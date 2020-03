Ébresztő: a deficit elszáll, már csak az a kérdés, mikor és mennyire!

Tombol a koronavírus-járvány, súlyos áldozatokat szed Európában, ágazatok állnak a földbe, teljes gazdaságok satufékeznek és a kormányok sorra jelentik be fiskális mentőcsomagjaikat. Úgy tűnik, hogy már-már a kormány is eljátszik a gondolattal, hogy elengedi a deficitet. Ugyanakkor a mértéket tekintve mintha nem lennének realisták a várakozások, és elfelejtődik, hogy a jelenlegi helyzetben magától is elszabadul a deficit.

Napról napra romlanak a gazdasági kilátások az egész világon, Európára vonatkozóan sorozatban jelennek meg a recessziós forgatókönyvek és ennek megfelelően Magyarországon is alapjaiban íródtak át a gazdasági előrejelzések. Nem véletlen, hiszen a nagy autógyáraink leálltak, a beszállítói szektor még így-úgy megy, de itt is jönnek a sorozatos termelésfelfüggesztések, azok után, hogy első körben már a szolgáltatószektor egy jelentős része sokkot kapott idehaza is.

Vannak arra utaló jelek, hogy érzékeli a súlyos helyzetet a kormány. Eddig ugyanis két intézkedéssorozatról döntött bizonyos szektorok és a gazdaság megtámogatása érdekében (saját becslése szerint 90 milliárd forint értékben) és arról beszél, hogy hamarosan újabb gazdaságvédelmi intézkedéseket jelentenek be. Az eddigiek alapján ugyanakkor azt is elmondhatjuk, hogy finoman szólva is fontolva halad a kormány (főleg, ha más országok élénkítő csomagjainak méretéhez viszonyítunk), ahhoz képest, hogy számolja és kommunikálja is a koronavírus-járvány gazdaságra gyakorolt rendkívül negatív hatását. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter ugyanis csütörtökön azt mondta:

a GDP-ből hetente 140-150 milliárd esik ki a vendéglátóipar visszaesése miatt. Ehhez az autógyárak leállása további 40-50 milliárdot tesz hozzá.

És látni kell: a mostani válság természeténél fogva olyan, hogy rövid idő alatt képes megfertőzni újabb és újabb szektorokat, vagyis az idő előrehaladtával a heti veszteség csak növekedni fog.

Forrás: MNB Inflációs Jelentés, 2020 március.

Részben a kormányon is múlik tehát, hogy a gazdaság heti vesztesége milyen ütemben fog növekedni.

Erről az oldalról pedig azt látjuk, hogy a kormány nem lép / lépett elég határozottan, egyelőre. Eddig elméleti síkon merült fel (Varga Mihály nyilatkozatából), hogy akár 3% felett is lehet a 2020-as költségvetés GDP-arányos hiánya.

Ez elsőre komoly méretű lazításnak tűnhet ez a kijelentés, de ha jobban belegondolunk, akkor azt látjuk: egyáltalán nem mondott ijesztően nagy deficitszámot a pénzügyminiszter.

Korábbi elemzésünkben ugyanis bemutattuk: az eredetileg célul kitűzött 1%-os hiányból már akkor közel 3%-os lesz, ha a gazdaság stagnálásba vált, és a kormány nem tesz semmit. Vagyis minden további intézkedés erről a szintről emeli a hiányt (és jó esetben persze a GDP-t is, de sok előrejelző még jelentős programok mellett is kiegyezne a 0%-os növekedéssel), nem pedig a költségvetési törvénybe foglalt 1%-ról.

Mindezek alapján nem az a kérdés, hogy 3% felett lesz-e a költségvetés hiánya, hanem

hogy 5 vagy 8% lesz-e, esetleg még több. És persze az is kérdés, hogy a kormány dinamikusan és okosan tudja-e kihasználni a „mozgásteret”.

Leszögezhetjük ugyanakkor azt is: a költségvetési fegyelem nagyon fontos érték, és az elmúlt években a kormány gazdaságpolitikájának egyik legfontosabb érdeme, hogy ehhez tartotta is magát. De fel kell ismerni, hogy mikor van szükség arra, hogy ideiglenesen eltekintsünk tőle. Most van szükség és van lehetőség, élni kell vele. Ezt diktálják az anticiklikus fiskális politika szabályai is.

Címlapkép forrása: MTI/Donka Ferenc