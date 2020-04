Magyarország útjára lépnek a világ államai: sorra vezetik be a törlesztési moratóriumot

Minden jel szerint a miénk a világ legnagyvonalúbb törlesztési moratóriuma eddig: itthon az év végéig szól az engedmény, mindenkinek automatikusan jár és csak lemondásról kell nyilatkozni. Ezzel szemben számos országban kell igazolni a moratóriumra való jogosultságot kieső bevételekről, munkanélküliségről szóló papírokkal, ezen kívül sok esetben csak három hónap a moratórium, nem az év végéig tart. A világ számos bankja számít fel kamatos kamatot a moratórium alatt kiesett részletekre, ami Magyarországon tilos. Megnéztünk néhányat a jelentősebb, koronavírus-járvány miatt meghozott törlesztési moratóriumok közül a világban, összehasonlítva őket a magyar példával.

Olaszország

Olaszország a koronavírus-járvány jelenlegi epicentruma Európában, március 9 óta országos karantén van érvényben. Giuseppe Conte miniszterelnök átmenetileg megtiltotta az ország vállalatainak a leépítéseket és szabályozta a bérleti díjakat, ennek ellenére is sokan nézhetnek szembe hiteltörlesztési nehézségekkel.

A lezárás után rövidesen bejelentették az olaszok, hogy törlesztési moratóriumot léptetnek életbe az összes kkv és háztartás számára, illetve egy 5 milliárd eurós hitelgarancia-csomagot is bemutattak. A vállalatok szeptember 30-áig kaptak moratóriumot, a garanciaprogram pedig 18 hónappal a moratórium vége utánig tart. A járvány által kifejezetten sújtott Olaszországban tehát rövidebb lesz a moratórium ideje, mint itthon.

A hitelgaranciát azoknál a vállalkozásoknál léptetik csak életbe, amelyek bizonyítottan a koronavírus miatt találták magukat szembe törlesztési nehézségekkel, vagyis csak olyan cégektől vállalja át az adósságot az állam, amelyeknek bizonyíthatóan nem voltak likviditási nehézségeik március előtt.

A régóta sínylődő olasz bankok számára rövid távon megkönnyebbülés lehet a moratórium és a garanciarendszer életbe lépétetése, hiszen az eleve viszonylag magas, 7,2%-os nem teljesítő hitelállományuk egyelőre nem növekszik tovább jelentősen. De kérdéses, hogy hosszabb távon a moratórium alatt történő bevételkiesésnek milyen hatásai lesznek, különösen a gyengébb lábakon álló kisbankokra nézve, illetve azt sem látni még, hogy a moratórium lejárta után beüt-e majd egy újabb csődhullám az olasz gazdaságban.

Románia

Magyarország mellett a régiónkban Románia is alkalmazni kezdte a törlesztési moratórium ötletét, ez viszont sok tekintetben eltér a miénktől.

Romániában nem jár automatikusan a moratórium, március 30-tól 45 napja van a vállalati és lakossági ügyfeleknek benyújtani a kérelmet, ezen kívül igazolniuk kell a hiteltörlesztésre való jogosultság szükségességét.

A lakossági ügyfelek akkor jogosultak a moratóriumra, ha a bevételi forrásaikat közvetlenül is korlátozta a Covid-19 (például megszűnt az állásuk), a hitelt a moratórium bejelentése előtt vették fel és nem volt törlesztési késedelmük. A vállalatok akkor fordulhatnak hitelhez, ha működésüket valamilyen járványkezeléssel kapcsolatos állami intézkedés korlátozza vagy legalább 25%-os bevételkiesést kell elszenvedniük és nem lehetnek fizetésképtelenek.

A törlesztés felfüggesztésének időszakában esedékes kamatokat tőkésítik és szétosztják a törlesztés fennmaradó időszakára, tehát a későbbi törlesztőrészletek nagyobbak lesznek az eredetieknél. Kivételt képeznek majd ez alól a lakossági jelzáloghitelek, a moratórium alatt felgyülemlett kamatokra a bankok nem számíthatnak fel kamatos kamatot és különálló adósságként kezelik majd, melyet 60 havi részletben kell majd visszafizetnie a lakosságnak.

Magyarországon ezzel szemben a moratórium idején nem számítható fel kamatos kamat, valamint a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy a törlesztőrészlet nagysága a futamidő időtartama alatt változatlan marad.

A román bankszövetség úgy gondolja, hogy az egyedi esetekben kiszabott moratórium jó ötlet, viszont az általános moratóriumot nem támogatják, hiszen úgy vélik, ez gyengíti a román bankrendszert.

Szerbia

Szerbiában március 17-én döntött úgy a jegybank, hogy törlesztési moratóriumot hirdet, itt viszont csak 90 nap haladékot kaptak a hitelesek.

A moratóriumot Szerbiában is igényelni kell, vállalatok és magánszemélyek is dönthetnek ennek igényléséről és kiterjesztik a lízingre is. A jogosultságot Szerbiában nem kell bizonyítani, bárki igényelheti a moratóriumot, aki úgy érzi, hogy szüksége van rá.

Ezen kívül szigorúan megtiltotta a kormány a bankoknak, hogy bármilyen plusz költséget, kamatot számítsanak fel azoknak az ügyfeleknek, akik kérik a moratóriumot. Ez a gyakorlatban valószínűleg azt jelenti, hogy a tőke tovább kamatozik, viszont a kamatos kamattal nem kell számolnia az ügyfeleknek.

Még korai megjósolni, hogy milyen hatása lesz a moratóriumnak a bankrendszerre, a Moody’s viszont nemrég erősítette meg az ország BB+ adósminősítését stabil kilátásokkal.

Szingapúr

Szingapúr kedden vezetett be törlesztési moratóriumot, először történt ilyen a városállam történelme során. A hiteltörlesztési követelmények felfüggesztése mellett a biztosítási díjak fizetése alól is felmentést adtak.

A hiteltörlesztési moratóriumot egyelőre lakossági jelzáloghitelesek kaphatják meg; ha igénylik, december 31-ig felfüggeszthetik a tőketörlesztést, a kamattörlesztést vagy mindkettőt. A moratóriumot bárki igényelheti, nem kell bizonyítaniuk, hogy a koronavírusnak bármilyen hatása volt a bevételeikre.

A kamatos kamat felszámítását Szingapúrban is megtiltották, a moratórium igénylése miatt nem törlesztett tőke viszont továbbra is kamatozik.

Mivel a bejelentés még nagyon friss, egyelőre nem jelentek meg adatok arról, hogy Szingapúr bankrendszerének mekkora terhet jelent majd a moratórium, a koronavírus gazdaságára gyakorolt hatásáról viszont a világon gyakorlatilag először Szingapúrból lehetett adatokat szerezni, melyekből kiderült, hogy a városállam gazdasága évesített 10,6%-os recesszióba fordult.

Ázsiában egyébként számos ország vezetett már be törlesztési moratóriumot, van ilyen például Malajziában és Thaiföldön is.

Egyesült Államok

Az Egyesült Államok most már a koronavírus által legfertőzöttebb ország a világon, így talán nem meglepő, hogy már három amerikai államban; Kaliforniában, New Jerseyben és New Yorkban is törlesztési moratóriumot hirdettek. Bár az intézkedéseket többnyire mindenhol a kormányzó jelentette be, a bankok maguk döntöttek arról, hogy mennyi ideig, milyen ügyfeleknek engedik a hiteltörlesztés halasztását, már ha egyáltalán engedik.

A nagybankok közül Wells Fargo, a US Bank, a Citi és a JP Morgan három hónapra hirdetett törlesztési moratóriumot a kaliforniai jelzáloghiteleseknek, a Bank of America viszont csak 30 napot engedélyezett, hozzátéve, hogy a válság elhúzódása esetén hajlandók akár 90 napra is hosszabbítani. A pénzintézetek bejelentették azt is, hogy a következő 60 napban a kilakoltatásokkal is felhagynak.

A moratóriumot minden esetben a bankok ügyfélszolgálatán kell igényelni, a procedúra minden pénzintézetnél, minden államban más és a kamatfizetési szabályok is eltérők. A hüvelykujjszabály az, hogy igazolni kell a bankoknál a koronavírus miatti jövedelem vagy bevételkiesést, a bankok pedig nem számítanak fel plusz büntetőkamatot a halasztott törlesztő-részletekre, kamatos kamatot viszont igen.

Egyelőre nehezen elképzelhető, hogy Amerikában országos, központilag szabályozott moratórium jön, de könnyen lehet, hogy a 2008-as, 2009-es válság során megrongálódott reputációjukat javítani próbáló pénzintézetek közt lesz majd 1-1 olyan bank, amely saját maga dönt majd az országos törlesztési moratórium bevezetéséről, ahogy a koronavírus-válság elhatalmasodik a munkaerőpiacon.

India

Indiában országos karantént hirdettek a múlt héten, majd a jegybank 3 hónapos törlesztési moratóriumot is hirdetett. A halasztás minden lakossági és vállalati hitelre vonatkozik majd, beleértve a hitelkártyákat is, március 1-re visszamenőlegesen.

A moratóriumot az ügyfélnek kell kérnie, lehetőleg online. A tőketartozás és a kamat is kamatozódik.

Az indiai bankrendszer sosem volt a világ legstabilabbja, idén már menteni kellett az egyik legnagyobb magántulajdonban lévő pénzintézetet, a Yes Bankot, két éve pedig az egyik legnagyobb árnyékbank csődje sokkolta az ország pénzügyi stabilitását. Idén viszont kezdetét vette egy nagyszabású kormányintézkedés, melynek fejében a 10 nagy állami bankot 4 pénzintézetté olvasztják össze, remélhetőleg ez hozzájárul majd az ország pénzügyi stabilitásának javulásához.

Mi várható még?

Számos ország fontolgatja a törlesztési moratórium bevezetését, többek közt Spanyolországban, Nagy-Britanniában, Franciaországban és Ausztriában is szóba került ennek lehetősége. Addig is, míg a részletszabályok kikristályosodnak, egyes bankok már előre akcióba lendültek: a Royal Bank of Scotland Nagy-Britanniában például már bejelentette, hogy 3 hónapos haladékot ad a hiteleseknek (legyen szó bármilyen hitelről), hasonló lépés akár kormányzati szinten is megtörténhet az Egyesült Királyságban.

