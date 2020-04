Surányi György a koronavírus-válságról: Ki ült tehát fordítva a lovon?

Igazán felkavaró az MNB két, hazai és nemzetközi színtéren is méltán neves középvezetőjének a jelenlegi válságra adott javaslataimra írott válasza. Ezt kénytelen vagyok az MNB hivatalos reagálásának tekinteni. Fel sem tételezem, hogy a bank vezetőinek jóváhagyása nélkül lehetne fontos kérdésekben még ilyen tekintélyes vezetőknek is magán véleményt megfogalmazni. Különösen megnyugtató a válaszból tükröződő magabiztosság. Magam is szeretném osztani és erőt meríteni belőle. Ami egy kicsit elbizonytalanít, az legfeljebb a piac méltatlan viselkedése.

A sikert sikerre halmozó jegybank akkora bizalmat élvez, hogy a forint árfolyama, ha nem is naponta, de hetente történelmi mélypontra zuhan, ezzel is erősítve nemzeti büszkeségünket. Ezt bizonyára az a látnoki előrejelzés is erősíti, mely szerint a világon egyedülálló teljesítményként idén a magyar gazdaság, mint high pressure economy 2-3%-kal fog növekedni (tőlem lehetne akár 7% is). Ez persze lehetséges, ha az MNB állítja, legfeljebb az előjele lesz negatív. Nem elég, hogy e szörnyű koronavírus-válság nélkül a régió és az Európai Unió legmagasabb inflációjának áldásait is élveztük, és a forint nemzetközi vásárlóerejének ugyancsak kimagasló devalválódását ünnepelhetjük, de még most is pozitívan, bizakodva tekinthetünk az előttünk álló hónapokra.

Az a csekély munkanélküliség-robbanás, ami bizonyára elkerülhetetlen, és családok tízezreinek ellehetetlenülését okozza, nem ingathatja meg a szerzők és intézményük végtelen önbizalmát. S bár lehet, képességeim nem elégségesek a szerzők és az intézményük által képviselt konzisztens, összetett és világraszólóan eredményes monetáris politika értékelésére, csendesen megjegyzem: nem érzem magányosnak magam. Minimum az anonim piac reakcióját látva, a forint lejtmenetét tekintve, az infláció három éve tartó gyorsulását tapasztalva - ami, ha most meg is fog állni átmenetileg, nem az MNB, hanem a külső sokk okán- kissé visszafogottabb lennék.

1. Ha a korona vírus reálgazdasági hatásai egyre erőteljesebbé válnak a szerzők szerint akkor, hogy lehetséges 2-3%-os reál növekedésről fantáziálni?

2. Lenyűgöz az az intellektuális gyorsaság és persze bátorság, ahogy a világon talán elsőként megszületett a “koronavírus gazdaságtana”. Javaslom levédését, szabadalmaztatását. Nem szabadna a világ előtt elrejteni, hiszen a produktum kétségkívül közjó.

3. Ami az eredményeket illeti jó volna a tényekhez is ragaszkodni. Csak néhányat sorolnék:

az államháztartás adóssága a magánnyugdíj pillér eltörlése miatt ma de facto ugyanannyi mint tíz éve,

a költségvetés éves hiánya, ha működik a magán nyugdíjpénztár továbbra is 3% felett maradt volna minden évben,

nem nevezhető az inflációs cél teljesülésének sem a nulla körüli áremelkedés, sem a három éve folyamatosan gyorsuló, négy százalék fölé emelkedő drágulás,

a külső adósságokat egyáltalán nem haladja meg a devizatartalék, mert a külföldiek ( nem rezidensek ) forint követelései is külső adósság.A gazdaságpolitika prociklikus jellege aligha vitatható. A magas nyomású gazdaság blöffje ezen nem módosít. A potenciális növekedést kétszer meghaladó tényleges növekedés sem nem organikus, sem nem volt hosszútávon fenntartható egyensúlyromlás nélkül. A folyó fizetési mérleg öt százalékos többletének deficitbe fordulása, az infláció három éve tartó folyamatos gyorsulása, a bérek eddig nem csillapodó két számjegyű emelkedése, a ciklikusan igazított költségvetési pozíció (pláne az EU-s forrásokkal kiigazítva), a ténylegesen a tíz évvel ezelőtti szinten ragadt államadósság egyaránt bizonyítja a politika prociklikus jellegét.

4. A magyar infláció gyorsulásának oka - szemben a régióval- elsősorban nem külső hatás következménye. A forint folyamatos leértékelődése, a munkaerőhiány okán is a bérek galoppozó emelkedése, a kontinensen legalacsonyabb, azaz erősen negatív reálkamat, a hitelek gyors, két számjegyű növekedése, a relatív expanzív költségvetés, azaz a túlfűtött gazdaság hozta főként az infláció gyorsulását.

5. Aligha vitatható,

ha ma 67% (ténylegesen 82%) államadósság helyett mondjuk 55% volna,

ha a negatív ( -0.05%) tényleges irányadó kamat helyett 1,5-2%-os volna a kamat szint,

ha ezért is nem -1%, azaz deficites lenne a folyó mérleg, hanem két- három százalék többletet mutatna,

ha a költségvetés egyensúlyban vagy többlettel rendelkezne,

ha a maginfláció 4,1% helyett 3% körül mozogna,

ha az árfolyam 360 helyett 325 lenne

sokkal szélesebb mozgástere lenne a nem konvencionális, válság enyhítő eszközök bevetésének.

6. Valahogy nem azt tapasztaltam, hogy az egyébként általam is - bizonyos határok és feltételek mellett- örvendetesnek tartott béremelkedés itthon tartotta volna a szakképzett munkaerőt. A statisztikák mintha mást mondanának.

7. A ténylegesen rendelkezésre álló devizatartalék a swappokkal csökkentve kevesebb mint 20 milliárd euró. Ezt az összeget nem a nettó külső adóssággal kellene összevetni, hanem elsősorban az éven belüli fizetési kötelezettségekkel. Nos ezek mértéke kiegészülve a piaci turbulenciák idején könnyen megmozduló külföldiek kezében lévő forint kötvényekkel, vagy akár a belföldiek -különösen a deviza erős leértékelődése esetén - megnövekvő deviza igényével nagyon kevés. Érdemes lenne szétnézni a világban, nem kellett volna messzire menni, Prága vagy Varsó jó úticél lett volna.

8. Helyes cél, ha a válság V-alakú lefutását kíséreljük meg elérni. Sajnos nincs sok illúzióm ennek megvalósíthatóságát illetően. Egyetértek azzal is, hogy elsődleges a munkahelyek megőrzése. Ezért mindent meg kell tenni. De nagyon naivnak kell lenni ahhoz, hogy tömeges elbocsátással ne számoljunk. Semmilyen bérgaranciával nem kerülhető el a munkanélküliség drasztikus emelkedése. (Ezt a három hónapos munkanélküli segély képtelen kezelni.) Törekedni kell rá, de maradjunk a realitásoknál. A német példa fontos és hasznosítható is, korlátokkal. Ilyen többek között a magyar költségvetés jóval korlátozottabb kapacitása, a messze sérülékenyebb külső egyensúly benne nemzeti büszkeségünkkel, az önálló és hallatlan piaci bizalmat is élvező monetáris politikával, a stabil árfolyammal.

Egyébként azt sem értem - remélem elmagyarázzák nekem- , hogy miért költi el inkább a csökkentett keresetét a munkahelyét megtartó, de munkát nem vagy alig végző alkalmazott a munkahelyét elvesztőhöz képest. Az meg végképp magyarázatot igényel, hogy akik kapnának havi 100 ezer forintot, azok miből fizetnék a számláikat a megélhetésüket, ha ezt nem költenék el. Valószínű levegőn és vízen élnének, bár ez utóbbi sincs ingyen. Javaslom az MNB vezetőinek és a szerzőknek is, hogy próbálják ki azt, hogy három-hat hónapig nem költenek. Komoly tapasztalat lenne, megérné.

9. Az általam javasolt szolidaritási adó átmeneti, a válság idejére szólna, az év végéig. Ennek semmi köze a digitalizációhoz, pláne annak újraindításához, egy percig sem veszélyezteti a gazdaság fehérítését. A bruttó hétmillió forint felett keresők hat hónapig, amennyiben állásuk megmarad el tudnák viselni ezt a terhet, cserébe az a jó érzésük lehetne, hogy ebből sok ezer orvos, ápoló, mentős stb jut némi jövedelemhez.( Egyébként aligha idézhetnének tőlem bármit, ami az olcsó munkaerő áldásairól szól. Ehhez inkább a magukhoz közelebb állók nyilatkozatait kellene elemezni.)

Nem csak a kkv-kat célozza az átmeneti adójavaslat, ebben benne vannak a sok milliárdos nyereséget termelők is. Azt sem értem - bár örülök a szerzők vállalkozók iránt érzett mély empátiájának - ha két három százalékos lesz a növekedés, akkor mitől csökkenne tömegesen a profit. Emellett vegyenek példát a jegybank elnökétől. 2010 után gond nélkül adóztatott nem csökkenő nyereségű, hanem súlyosan veszteséges, a tulajdonosok masszív tőkeemelése nélkül csődben lévő bankokat.

10. Valóban jobb lenne, ha nem most kellene az általános monetáris kondíciókat szigorítani, és ezzel párhuzamosan célzottan költségvetési hiányt monetizálni illetve célzottan hitelt nyújtani a tömeges csődök elkerülése érdekében állami garancia mellett banki/jegybanki finanszírozást adni. (Az NHP nem ilyen, hiszen a kereskedelmi kockázat teljes egészében a banké. A növekedési kötvény pedig inkább a nagyobb cégek lehetősége, emellett remélni merem, hogy az MNB nem kíván kereskedelmi bankká válni.) De az általános lazítás lehetőségét az elmúlt években mulasztotta el az MNB. Enélkül azonban az árfolyam zuhanását is látva a jegybank a tűzzel játszik. Remélem, értik. Ahogy azt is, hogy nem kellene összetéveszteni az MNB-t és a körülötte kialakult bizalmi hiányt a hiteles, kulcs valutával bíró Feddel, a tartalék valutával rendelkező ECB-vel, BoE-el, BoJ-al vagy akár cseh és lengyel jegybankkal.

Utóirat:

A válaszomat április elsején, szerdán reggel írtam. Délutánra a forint szabadesésben 370 forint/euróig zuhant. Ebben az évben is kimagaslóan a legrosszabbul teljesítő régiós deviza. Láss csodát, az MNB kamatemelésre kényszerült, egyfelől kellő devizatartalék hiányában, másfelől a fenntarthatatlanul alacsony kamatszint miatt, illetve pocsék kommunikációja okán. Persze ezúttal is sunyi módon. Mégis lehetséges egyszerre általánosan szigorítani a monetáris kondíciókat és tovább lazítani szelektíven. Arrogáns stílusban ennek lehetetlenségét bizonygatták még két nappal ezelőtt is. Pedig régóta világos, hogy “...akkor kényszerül majd a jegybank szigorítani, amikor éppenséggel a keresletet kellene ösztönöznie. De a piac már most is jelzi a kamatpolitika mély inkonzisztenciáját, ma már alig védhető ultralazaságát.” ( v.ö. Surányi Gy.: Illúziók nélkül, Portfólió 2019. okt. 12., vagy hasonlóképpen Vigyázzunk jobban a forintra, HVG 2019. okt. 3. )

Ma délután vitathatatlanul hangosan recsegve ropogva megbukott a high pressure economy blöffje. Kiderült, amit az MNB-t kivéve eddig is minden szakember értett, hogy a túlfűtöttségnek ára lesz, a forintárfolyam mégis csak fontos, az árfolyam elengedése játék a tűzzel, mégis befolyásolja az inflációt, a pénzügyi stabilitást, a tartalék mégse elég masszív intervencióhoz, az ultra laza kamat fenntarthatatlan, egy kis nyitott gazdaság monetáris politikája mégsem mehet szembe a végtelenségig a nemzetközi és a hazai pénz és tőkepiac (érték)ítéletével. De van még további rossz hír is. Egyrészt a beszerzésimenedzser-index drámai esése, ami már a -3%-os idei növekedést is zárójelbe teheti. Másrészt a bizalmat elvesztő MNB ezzel még nem ért az út végére. Annak ellenére, hogy a kamatemelést népellenes bűntettnek tartja még “bátran” tovább kell folytatnia. Méghozzá VÁLSÁGBAN, amikor minden hiteles központi bank éppenséggel általánosan lazítani szokott. Ki ül/ ült tehát fordítva a lovon?

Surányi György

A koronavírus-válság kezeléséről szóló vitasorozatunkban várjuk a további hozzászólásokat: