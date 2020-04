Koronavírus-járvány hatásai – célkeresztben a tények és „V”-alakú kilábalás

Kivételes, ahogyan a koronavírus-járvány kapcsán a hazai közgazdász szakma megmozdult. Sok előremutató ötletet olvashattunk, még ha a vitába szükségtelen feszültség is került. A Surányi Györgytől az elmúlt heti válaszcikkében kapott jelzőket és stílust sem kommentálni, sem tovább vinni nem szeretnénk. Hisszük, hogy minden vitában a tények és a higgadt érvek számítanak, miközben bármely problémás állítás vagy másik fél gondolatainak hamis kiforgatása önmagában csak azért nem válik igazzá, mert azt kétszer akkora hangerővel kiáltják. Az alábbiakban pontokban összegezve röviden újból kifejtjük véleményünket.

1. A koronavírus-járvány nem vethető össze a modern kor megelőző gazdasági válságaival. A koronavírus-járvány a 2. világháború óta nem látott sokk-hatást okozott. A híradások a világ legfejlettebb régióiban is néhány hét alatt szűkössé váló kórházi kapacitásokról, a határok lezárásáról, meghatározó gazdasági ágazatok és a külkereskedelem napok alatt bekövetkező teljes leállásáról, kijárási tilalmak miatt üressé váló utcákról és általános pánikreakciókról szólnak. A felsorolásból is érzékelhető, hogy itt nem a világgazdaság ingamozgásából időről-időre kialakuló krízissel nézünk szembe, hanem valami teljesen mással. Hatásaiban leginkább egy kiterjedt természeti katasztrófához hasonlítható. Ezt senki nem látta, senki nem láthatta előre. Az elmúlt 100 évben nincsen rá történelmi precedens. A 2008/2009-es globális gazdasági válságnak voltak előjelei, a koronavírus esetében ilyen nincs.

Minden olyan érvelés, miszerint a válságra készülni lehetett volna, vagy amelyek a korábbi években megfogalmazott állításokat utólag a koronavírus hatásaival igazolja, legfeljebb hangulatkeltésre alkalmasak. A kialakult helyzetre sehol sem készültek előrejelzések és forgatókönyvek. Amire az elmúlt évtizedek válságtapasztalatai alapján fel lehetett készülni, arra a magyar gazdaságpolitika minden korábbi periódushoz képest sokkal jobban felkészült.

2. Lakossági jövedelmek, mint a gazdaságvédelem első vonala. Szinte minden megfogalmazott vélemény első helyen a koronavírus-járvány szociális következményeire hívta fel a figyelmet. Ezzel összhangban a javaslatok a kieső lakossági jövedelmek pótlására és a munkahelyek védelmére fókuszáltak, legfeljebb az arányokban volt eltérés. Fontos üzenet ez a társadalom és a gazdasági szereplők számára. Különösen az egy olyan országban, mint Magyarország, ahol a válságkezelés évtizedekig egyet jelentett a lakossági jövedelmek tudatos elinflálásával, az állami alkalmazottak béreinek csökkentésével és egyéb, háztartásokat érintő megszorításokkal. Ez a válsághelyzet most más, és benne a gazdaságpolitika mozgástere is más. Ezt bizonyítják az eddig meghozott intézkedések is, amelyek az egészségügyi védekezés mellett az ágazatban dolgozók béreinek megemelését, valamint a munkát terhelő adók és járulékok széles körben történő elengedését tartalmazták.

Saját javaslatainkat illetően továbbra is amellett érvelünk, hogy a leállás várhatóan átmeneti időszakában a munkahelyek minél szélesebb körben történő megőrzésére kell fókuszálni. A munkahelyek megszűnése a kilábalás időszakában is ható többszörös társadalmi és gazdasági károkat okoz. A munkahelyek védelme a terheknek a munkáltatók és az állam közötti megosztásával valósítható meg. Állami szereplők széles körű, alacsony (akár 0 százalékos) kamatozású, garanciával is támogatott hitelprogramokat indíthatnak segítve a vállalkozásokat a leállási időszak túlélésében (fontos, hogy ez a hitel bérfizetésre is felhasználható legyen), miközben a kieső bérek érdemi részét egy kompenzációs mechanizmuson keresztül is átvállalják. Fontos, hogy a folyamatban a munkáltatói oldal is elköteleződjön a munkahelyek megtartása mellett, amit akár a kedvezményes hitelek feltételeiben is lehet rögzíteni. Közgazdasági közhely, hogy a humán tőke fejlesztése befektetés a jövőbe. Ez most hatványozottan igaz, azzal kiegészítve, hogy a humán tőke megőrzése ezúttal kulcs a gazdaság újraindításához is.

Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy ez a megoldás nem tud mindenkin segíteni. E téren a járvány időbeli lefutásával párhuzamosan szorosan meg kell vizsgálni, hogy az érintettek számára a szociális ellátórendszer képes-e elegendő jövedelmet biztosítani. Azon csoportok esetében, ahol ez nem következik be, akár a kapott juttatások átmeneti emelése, akár a kiadási oldalon meghatározó költségek (pl. rezsi) részleges vagy teljes kompenzálása jelenthet megoldást. E téren hangsúlyozzuk, hogy olyan állításokat, amiket Surányi György a vita hevében a szociális érzékenység kapcsán felrótt, soha nem tettünk, ennek megfelelően reagálni sem kívánunk rá. Egyszerűen visszautasítjuk.

A fogyasztással kapcsolatos döntések nemcsak az adott havi jövedelemtől, hanem a jövedelmek jövőben várható pályájától is függenek. A munkahely elvesztése nem csak a folyó jövedelmeket csökkenti, hanem a jövőbeli jövedelmekkel kapcsolatos várakozásokat is bizonytalanná teszi, szemben azzal az esettel, amikor az érintett bízhat benne, hogy a nehezebb hónapokat munkahelye megőrzése mellett átvészelheti. Ez a pszichológiai hatás okozza, hogy megítélésünk szerint a két lehetőség közül, azaz ha egységnyi jövedelem álláskeresési járadék vagy munkahely megőrző támogatás formájában juttatunk el az érintettekhez, utóbbinak jelenleg nagyobb hatása lehet.

A munkabérek, a munkaerő elvándorlás és a versenyképesség kapcsolatrendszerében továbbra is fenntartjuk állításunkat. A bérek és a versenyképesség közötti kapcsolat az elmúlt évtizedekben teljesen átalakult. Nem véletlen, hogy azon, főként a minimálbér-emelések időszakában elhangzó állításokat, miszerint a bérek termelékenységet meghaladó emelése a versenyképesség elvesztését és a foglalkoztatás csökkenését eredményezi, valójában hazai adatokon utólag sem sikerült senkinek sem igazolni. A tőkepiac mellett a munkapiac is egyre inkább globálissá vált, ahol már a munkavállalók is növekvő mobilitás mellett hozzák meg döntéseiket.

E téren két tényt fontos ide idézni. Az átmeneti külföldi munkavállalás – azaz ingázás – Magyarország esetében a legutóbbi válság időszakától, 2007-től kezdett emelkedni (egy korábbi jegybanki tanulmány szerint pl. az építőipart az elmúlt években jellemző szakemberhiány egyik okát is érdemes ezen időszakban keresni), amely folyamat 2015-ig tartott. 2016 óta azonban az emelkedés megállt és az átmenetileg külföldön munkát vállalók száma 100-120 ezer fő között ingadozik. Emellett az ENSZ legfrissebb adatai szerint a külföldön élő magyarok teljes népességhez viszonyított aránya 6,5 százalék. Ez nagyságrendileg megegyezik a szlovák és szlovén értékkel, miközben a balti országokban 15-22 százalékos értékeket láthatunk, Romániában 18,4, Bulgáriában 22 és Horvátországban 24 százalékos érték látható. Ezen adatok alapján változatlanul fenntartjuk állításunkat, miszerint a munkaerő határok közötti áramlására a beinduló hazai bérnövekedés pozitív hatással volt.

3. Hogyan lehet ilyen időkben GDP-t előrejelezni? Heves kritikát kapott a jegybank márciusi Inflációs Jelentése is. Minden gazdasági előrejelzés elkészítésének két alapvető fontosságú pontja van: a legutolsó tényadatok minél pontosabb értékelése, illetve a gazdaság működését a konjunktúra ciklus adott pontján jellemző mintázatok megfelelő előrejelzése, ami leginkább a múltbeli tapasztalatokon alapszik. E ponton fontos ismét hangsúlyozni, hogy a koronavírus-járványnak olyan súlyos gazdasági következményei vannak, amelyről a modern kor gazdaságtörténetében megfigyeléssel nem rendelkezünk. Előrejelzési szempontból jelenlegi a legfontosabb kérdés az, hogy hány hónapig tart majd a járvány lefutása, ezalatt milyen védelmi intézkedéseket fognak a kormányok még foganatosítani, mikorra várható az ellenszer fogyasztói forgalomba kerülése. Aki ezen kérdésekre már tudja a választ, nyugodtabban vághat bele az előrejelzésbe. E nélkül az egész számháború.

Felelős gazdaságpolitikai intézményként amit ebben a pillanatban tenni lehet az az, hogy az elérhető tényadatokra és a legelső ún. puha indikátorokra építve előrejelzést készítünk (ne feledjük, a koronavírus február végén érkezett meg Európába) és a kialakult helyzet kockázataira, illetve az említett járványügyi helyzettől függő érzékenységre hangsúlyosan felhívjuk a figyelmet. Ezt a Magyar Nemzeti Bank Inflációs Jelentése két területén is kiemelten kezeli. A Monetáris Tanács egy kockázati faktorra (a koronavírus-járvány) hivatkozva két alternatív forgatókönyvet is bemutatott, miközben a kiemelten érintett ágazatok havi termelés-kiesése kapcsán külön érzékenység-vizsgálatokat is elvégeztünk.

Az Európai Központi Bank március közepén megjelent előrejelzésében az eurozóna GDP növekedése kapcsán +0,8 százalékpontos prognózist publikált, ami az MNB előrejelzése számára is fontos input. Így előzetesen annyit tudunk mondani, hogy a Magyar Nemzeti Bank az EKB gyakorlatával teljesen összhangban alakította ki számait, miközben a napról-napra változó környezetre több új elemmel is reagált.

4. Mi lett volna, ha? A „mi lett volna, ha” típusú kérdések megválaszolása az élet legtöbb területén nehéz. Tekintve, hogy kontrollált kísérleteket egy alternatív világállapot értelmezéséhez bemutatni nem tudunk, így az így kapott válaszok is csak erősen feltételesek lehetnek. A konzisztencia fenntartása azonban e téren is fontos. Természetesen lehet azzal érvelni, hogy alacsonyabb költségvetési hiánnyal és magasabb alapkamattal kellett volna fékezni a gazdaságot. Ahogy azt a korábbi cikkünkben is jeleztük, a szigorúbb költségvetési és monetáris politika alacsonyabb növekedést és mérsékeltebb inflációt, azaz alacsonyabb nominális GDP-t okozott volna. Ennek mértéke, az érvként elhangzó, a potenciálist kétszeresen meghaladó gazdasági növekedési ütemből kiindulva, akár évente a 2 százalékos nominális GDP kiesést is elérte volna. Az adósság-ráta esetében a kedvezőbb elsődleges költségvetési egyenleget a magasabb kamatkiadások és az alacsonyabb nominális GDP hatásai nagyrészben ellensúlyozták volna, a jelenlegihez hasonló arányokat okozva.

Az alternatív világállapotok megértéséhez sokkal közelebb vihetnek a nemzetközi összehasonlítások. A legutóbbi válság során számos európai ország hajtott végre elhúzódó válságkezelést a mediterrán országoktól kezdve, több közép-kelet-európai gazdaságon át egészen Lettországig. Ezen csoporton belül évtizedes visszatekintésben az adósságráta Magyarországon mutatta a legnagyobb csökkenést (amennyiben az adatokból levonjuk a magánnyugdíj-rendszer átalakításának hatását, akkor Lettország mögött a második-harmadik helyen van a magyar adat). Eközben a gazdasági növekedés oldalán szintén évtizedes távlatban csak Románia – igaz az évtized végére kialakuló komoly ikerdeficit árán – tudott gyorsabb, ­ de esetükben egyensúlyinak aligha mondható ­ növekedést elérni. Mindkét adat arra utal, hogy az adósság-gazdasági növekedés térben a magyar gazdaságpolitika a lehető legtöbbet hozta ki az elmúlt 10 évből.

A külkereskedelmi egyenleg kapcsán a válság egy speciális következményét is érdemes megemlíteni. A határok lezárása és a turizmus leállása minden korábban nyitott gazdaságot átmenetileg a zárt gazdaságok világába repít át. Ezen – reméljük rövid, átmeneti – világban a külkereskedelmi egyenleget a fundamentális teljesítmény helyett az energiahordozók (kőolaj, földgáz), az alapvető élelmiszerek és az egészségügyi védekezéshez szükséges termékek beszerzéséből adódó igények és lehetőségek fogják meghatározni. Az újraindulás során újból előtérbe kerülnek majd a fundamentális jellemzők, és nálunk az elmúlt években kiépülő új kapacitások termelésbe állítása is fokozatosan megjelenik.

5. Magas nyomású gazdaság: blöff vagy valóság? A magas nyomású gazdaság fogalma a 2008/2009-es válságot követően terjedt el a közgazdászok és gazdaságpolitikusok szótárában. A „high-pressure economy” fogalmáról és szükségességéről számos világhírű közgazdász értekezett (Arthur Okun, Olivier Blanchard, Larry Summers és olyan aktív gazdaságpolitikusok hivatkoztak rá, mint Janet Yellen, Haruhiko Kuroda, Mark Carney és Marco Buti). A fogalom mögött az a felismerés áll, hogy az ún. hiszterézis hatás egy nagy visszaesés után erőteljesebb, mint korábban azt a közgazdászok gondolták. Ugyanakkor egy elhúzódó recesszió után a potenciális növekedés vesztesége minimalizálható azzal, amennyiben a válság után a gazdaságpolitika huzamosabb ideig nagyobb keresletet biztosít a gazdaságban (a korlátot az inflációs cél és a külső egyensúly megtartása jelenti). Mindez végeredményben a munkapiacot és a fizikai beruházásokat is tartósan erősítheti.

Természetesen ettől ezt még bárki minősítheti blöffnek. A Magyar Nemzeti Bank viszont olyannyira komolyan vette, hogy már 2016-ban a Növekedési Jelentésnek is ez volt az egyik vezértémája. A tények pedig azt mutatják, hogy az ezen elvek mentén kialakított gazdaságpolitika 2013 óta Európa egyik leggyorsabb növekedési rátáját eredményezte (csak Írország, Izland, Málta és Románia van előttünk e képzeletbeli tabellán) jelentős foglalkoztatás és beruházás bővüléssel, miközben a makrogazdasági egyensúlyok megtartását és az adósságráták csökkenését is sikerült kivitelezni.

E téren érdemes még egyszer hangsúlyozni, hogy az, amit jelenleg látunk a világ gazdaságaiban, az nem a gazdaságok ciklikus önmozgásából következik. Egy egészségügyi vészhelyzettel állunk szemben, ahol a gazdaságot azért kellett leállítani, hogy az azt működtető emberek ne fertőződjenek tovább. Ennek semmi köze bármilyen korábbi, a gazdaság ciklikus helyzetével kapcsolatos értékeléshez.

6. Mi történt e közben az inflációval? Magyarország 2001-ben vezette be az inflációs célkövetés rendszerét. A gazdaságtörténeti tény az, hogy a hazai infláció az inflációs célkövetés rendszerének közel 20 éves történetében első alkalommal 3 évig folyamatosan (2017 és 2019 között) a célérték körül kijelölt toleranciasávban alakult. A monetáris politikai helyzet értékelése szempontjából a tény infláció és a hivatalos inflációs cél közötti eltérés a meghatározó. E téren, ha a közelmúlt adatait vizsgáljuk, akkor a tény az, hogy 2019 átlagában a magyar infláció 0,4 százalékponttal haladta meg a célértéket. A Visegrádi-régió országaiban ugyanez a szám Csehországban +0,6, Lengyelországban +0,1 és Szlovákiában +0,8 százalékpont volt. 2020 első két hónapjában ugyanez az érték Csehországban +1,8, Szlovákiában +1,2, Lengyelországban +1,5 és Magyarországon szintén +1,5 százalékpont. Végül 2020 első két hónapjának adatai alapján a tartósabb tendenciákat jobban megragadó adószűrt maginfláció esetében a céltól vett eltérések: Csehországban +1,1, Lengyelországban +0,5 és Szlovákiában +1,0 százalékpont, miközben a magyar érték +0,7 százalékpont. Összességében a tények azt mutatják, hogy a hazai adatok teljesen belesimultak a régiós trendbe. Ennek két oka lehet: vagy tényleg azonos külső (élelmiszer-árak és olajár emelkedés) hatás érte a régiós inflációt vagy mindenki ugyanazzal a gazdaságpolitikai „blöffel” fűtötte fel az árak emelkedését. Mi továbbra is az első mellett tesszük le a voksunkat.

7. Mit mutatnak a tartalék-megfelelési mutatók? A tartalék-megfelelés értékelésére használt mutatók a világgazdaság átalakulásával, valamint az újabb és újabb válságok tanulságaival párhuzamosan folyamatosan változtak. A 2008/2009-es válság alatt, majd az azt követő időszakban a nemzetközi értékelésekben az ún. Guidotti-mutató terjedt el – ami a jegybanki tartalék méretét a rövid (éven belüli) külső adóssággal veti össze. A rövid lejáratú külső adósságban minden szektor (állam, vállalat, bankrendszer) adóssága denominációtól függetlenül (forint és deviza egyaránt) benne van. A Magyar Nemzeti Bank tartalékmegfelelése a 2019. decemberi tartalék adatok (28,4 milliárd euro) és a tavaly év végi rövid külső adósság (17,7 milliárd euro) alapján számottevő, mintegy 60 százalékos puffert jelent. A régióban a legutóbbi, tavaly év végi adatok alapján Csehországban a tartalékmegfelelés e mutató alapján 33 százalékos volt (a cseh jegybank elmúlt években eszközölt devizavásárlásai a rövid külső adósságot is emelték). A lengyel jegybank esetében csak régebbi publikus adatok állnak rendelkezésünkre, az IMF legutolsó elérhető jelentése szerint 6 százalékkal haladta meg a tartalék a rövid külső adósságot, és a tartalék azóta bekövetkezett emelkedésével is vélhetően elmarad az MNB jelenlegi tartalékmegfelelésétől. Összességében a prágai és a varsói kollégáinkkal konzultálva is azt látjuk, hogy a Magyar Nemzeti Bank 2019 végén régiós összevetésben is megfelelő tartalékmegfeleléssel rendelkezett.

Hangsúlyozzuk, hogy az FX-swapok állományát továbbra sem indokolt levonni a devizatartalék nagyságából. Erről az eszközről a Monetáris Tanács már 2018 őszi döntésében is jelezte, hogy az eszköztár tartós részét képezi, miközben az IMF is ezen állománnyal együtt figyeli a magyar és a nemzetközi adatokat (más országoknál a tartalékot több tétellel is korrigálja).

8. A monetáris politika jövőbeli irányai. A hazai monetáris politika konkrét lépéseiről, különösen a jelenlegi rendkívüli helyzetben érdemi információval nem szolgálhatunk, az a Monetáris Tanács mérlegelésének és döntéseinek függvénye. A koronavírus-járvány kapcsán kialakult helyzettel kapcsolatban néhány állítást fontosnak tartunk kiemelni. André Kosztolányi analógiája szerint a reálgazdaság a gazda, amely körül a tőkepiac egy póráz mentén ide-oda szaladgáló kutyához hasonlít. Jelen pillanatban a gazda, a reálgazdaság teljesen lefagyott és eltűnt, miközben a tőkepiac póráz nélkül, fundamentális információk nélkül, hangulati elemektől fűtve hullámzik. Alacsony likviditás és a piacok súlyos töredezettsége jellemzi a helyzetet. A rendkívüli helyzetben a jegybankok feladata a likviditás minden lejáraton történő folyamatos és a megfelelő mennyiségben szükséges biztosítása. Ezt tette a Magyar Nemzeti Bank is az elmúlt hetekben hozott döntéseivel.

Stratégiai oldalról a jegybankok több mandátummal is rendelkeznek, amelyeket eltérő arányban, de várhatóan minden jegybank követni fog. Várható, hogy a hozamgörbék még erősebb kontroll alá kerülnek, ezzel támogatva a járvány alatti védekezést, majd a gazdaságok újraindítását. A folyamat közben a jegybankok a költségvetés finanszírozásában is egyre nagyobb szerepet vállalnak majd. A másik beavatkozási irány célzott hitelezési programok indítása lesz.

Az elmúlt hetekben ötletként felmerülő „helikopter-pénz” megoldások kapcsán fontos megjegyezni, hogy ez esetben a jegybanki tőke nagysága negatívba kerülne, ami az európai szabályozás által meghatározott hatályos magyar törvények szerint időben késleltetve, de a tőkefeltöltési kötelezettségen keresztül a költségvetés hiányát és az államadósságot is növelné. A jelenlegi piaci környezetben a nagyon hosszú, 30-50 éves kötvények nagy mennyiségű kibocsátására és jegybanki vásárlására csak az elsődleges piacon lenne esély. Ez azonban a monetáris finanszírozás tilalma miatt gyorsan EU-s kötelezettségszegési eljárást és a reputációs kockázatok növekedését okozhatja. E két ötlet helyett az elmúlt évtizedben Európában és a régiónkban is használt, itthon még be nem vetett megoldásokban látjuk a továbblépési lehetőségeket.

A Magyar Nemzeti Bank az elmúlt években számos olyan döntést támogatott és hozott meg (pl. lakossági devizahitelek kivezetése, fogyasztóbarát fix kamatozású hitelek bevezetése, az önfinanszírozási programmal leépülő devizaadósság, csökkenő jegybanki mérleg vagy a legújabban a hitelmoratórium), amellyel a beavatkozási képességét növelte. Ezt a képességet kell most a gazdaság védelme, majd jövőbeli újraindítása érdekében használni.

A koronavírus-járvány egy rendkívüli, korábban nem látott válsághelyzetet eredményezett. A vírus megjelenésével egy teljesen új meccs kezdődött. Jelenleg még a járvány első szakaszában járunk. Fel kell készülni rá, hogy a helyzet napról-napra változik, ahol pragmatikus, higgadt döntésekre lesz szükségünk. Az idő kiemelten fontos tényező, így az ötletek helyett a terep most már a döntéseké. Bizonyosan napokon belül e téren is tisztábban látunk majd. A problémák kezelésére megfelelő mozgástérrel rendelkezünk. Itt a cselekvés ideje, hogy a kilábalási forgatókönyvek közül a „V”-alakút célba vegyük.

