Narendra Modi miniszterelnök Indiában tegnap, de a belügyminisztérium később közölt irányelvei szerint az élelmiszerboltok, patikák, infrastrukturális intézmények mégis zavartalanul üzemelhetnek tovább. Ennek ellenére a rendőrség nagyon szigorúan lép fel az otthonelhagyók ellen, sőt, üzleteket is bezárnak. Bár úgy tűnik, még az indiai hatóságok sem tudták eldönteni, hogy most akkor teljes vagy részleges karantén lesz-e, bármelyik mellett szülessen meg a döntés, milliókat fenyeget a korlátozások miatt éhezés, netán éhhalál. Vannak elemzők, akik szerint szabályos társadalmi felkelést hozhat Indiában az országos karantén, de nincs más módja annak, hogy a rossz higiéniai körülményekkel rendelkező országban egy még nagyobb katasztrófát elkerüljenek.

Teljes tiltás?

Tegnap a világ eddigi legszigorúbb intézkedését hirdették ki az 1,2-1,3 milliárd fős Indiában: Narendra Modi miniszterelnök házi karanténba parancsolta az ország teljes lakosságát. Alig négy órás felkészülési időt kapott a világ második legnépesebb országa, aztán érvénybe lépett a teljes kijárási tilalom, amely három hétig tart majd.

Teljes tiltás lesz érvényben az otthonelhagyásra. Minden állam, minden körzet, minden járás, minden falu lezárás alá kerül

– jelentette be a politikus, sokak számára teljesen váratlanul. Azért is érte a világot meglepetésként a bejelentés, mert az országban alig 500 fertőzött található.

A New York Times beszámolója szerint a drákói tiltás azért született meg, mert India lakosságának számottevő része zsúfolt városokban él, viszont a higiéniai körülmények kifejezetten rosszak és az egészségügyi ellátás is színvonal alatti. Éppen ezért a járvány elmérgesedése Indiára nézve nagyon komoly katasztrófát szülhet.

Mi lesz a lakossággal?

A szigorú bejelentést hivatalos irányelvek is követték, melyekből kiderül, hogy bár Modi miniszterelnök teljes lezárásról beszélt, – sok másik országhoz hasonlóan -, a létfontosságú infrastrukturális intézmények, a patikák, élelmiszerboltok és az ATM-ek azért tovább üzemelnek. Bezárt viszont az összes tömegközlekedési vállalat, vendéglátóhely az országban.

Az enyhítő intézkedések ellenére eluralkodott a pánik a lakosságon, megrohanták az ország élelmiszerboltjait és lerabolták a készleteket.

Szintén érdekes, hogy a kijárási tilalom részlegessé minősítése ellenére a hatóságok letöltendő börtönbüntetéssel fenyegették meg azokat, akik megszegik a karantént, a rendőrség pedig eddig is agresszíven fellépett azok ellen, akikről úgy vélték, hogy megszegik a rendelkezéseket, még akkor is, ha erről nem volt szó. Élelmiszerboltokat zárattak be, újságírókat, ingázó munkásokat vertek meg, még mielőtt egyáltalán a lezárás érvénybe lépett volna.

A rendőrség megver minket, ha kimegyünk. Nem merünk kimenni még zöldségeket sem venni, most pedig elszálltak az áraik

– mondta egy családanya a New York Timesnak.

A rendőrség eddig 5146 embert vett őrizetbe és 1018 járművet foglalt le a karanténszabályok megsértése miatt az India Times adatai szerint.

Nem lesz egyszerű az eddig is brutálisan fellépő rendőrség intézkedéseit, Modi teljes tiltást hirdető szavait és a belügyminisztérium csak részleges tiltást hirdető intézkedéseit összhangba hozni egymással.

Milliók kerülhetnek az éhhalál szélére

Komplett társadalmi rétegek élnek Indiában, akiknek akár végzetes kimenetelű is lehet a karantén, legyen szó akár teljes, akár részleges kijárási tilalomról.

A BBC adatai szerint az indiai lakosság mintegy 90%-át nem bejelentetten foglalkoztatják (a CNBC szerint a szám 65-70%), ami azt jelenti, hogy megszámlálhatatlanul sok ember nem adózik és nem rendelkezik társadalombiztosítással, szabadsággal vagy nyugdíjjal.

Milliók élnek úgy, hogy az utcákat járják alkalmi munkákat keresve, e munkaerő iránti kereslet a kijárási tilalom miatt lényegében nullára esett. Többen közülük ráadásul vidékről ingáznak a nagyvárosokba, ami azt jelenti, hogy a közlekedés lezártával ők most a nagyvárosok utcáin ragadtak, mert nem tudnak hazamenni. A napi bevétel híján már most ezrek, ha nem milliók kerültek az éhhalál szélére.

Annyira tehetetlennek érzem magam. Attól tartok, hogy az éhezés előbb megöl minket, mint a koronavírus

– mondta egy utcai árus a BBC-nek.

„Mindent tudok a koronavírusról. Nagyon veszélyes, az egész világ szenved miatta. A legtöbb ember bent tud maradni. De mi lesz velünk, akiknek az éhezés és a biztonság közt kell választani? Melyiket válasszuk?” – vetette fel a kérdést egy másik árus.

Arról pletykálnak az országban, hogy a legszegényebb rétegeket valamilyen intézkedéscsomaggal karolja majd fel az indiai kormány, például kifőzdéket nyitnak, ahol ellátják őket étellel, ebben az esetben viszont aligha volt értelme országos karantént bevezetni, hiszen rossz higiéniai körülmények közt élők jelentős tömegei fognak egy helyre összpontosulni.

Mit szól a piac?

A tőzsdék egyelőre pozitívan reagálnak a lezárásra: az indiai Sensex index magyar idő szerint ma 11 órig 7% körüli pluszban van. A piacok valószínűleg már bármilyen intézkedésnek örültek, hiszen az év eleje óta az indiai tőzsde még így is több mint 30%-os mínuszban van; egyszerre terhelte a terjedő koronavírus-pánik és az egyik legnagyobb magánszektori bank likviditási krízise az indiai gazdaságot.

Sokan szkeptikusak viszont az intézkedés hatásaival kapcsolatosan, többen úgy vélik, hogy gazdasági sokkot és társadalmi feszültséget gerjesztenek majd vele, de tényleges segítséget nem jelent majd a lezárás.

A helyzet rosszabb, mint a háború. Ha nem tudjuk az alsó 50%-ot ellátni a szükséges dolgokkal, társadalmi felkelés lesz

– mondta a New York Timesnak Arun Kumar, az Institute of Social Sciences professzora.

A CNBC-nek nyilatkozó elemzők ezt elkerülendően készpénz- és ellátmányosztást javasolnak országos szinten, ezt már tartományi szinten alkalmazzák India egyes régióiban. Egy szakértő akár az alapjövedelem átmeneti bevezetését is megfontolná az indiai kormány helyében.

„Indiának fiskális és monetáris intézkedésekkel kell fellépnie a mostani helyzet ellen és kifejezetten figyelniük kell az informális szektorra” – mondta a hírcsatornának Kunal Kundu, a Société Générale elemzője.

Az Oxford Economics elemzői India növekedési kilátásait 3%-ra rontották a korábbi 5,1%-ról azzal a széljegyzettel, hogy a lezárás hosszától függően ez tovább romolhat.