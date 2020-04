Bajban vannak a magyar zöldségesek, eltűntek a vásárlók a hazai piacokról

Egyelőre van elég zöldség és gyümölcs a hazai boltok polcain, az importáruknál viszont hiány is lehet, ha nem oldódik meg a zavartalan áruforgalom. Nagyobb baj, hogy a koronavírus miatt hozott intézkedések következtében a nagybani piacokról eltűntek a külföldi felvásárlók, a hazai éttermek és vendéglátóipar kereslete drasztikusan visszaesett, sőt, még az áruházláncok is kevesebb zöldséget és gyümölcsöt vesznek, mint eddig, ez pedig nehéz helyzet elé állítja a magyar termelőket. Európa más országaiban sem jobb a helyzet.

Bajban Európa ellátása

Korábban már írtunk arról, hogy a beszállítók szerint egyre kevesebb lesz Európában a megvásárolható friss zöldség és gyümölcs, miután a koronavírus terjedése jelentősen lelassította az árumozgást, ahogyan a betakarításhoz és szedéshez szükséges munkások mozgását is.

Az európai szupermarketek egyelőre arról számolnak be, hogy a legtöbb árut továbbra is megkapják, egyre nagyobb a beszállítói nyomás a forrásnál, tehát főként Afrikában, illetve európai országoknál is.

A logisztika akadozása mellett külön probléma az is, hogy nincs elég munkás a feladatra, ez már több nagy európai beszállítónál jelentkezik kihívásként, közöttük főként Spanyolországban, amely a legjelentősebb zöldség- és gyümölcsexportáló ország az EU-n belül.

Már a FAO is foglalkozik az üggyel

Olyan szinten jelenthet problémát a friss zöldség és gyümölcsellátás az egyes országokban, hogy a kérdéssel már az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) is foglalkozik. Vezető közgazdászuk, Maximo Torero Cullen egy külön anyagban foglalkozik azzal, miképpen lehetne enyhíteni az élelmiszer ellátási láncra nehezedő nyomást.

Ahogyan arra elemzésében rávilágít, egyelőre nincs probléma ellátottsági oldalon, tehát élelmiszer van, a probléma sokkal inkább a szállítási oldalon áll fenn a logisztika akadozásával (pl. határlezárások).

Kínálati oldalon többek között az alábbi veszélyeket emeli ki:

Várhatóan kisebb lesz a termelés, de ezt egyelőre nem tapasztalni.

Alacsonyabb szállítási költségek várhatóak azzal együtt, hogy a szállítási kapacitás is kisebb lesz.

Áprilisra/májusra az élelmiszer ellátási láncok is bajba kerülhetnek, részben a munkaerőhiány miatt, ez különösen a friss élelmiszerek piacán okozhat nagyobb fennakadásokat.

A fejlődő országokban és különösen Afrikában már látszik a munkaerő leépítése, ez pedig olyan munkaigényes ágazatokban jelenthet problémát, mint a mezőgazdaság.

Egyre több az arról szóló jelentés, hogy akadozik az állateledelekhez való hozzáférés és a vágóhidakra is kevesebb állat érkezik a logisztikai korlátozások és a munkaerőhiány miatt Kínában.

Keresleti oldalon pedig az alábbi problémákat látni:

A koronavírus kirobbanásakor minden országban egy felfutó élelmiszerkeresletet lehetett látni.

Az étkezési szokások megváltozhatnak, aránytalanul nagyobb visszaesés következhet be a húsfogyasztásban és más, magasabb értékű termékeknél.

A szegényebb országokban az élelmiszerkereslet meglehetősen függ a jövedelemtől, így annak kiesése a fogyasztás visszaeséséhez vezethet.

A járványtól való félelem megnövelheti az élelmiszerfogyasztást, miközben egyre kevesebben mennek fizikai boltokba. Ez tehát a vásárlási szokások megváltozásához vezet: kisebb éttermi forgalom, nagyobb arányú e-kereskedelmi szállítási igény.

Az élelmiszerellátás akadozása főként az élelmiszerimporttól függő országoknak lesz majd nagy kihívás.

A közgazdász értékezésében kitér arra is, hogy az útlezárások, a blokádok és a szigorú ellenőrzések a kisgazdák életét is megnehezíti, nem tudnak terméket eladni, sem a szükséges erőforrásokat beszerezni, mindez pedig jövedelem- és termeléskiesésben csapódhat le, végső soron pedig a jövő évi termelésre is rányomhatja bélyegét. Kínában például máris hiány alakult ki friss zöldségekből, lábasjószágból és baromfiból.

Mindemellett ott van az is, hogy a járvánnyal változnak a vásárlási és fogyasztói szokások, jelentősen megnőtt a kereslet a tartós élelmiszerek és fogyasztásra készen álló ételek, valamint az online élelmiszervásárlás iránt. A kisebb termelők számára a helyi piacok bezárása is nagy jövedelemkiesést jelent.

Ráadásul az emberek mozgására vonatkozó korlátozások a termelést is megakasztják, a mezőgazdasági dolgozók 27%-a külföldi munkás a FAO adatai szerint.

