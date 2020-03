Trump mégiscsak a tényekre és az orvosokra hagyja a döntést a szigorítások feloldásában

Az új típusú koronavírus-járvány terjedése elleni küzdelmet irányító amerikai kormányzati munkacsoport egészségügyi szakemberei döntenek majd a szigorítások enyhítéséről - jelentette ki Donald Trump a Fehér Házban tartott sajtókonferenciáján, helyi idő szerint kedden délután.

Az amerikai elnök néhány órával azt követően nyilatkozott így, hogy egy televíziós beszélgetésben a szigorítások enyhítését, valamint a munkába való visszatérést szorgalmazta, leszögezve, hogy tervei szerint az Egyesült Államokban már április közepén ismét a régi kerékvágásban zajlik majd az élet.

A friss sajtótájékoztatón Trump megismételte ugyan, hogy reményei szerint április közepén minden újraindulhat, ugyanakkor hangsúlyozta,

a tények alapján döntenek majd a gazdaság, és általában a munkahelyek újranyitásáról.

Kiemelte: erről a munkacsoportnak a sajtóértekezleten részt vevő két tagja, Deborah Birx orvos, illetve az országos allergológiai és járványügyi intézetet vezető Anthony Fauci által megállapított tények alapján fog határozni.

Az elnök tájékoztatott arról, hogy New York államba a szövetségi katasztrófa-elhárítási ügynökség (FEMA) további lélegeztetőgépeket szállít, és már úton vannak a kórházhajók New York, Los Angeles és Seattle felé is. Újságírói kérdésre válaszolva Trump kijelentette, a szigorítások enyhítése elsősorban az agrárállamokat, valamint Texast érintheti.

Anthony Fauci hozzátette, egyelőre "nagyon képlékeny", hogy mikor enyhíthetnek a szigorú intézkedéseken. Deborah Birx pedig közölte, eddig mintegy 370 ezer vírustesztet végeztek szerte az országban. Megerősítette, hogy jelenleg leginkább New York államban aggasztó a helyzet, ezért arra kért mindenkit, aki az elmúlt hetekben ott járt, hogy hazatérve okvetlenül vonuljon önkéntes karanténba, legalább két hétre.