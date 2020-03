Történelmi tabuk dőlnek le – Sosem látott lépéseket hozott a koronavírus

Napról napra sorakoznak a „történelmi” és a „sosem látott” kifejezések, folyamatosan újabb és újabb tabuk dőlnek le. A jegybankok részben a 2008-2009-es tapasztalatokból okulva minden eszközt bevetnek, hogy tompítsák a gazdaság visszaesését és lerövidítsék a recessziót. Emellett minden eddiginél nagyobb költségvetési élénkítő csomagok formálódnak világszerte. A legnagyobb tabu, a monetáris finanszírozás tilalma egyelőre nem dőlt le, de erősen inog. A nehéz helyzetben a jegybankok teremtik majd elő a szükséges pluszforrásokat.

A jegybankok minden fegyvert elővettek

Az utóbbi hetek arról szóltak, hogy a fejlett világ jegybankjai minden eszközzel igyekeztek védekezni a koronavírus gazdasági hatásai ellen. Ez a kamatok csökkentése mellett likviditásbővítésben és eszközvásárlásokban merült ki, vagyis a konvencionális és a nem konvencionális eszköztárat is bevetették.

Élen járt ebben a Fed, mely a dollárlikviditás folyamatos biztosítása mellett két rendkívüli ülésen gyakorlatilag nulla százalékra vágta a kamatot, összesen 150 bázisponttal lazítottak egy héten belül. Ezzel gyakorlatilag „elmentek a falig”, hiszen a Nyíltpiaci Bizottság több tagja Jerome Powell elnökkel együtt korábban többször kritikusan nyilatkozott a negatív kamatok hatékonyságáról, vagyis szinte biztosra vehető, hogy az irányadó ráta innen már nem csökken tovább.

A hagyományos jegybanki lazító eszköznek számító kamatcsökkentés mellett a Fed új eszközvásárlási programot is bejelentett, melynek keretösszegét először 700 milliárd dollárban határozták meg, majd hétfőn bejelentették az újabb történelmi lépést: a jegybank kész korlátlanul állampapírokat és jelzálogleveleket vásárolni, amíg szükségesnek tartja.

Vagyis eljutottunk oda, hogy ma már a Fed a szükséges ideig kész mindent megvenni.

A keretösszegről hetente döntenek, első lépésben ezen a héten naponta 75 milliárd dollárnyi állampapírt és 50 milliárdnyi jelzáloglevelet vesznek meg, vagyis a csomag mérete jelentősen meghaladja a 2008-as válságban láttat. Nem véletlen, hogy az elemzők nagy része az USA „whatever it takes”- pillanataként értékelte a Fed hétfői bejelentését. Ezzel az EKB 2012-es történelmi pillanatára utaltak, amikor Mario Draghi elnök 2012 nyarán a görög adósságválság csúcsán kijelentette, hogy egyben tartják az eurózónát, „kerül, amibe kerül”. A szállóigévé vált mondat felemlegetése arra utal, hogy az amerikai jegybank most a korlátlan vásárlások bejelentésével szögezte le: mindent megtesz annak érdekében, hogy fenntartsa a pénzügyi piacok működését és segítse a gazdaságot a jelenlegi helyzetben.

Az EKB is lépett már a koronavírus miatti kockázatokat látva, bár a kamatcsökkentésre jóval kisebb volt a mozgástere az évek óta negatív irányadó ráta miatt. Éppen ezért a mínusz 0,5%-os kamaton már nem is változtattak, viszont további likviditásnövelő intézkedéseket, illetve a kkv-kat segítő hitelprogramot indítottak. Emellett újra beindították az eszközvásárlásokat is, melyek keretében az év végéig 120 milliárd eurónyi értékpapír megvételét ígérték. Néhány nappal később aztán a piaci kilengéseket látva ezt a keretösszeget többszörösére emelte a jegybank, most ott tartunk, hogy 750 milliárd eurónyi papírt hajlandók megvenni, de Christine Lagarde elnök már kijelentette, hogy szükség esetén készek ezt a keretösszeget is megemelni, vagyis Frankfurtban is visszahozták a „whatever it takes”- időszakot.

A Fed és az EKB mellett mások is igyekeztek korán lépni, bár 2008 őszével ellentétben ezúttal nem volt összehangolt jegybanki kamatcsökkentés a világban, mindenki egyénileg döntött a szükséges lépésekről. A sorból az eurózóna mellett Japán lóg ki, ahol a Bank of Japan mozgástere szintén kimerült az ultra laza monetáris politika miatt. A többi országban viszont nem tétlenkedtek a monetáris politika döntéshozói.

Záporoznak az állami mentőcsomagok

Korábban a nagy jegybankok a kormányokat ostorozták azért, mert nem tesznek eleget a gazdaság élénkítése érdekében, ebben élen járt Mario Draghi még EKB-elnökként. Az európai vezetők (elsősorban a németek) évekig nem hallgattak a szóra, most azonban szinte mindenhol korábban elképzelhetetlen méretű mentőcsomagokról szólnak a hírek.

Az USA-ban hetek óta formálódik az a gazdaságélénkítő csomag, melynek becsült összege először 1000 milliárd dollár volt, mostanra azonban ennek a duplájára hízott. A hírek szerint a tengerentúlon egyrészt a bajba jutott szektorokat (légiipar, turizmus, vendéglátás) segítenék ki célzott mentőcsomagokkal, másrészt korábban sosem látott intézkedést tervez a kormány:

minden amerikai alanyi jogon kaphat csekket az államtól, hogy ezzel is élénkítsék a fogyasztást.

A pontos részletek egyelőre nem ismertek, az első javaslat még arról szólt, hogy egységesen 1000 dollárt kapjon mindenki, azóta azonban úgy tűnik, hogy inkább a differenciált pénzszórás felé mozdult el a kormány, a jövedelemtől és a gyermekszámtól is függhet az egyszeri támogatás összege.

Az utóbbi hetekben szinte minden európai ország is jelentős gazdaságélénkítő lépésekről döntött, vagy tervezi azokat. A németek például a korábbi merev ellenállás után 156 milliárd eurós adósságnövekedést vállaltak be. A csomag része többek között a kkv-k alanyi jogú támogatása, a nagyvállalatok megerősítése, végső esetben részleges államosítása, rendkívüli hitelprogram indítása a cégeknek, a lakásbérlők támogatása, a munkavállalás rugalmasabbá tétele és az egészségügy rendkívüli támogatása.

A németek mellett a britek is a napokban jelentették be saját 330 milliárd fontos csomagjukat, Franciaországban pedig 345 milliárdos az első lépés, aminek legnagyobb része egy 300 milliárd eurós hitelgarancia-alap.

Európában jelenleg Olaszország van a legnehezebb helyzetben, ehhez képest a római kormány 25 milliárd eurós gazdasági csomagja csekélynek tűnik. Az olaszoknak azonban egyelőre kisebb gondjuk is nagyobb annál, hogy a gazdaságot próbálják talpra állítani, egyelőre a vírus terjedését igyekeznek fékezni és az egészségügy összeomlását elkerülni. Ha elmúlik az azonnali vészhelyzet, akkor minden bizonnyal további csomagok jönnek majd, melyek összege akár többszöröse is lehet az eddiginek.

A kormányok mellett a nemzetközi intézmények is próbálnak segíteni: az IMF máris bejelentette, hogy kész akár 1000 milliárd dollárt is hitelezni tagállamainak szükség esetén, míg az Európai Unió saját mentőcsomagja mellett korábban példátlan döntést hozott:

Brüsszel felfüggesztette a deficitszabályok alkalmazását, vagyis nem szankcionálja azokat az országokat, melyek a koronavírus hatása miatt 3% feletti deficitet produkálnak.

A régióban sem tétlenkednek

Nem csak a fejlett országok léptek a monetáris lazítás és a gazdaságélénkítés útjára, egyre több feltörekvő ország is hasonló lépésekre szánja el magát. A jegybankok közül Kelet-Közép-Európában a csehek és a lengyelek is 50 bázisponttal lazítottak. Néhány elemző a keddi kamatdöntés előtt az MNB-től is el tudott képzelni egy további kamatvágást annak ellenére, hogy a magyar alapkamat messze a legalacsonyabb évek óta a régióban.

A hagyományos kamatvágás mellett a régió jegybankjai is korábban ismeretlen utakra léptek:

a lengyelek, a csehek és a románok is bejelentették, hogy készek állampapírokat vásárolni a másodpiacon, ami korábban elképzelhetetlen volt.

Éppen emiatt sokan számítottak arra, hogy az MNB is beveti az „atomfegyvert”, amivel egyrészt a bankrendszer likviditását tudná növelni az állampapírok vásárlásával, másrészt a hozamokat lehetne leszorítani az utóbbi hetek hektikus piaci mozgásai után.

Végül az MNB egyiket sem lépte meg, az alapkamat maradt 0,9%-on és az egynapos betéti ráta is mínusz 0,05%-on, illetve a kötvényvásárlást sem jelentették be.

A régiós országok kormányai is szinte napról napra jelentik be az újabb gazdaságvédelmi intézkedéseket, Orbán Viktor eddig 6+5 pontot tett közzé, de várhatóan továbbiak jönnek majd. A legtöbb csomagban az a közös, hogy célzott lépésekkel igyekeznek védeni a kkv-kat a járvány gazdasági hatásaitól, több helyen bevezettek állami hitelprogramot, hitelgaranciát. A másik közös pont, hogy a koronavírus teljesen átírta a deficitre vonatkozó terveket, Magyarországon például a GDP 1%-ára tervezett hiány valószínűleg közelebb lesz a 3, mint a 2 százalékhoz az év végére.

Alapjaiban írhatja át a szabályokat a mostani válság

Összességében az látszik a világban, hogy egyelőre mindenki a „tűzoltással”, az azonnali károk enyhítésével van elfoglalva, azonban a mostani válság akár hosszútávon is átírhatja a szabályokat. A fenti tabuk ledöntése ugyanis akár precedensként is szolgálhat majd később.

Gondolunk itt elsősorban az uniós deficitszabályok átmeneti felfüggesztésére, a korlátlan jegybanki eszközvásárlásra vagy a gigantikus állami mentőcsomagokra. A következő lépés, ha megremeg a monetáris finanszírozás tilalma, amit elsősorban Európában vettek eddig komolyan. Igaz, a másodpiacon történő jegybanki állampapír-vásárlásokkal tulajdonképpen ez a tilalom meg lett kerülve, de jellemző a helyzetre, hogy Németországban a mai napig rágódik az alkotmánybíróság azon, vehet-e állampapírt az EKB, miközben több mint tíz éve folyamatosan azt teszi.

Egyre több elemző gondolja úgy, hogy a jelenlegihez hasonló válságok idején lenne létjogosultsága, hogy a jegybankok a költségvetési hiány emelkedésének összegéig vehessenek szabadon kötvényeket. Ezzel az extra költségeket nem a piacról kellene finanszírozni, nem emelkednének például a hozamok, ami később a kamatkiadásokon keresztül évekig terhet jelent a költségvetésnek.

