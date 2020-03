Kijárási korlátozás a koronavírus ellen - Hogy áll Magyarország a többiekhez képest?

Magyarországon ma életbe lépett a tegnap bejelentett kijárási korlátozás. Európa több országában is érvényben voltak már hasonló intézkedések, ezért hajlamosak lehetünk azt gondolni, hogy az intézkedést későn hoztuk meg. Ha viszont megnézzük az esetszámokat, amikor az intézkedést az országok bevezették, akkor kijelenthető, hogy Magyarország a leggyorsabbak között volt - főleg annak fényében igaz ez, hogy sok európai országban még ma sincs érvényben. A nyugati és déli országok viszont hiába léptek időben elsőként, az esetszámokat nézve már elkéstek. Európai körkép a kijárási korlátozásról.

Tegnap 300 koronavírusos beteg volt az országban, és mivel az operatív törzs szerint már a csoportos megbetegedések időszakából hamarosan átlépünk a tömeges megbetegedések időszakába, indokoltnak látták a járványügyi intézkedések szigorítását.

A ma életbe lépett a kijárási korlátozás (amit Orbán Viktor miniszterelnök tegnap reggel jelentett be) értelmében mától már csak szükséges esetben hagyhatjuk el otthonainkat, például ha boltba, gyógyszertárba, orvoshoz megyünk, de megengedett a házi kedvencek sétáltatása és a szabadtéri sportolás is. A 65 év felettiek viszont csak reggel 9 és déli 12 óra között vásárolhatnak, ebben az idősávban rajtuk kívül senki nem tartózkodhat a boltokban. A „kényszerkarantént” nem kell otthonunkban tölteni, mi választjuk ki a helyet, így annak sem kell hazaköltöznie esetleg, akinek állandó lakhelye a tartózkodási helyétől távol van. Aki a fentieket megszegi, 5 ezertől 500 ezer forintig terjedő bírságot kaphat.

Elsőre talán a fenti kijárási korlátozás nem tűnik szigorúnak, hiszen más országok esetén kijárási tilalmakról olvashattunk, ráadásul számos esetben jogszerűen hagyjuk el otthonainkat. A környező országok bejelentéseit hallva már itthon is többen kezdeményezték a kijárási tilalom elrendelését, mások szerint elkéstünk az intézkedéssel.

Az alábbi gyűjtésben megnéztük Európa országait, hogy ők mikor vezették be az intézkedéseket, időben és esetszám tekintetében egyaránt. Ami általánosságban elmondható, hogy első körben az országok az intézkedéssekkel lehetővé tették a boltlátogatásokat, szabadtéri sportolást, állatsétáltatást, orvosok látogatását és munkába járást, és még a legszigorúbb intézkedéseket hozó országok is csak a szabadtéri sportolást tiltották be a fentiek közül, a többi tevékenység szabadon végezhető.

Így tehát nem arról van szó, hogy a többi ország kijárási tilalmához képest a magyar szabályozás csak kijárási korlátozás, és emiatt kevésbé szigorú, épp ellenkezőleg: a többi ország sem kijárási tilalmat, hanem kijárási korlátozást vezetett be.

Az egyedi szabályokról rendelkező országokra külön is kitérünk, a magyar szabályozás specifikumáról annyit érdemes megemlíteni, hogy a többi ország intézkedéseihez képest vannak benne kevésbé szigorú elemek (például hitéleti tevékenység folytatása céljából elhagyható a lakás – ez kevés európai országban van így), de van, ami sokkal szigorúbb (így például a bevásárlásokra vonatkozó időkorlátok). Összességében azonban a magyar szabályozás az európai intézkedések vizsgálata után átlagosan szigorúnak nevezhető.

Nem teljesen egységes a szabályozás

Magyarország előtt 16 ország vezetett be országos érvényű kijárási korlátozást a kontinensen. Európában először Olaszország volt az, ahol március 8-án előbb részleges kijárási korlátozásokat rendeltek el, ezt szigorították később. A szigorítás során immár a közparkokat is bezárták, és a szabadtéri sportolást is betiltották. Az olaszok a mobiltelefonok cellainformációi alapján követik a lakosság mozgását, így tisztán látszik, hogy a lakosság nagy része nem tartja be az előírásokat. A kormány már a katonaságot és drónokat is bevet, hogy ellenőrizzék a mozgást. Az intézkedést március 8-án vezették be, így már eltelt két hét, hogy meg lehessen ítélni a sikerét. Nagyon enyhe mérséklődést láttunk a napokban az új esetszámoknál, de áttörés nem volt – ez vélhetően azért is van így, mert az olaszok késve, magas esetszámnál (7400) hozták meg a döntést.

Franciaországban március 17-án rendelték el a kijárási korlátozásokat, amit egy hét után szigorítottak: így már szabadtéri sportolás céljából csak napi egyszer, maximum egy órára, és a lakóhelyünktől legfeljebb egy mérföldre lehet eltávolodni (a boltba járás természetesen itt is megengedett). Orvoshoz csak sürgős esetben lehet menni, és a piacok is bezártak. A szankciók is szigorúak: akár fél év börtönbüntetéssel is sújtható, ha valaki nem tartja be a szabályokat, és a rendet drónokkal ellenőrzik. Erre azért volt szükség, mert az olaszokhoz hasonlóan a franciák is rendre megszegték a kijárási korlátozásokat.

Ausztria és Spanyolország is korán rendelte el a kijárási korlátozásokat, előbbi március 15-én, utóbbi 14-án. Ausztriában nagy a büntetési tétel: akár 3600 euróra is büntethető, ha valaki indokolatlanul tartózkodik kint, vagy nem tartja be a másfél méteres távolságot az utcán. A március 23-án elfogadott román szabályozás is érdekes, náluk ugyanis csak munkáltatói igazolással, vagy az úti célról egy dokumentumon előre nyilatkozva lehet jogszerűen elhagyni a lakóhelyet, az időseknek pedig csak 11 és 13 óra között – máskor semmilyen céllal nem. A lengyel példából azt lehet kiemelni, hogy ha el is hagyjuk otthonainkat, a tömegközlekedési eszközökre csak akkor szállhatunk fel, ha azokon van szabad ülőhely.

A nyugati országok léptek először, mégis ők késtek el vele

Az alábbi táblázat időrendben mutatja be az országos kijárási tilalmak elrendelésének dátumát (azt a dátumot, ahol az első ilyen jellegű korlátozást meghozták, sok helyen ugyanis szigorítottak rajta azóta).

Látható, hogy először a nyugati tagállamok lépték meg a kijárási korlátozás elrendelését, míg a kelet-közép-európai tagállamok időben sokkal később. Kivétel Csehország és Litvánia, akik az elsők között léptek, illetve a nyugati országok közül az Egyesült Királyság, akik csak a második hullámban, március 23-án lépték meg.

A fenti táblázat viszont legfeljebb csak ismertetőnek jó, az ugyanis, hogy ki mikor hozza meg a szigorú intézkedéseket,az idő függvényében nem releváns. Az a fontos, hogy mekkora esetszám mellett tették ezt meg.

Ha ezt megnézzük, akkor ugyan időben valóban utolsók vagyunk, esetszámok tekintetében viszont kicsit sem vagyunk lemaradva, míg a tőlünk nyugatra fekvő országok hiába hozták meg időben elsőként az intézkedéseket, már több ezres esetszám mellett tették, amikor a járványt nehezebb kontrollálni. Nézzük meg esetszámok szerint sorba rendezve, hogy melyik államok voltak gyorsak valójában.

Kelet-közép Európa sokkal gyorsabb volt a Nyugatnál

A fentiekben már szóltunk róla, hogy a nyugati országok már nagy esetszám mellett rendeltek el kijárási korlátozásokat. Olaszországban már 7400 megbetegedésről tudtak, amikor országos karantént rendeltek el mindenki számára, Franciaországban ez a szám 7700 volt. Az Egyesült Királyság csak március 23-án lépte meg, amikor 6700-an már igazoltan betegek voltak, de elkésett Spanyolország is, ahol 6400 volt az igazolt esetszám. (Természetesen az esetszám függ a tesztelési intenzitástól is, de az összképhez így is alkalmazható mutató.)

A fenti táblázatból kitűnik, hogy a kelet-közép-európai régió nem várta meg, míg a betegség tömegessé válik. Litvánia mindenkit megelőzve, már 17 esetszámnál elrendelte a kijárási korlátozásokat. Az ország semmit nem bízott a véletlenre:

már február 26-án rendkívüli állapotot hirdettek, pedig az első megbetegedést csak február 28-án jelentették, az első nem importált esetet pedig csak a kijárási korlátozás bejelentése után két nappal, március 18-án.

Az esetszám ma a balti államban ennek ellenére sem maradt el a régiós átlagtól: 345 betegről tudnak. Gyors volt még Albánia és Szerbia is, bár az utóbbi országban első körben csak az éjszakai kijárást tiltották meg. Ebben az összesítésben viszont számunkra a legfontosabb, hogy az esetszámok szerint Magyarország a hetedik leggyorsabb ország volt Európában, semmivel nem lemaradva a régiós átlagtól, és messze megelőzve a nyugati országokat. Az, hogy a magyar reakció gyors volt, annak fényében még inkább igaz, hogy számtalan európai államban még mindig nem rendeltek el kijárási korlátozás, sok helyen magas esetszám ellenére.

Sok országban nincs még kijárási korlátozás

A kijárási korlátozás természetesen nem csodafegyver, ez csupán egy hatásos eszköz arra, hogy a társadalom tagjainak érintkezését megszakítsuk. Sok ország nem kívánt élni ezzel az eszközzel – ők vagy bevezetik a jövőben, vagy más módon próbálják kezelni a járványt. Többségében igaz viszont, hogy ezek az országok egyéb járványügyi intézkedéseket is későn hoztak meg. Az esetszámok szerinti sorrendben az alábbi országok nem vezettek még be országos kijárási korlátozást (zárójelben a tegnapi esetszámok):

Németország (49 344)

Svájc (12 311)

Hollandia (8641)

Portugália (4268)

Norvégia (3694)

Svédország (3046)

Dánia (2163)

Írország (1819)

Finnország (1041)

Észtország (575)

Lettország (280)

Bulgária (276)

Szlovákia (269)

Bosznia és Hercegovina (231)

Ukrajna (226)

Moldova (177)

Ez nem jelenti azt feltétlenül, hogy a fenti országok egyébként ne hoztak volna szigorú járványügyi intézkedéseket, egyszerűen ők még nem vezettek be kijárási korlátozást. Németországban például szigorú szabályok vannak érvényben, és területi alapon ott is már bevezették (Bajorországban), ugyanígy területi kijárási tilalom van Boszniában, Ukrajnában és Bulgáriában. Észtország az elsők között rendelt el rendkívüli állapotot és iskolabezárást, Szlovákiában pedig ugyan nincs kijárási tilalom az utcák ennek ellenére üresek, és sok tekintetben példátlanul szigorú intézkedések vannak érvényben, Norvégiában pedig nemzetközi összehasonlításban mindenkinél több tesztet végeznek, az pedig akár hatásosabb megoldás is lehet a járványhelyzetben. A fenti lista tehát nem jelenti azt, hogy a helyzet kezelésében az országok le vannak maradva.

Vannak azonban köztük olyanok is, akik kétségkívül későn kapcsoltak, tipikusan ilyen például Portugália, Hollandia, Írország (bár nekik jelenleg kormányuk sincs), Svédország pedig egyenesen nem vesz tudomást a járványhelyzetről: az iskolák, éttermek, intézmények nyitva tartanak, egyedül az 500 főnél nagyobb rendezvényeket tiltották be. A svéd példa tehát kiváló szemléltetése lesz majd annak, hogy mennyivel terjed gyorsabban a vírus, ha semmilyen korlátozó intézkedés nincs életben – feltéve, hogy nem keményítenek be.

A kulturális és társadalmi tényezőkön legalább annyi múlik, mint a szabályokon

A legszigorúbb szabály sem ér semmit, ha az állampolgárok nem tartják be. Egy kormány kezelheti sikeresen a válságot, ha nem hoz szigorú intézkedéseket, de az állampolgárokat normakövető magatartás jellemzi, de lehet sikertelen a szigorú szabályozási környezet ellenére is, ha az állampolgárok nem bíznak benne, vagy a szabályok betartatása nem működik.

Európa országait három csoportba szokták sorolni: északi (köztük a németajkúakkal), déli (a latinajkúak és a görögök), valamint a kelet (jellemzően a volt szocialista országok).

Bár elsőre Nagyon leegyszerűsítőnek tűnik, mégis úgy látszik, hogy a koronavírusra adott válaszok tekintetében is felfedezhető ez a hármas megosztottság Európa országai között.

Az északi társadalmakban erőteljesebb beágyazottsága van a jogkövetésnek, a demokratikus hagyományoknak, és a kormányzati önmérséklet és politikai stabilitás jellemzi ezeket a népeket. A koronavírus kapcsán ugyanezt látjuk: a németek, svédek, finnek, norvégok, dánok vonakodnak meghozni a lakosság mobilitását erősen korlátozó intézkedéseket, így például a kijárási korlátozásokat. Ehelyett inkább a transzparens, hatékony megoldásokat választják, így a teljes körű tesztelést.

A déli államok ugyan egytől-egyik meglépték a kijárási korlátozásokat, de történelmi adottság, hogy a spanyolokat, olaszokat, franciákat a kormányzati rendszerek iránti nagyfokú bizalmatlanság jellemzi, a spanyolok és az olaszok esetén pedig ez nem hatékony kormányzati működéssel társul. Így nem meglepő, hogy a déli országok népei a szabályokra fittyet hányva sétálgatnak az utcákon.

A kelet-közép-európai országok polgárai azonban a huszadik században végig autoriter kormányzatok, totális diktatúrák irányítása alatt éltek, az elmúlt 30 év demokratikus változása pedig még nem tudta ezt kimosni a társadalomból. A koronavírus kapcsán a kormányok itt nem vonakodtak meghozni az állampolgárok jogait átmenetileg csökkentő lépéseket, és a polgárok a régióban fegyelmezettebbnek tűnnek, mint Nyugaton. Kína sikere sem csak a szabályokban rejlett, hanem az állampárt által gyakorolt totális kontrollban és a fegyelmezett társadalomban. Noha Kelet-Közép-Európában állampárti kontroll már nincs, de a társadalomban még ott élnek az előző korok etatista hagyományai.

Természetesen a fenti következtetés nem több, mint erős feltételezés, de a szabályalkotás és az földrajzi/történelmi adottságok közti korreláció, úgy néz ki, fennáll. Ez nem jelenti azt, hogy a régiónk megússza a járványt, míg a déli államokon végigsöpör, ezt majd csak az idő fogja megválaszolni. A legvalószínűbb forgatókönyv szerint mi sem ússzuk meg a több tízezres megbetegedéseket.

