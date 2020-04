A kormányon is múlik most, hogy megnyeri-e a harcát az MNB

Csodájára járt a világ, hogy az elmúlt években milyen jól mennek a dolgok Magyarországon. A GDP-növekedés stabilan 5% közelében alakult, felülmúlva azt a szintet, amelyre a magyar gazdaság önmagától képes lenne. Ezt támogatta a költségvetési politika, amely minden évben egy kis költekezéssel hozzájárult a GDP gyorsabb növekedéséhez, de ennél is nagyobb mértékben segítette a monetáris politika, amely tartósan nullás kamatot – és a feltörekvő piaci térség leginkább negatív reálkamatát – alkalmazott, miközben különböző nem konvencionális eszközökkel igyekezett még nagyobb lökést adni a gazdaságnak. Pedig voltak jelek, hogy előbb-utóbb komoly fordulatra lesz szükség.

Az első jel

A kibocsátási rés hosszú évek óta pozitív Magyarországon, igaz, annak becslése elég bizonytalan. Sokak szerint már 2015-2016-tól, míg mások szerint 2017-2018-tól, de akárhogy is: jó ideje nincs olyan előrejelző, aki ne gondolná azt, hogy hazánkban a gazdaság a potenciális szintje felett teljesítene. Amikor a gazdaság teljesítménye a potenciális szint felett van, akkor megnövekszik az eszközár-buborékok kialakulásának a kockázata, vagyis a gazdaság túlfűtötté válhat, logikus módon ebben a helyzetben közbelép a monetáris hatóság, amely a kamatok emelésébe kezd, hogy igyekezzen zárni a kibocsátási rést. Amikor ez megtörténik, akkor a monetáris hatóság fellélegezhet.

Magyarországon azonban nem láttunk érdemi szigorító lépést a MÁP+ bevezetésén kívül, a vállalati oldalon viszont nullás hitelprogramok és kötvényprogramok követték egymást. Igaz, amíg az infláció nem haladja meg a jegybaki célt (az előrejelzési horizonton), addig nagy baj nem lehet.

A világgazdasági válságot követően, a kilábalás utáni időszakban egyébként a feltörekvő térség jegybankjai (de még az időszak egy részében amerikai Fed is) kamatemelési ciklusban voltak, és sorra vonták vissza a nem hagyományos monetáris politikai eszközöket (QE, likviditásbővítés, hitelprogramok).

De az MNB nem szigorított érdemben az elmúlt években. Az MNB célja az ultra laza monetáris politikával az volt, hogy igyekezzen olyan magasra visszatornászni a gazdaság potenciális növekedést, hogy képesek legyünk utolérni a fejlett, nyugat-európai országokat. És kétségtelen, hogy az elmúlt években sokat javult a magyar gazdaság növekedési képessége, habár az egyensúlyi mutatók mindeközben romlásnak indultak, és eltűnt a forintnak is támaszt nyújtó jelentős fizetésimérleg-többlet.

A második jel

Miközben a világgazdasági környezet kedvezően alakult, addig a forint több alkalommal történelmi mélypontra került. A rekordalacsony nominális kamat, valamint a belső kereslet növekedésével párhuzamosan egyre inkább magára találó infláció miatt kialakuló, egyre mélyebb reálkamat nem tett jót a forint árfolyamának.

2018-ban megszoktuk a 320 forintos eurót, majd 2019-ben a 330-as szinttel is megbarátkozhattunk, miközben egyre inkább sejthettük, hogy a jelentős béremelések után a forint leértékelődése is be fog épülni az árakba.

A harmadik jel

A tavalyi év második felében az infláció célba vette a toleranciasáv (2-4%) tetejét. A gyenge külső kereslet már nem húzta vissza az áremelkedést, így tavaly decemberben 4%-os inflációval nézhettünk szembe. Az idei év elején a vállalatok a forint jelentős gyengülése, a továbbra is fennmaradó munkaerőhiány, valamint a legkisebb bérek központi, 8-8%-os emelése (minimálbér és garantált bérminimum) miatt hét éve nem látott mértékben emeltek árat. A 4,7%-os januári inflációval eldőlt, hogy az MNB-nek szigorítania kell a monetáris politikáján.

És jött a válság

A koronavírus-járvány kitörésével az elmúlt egy-két hónapban a világ nagyobb és kisebb jegybankjai kamatcsökkentésekbe kezdtek, hogy támogassák az összeomlani készülő gazdaságokat. Az MNB nem igazán tudott kamatot csökkenteni, hiszen egyébként is 0 közelében voltak a rövid kamatok, azonban nagyon hatékony eszközökkel válaszolt első körben a válságra: a hitelmoratórium megkönnyíti a vállalatok és a háztartások életét a következő hónapokban, és fix kamat melletti, a bankok részére nyújtott korlátlan likviditásról döntött. Ezek igen előremutató lépések voltak, azonban nem irányulhattak a forint gyengülésének megállítására, ami már 350 közelében ingadozott a múlt héten az euróval szemben.

Ezen a héten a tartósan negatív külpiaci környezet, a magyar koronavírus-mentőcsomag késlekedése (szinte már az összes európai ország elkészült a fiskális terveivel), a kiábrándító hazai feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index, valamint a rendeleti kormányzás határozatlan idejű megszavazása (ami az EU-nak sem tetszik) egyaránt tovább lökte a mélybe a forintot.

Végül eljutottunk oda, hogy csaknem 370-es forint/euró kurzus mellett az MNB-nek meg kellett emelnie a rövid kamatszintet, hogy a forint védelmére keljen. A jegybank szerdai döntésével 0,9% környékén horgonyozhatja le a rövid kamatokat, ami 40-50 bázispontos kamatemelést jelent, megdrágítva a forint elleni pozíciók felvételét.

Nyerni fog az MNB?

Összességében az látszik, hogy az elmúlt években az MNB laza monetáris politikája miatt gyenge szintre kerülő forintot most a jegybanknak kell megvédenie a további eséstől. A rendelkezésére álló eszköztár igen széles, hiszen a short-pozíciók felvételét tovább is drágíthatja, miközben kontroll alatt tarthatja a hozamgörbe hosszú oldalát. A kérdés már csak az, hogy végül milyen reálgazdasági áldozatok mellett sikerülhet megfordítani a forint leértékelődő trendjét, ami pedig attól függ, hogy

milyen hosszú ideig tart a koronavírus-válság a világon és hazánkban,

mennyire lesz mély a recesszió,

és a magyar kormány ad-e még több okot (gazdaságmentő akciók további késlekedése, rendeleti kormányzás adta mozgástér nem piackonform kihasználása stb.) arra, hogy a piacok ellenünk forduljanak.

Ha ugyanis a piacok a gazdasági helyzet és politikai rend gyengülését látják bele bizonyos döntésekbe (vagy késlekedésekbe), akkor a forint árfolyamának többre lesz szüksége, mint a kamat mostani, régiós szintre történt korrekciója.

