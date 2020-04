Kiábrándító előrejelzés érkezett: brutális visszaesés vár a magyar gazdaságra!

Borús előrejelzést tett közzé a magyar gazdaság idei várható teljesítményére vonatkozóan a Kopint-Tárki. A magyar gazdaság legalább 5%-kal eshet vissza, de a 10%-os zsugorodás sincs kizárva.

5-10%-os visszaesés

Friss előrejelzést tett közzé a Kopint-Tárki, amely szerint a magyar gazdaság hatalmas visszaesésen mehet keresztül az idei évben a koronavírus-válság miatt. Előrejelzésük szerint, amennyiben a járvány a nyár közepén, legkésőbb a nyár végéig lecseng, feloldásra kerülnek a kijárási, szállítási és egyéb mozgási korlátozások, és az év utolsó harmadában megindul a konszolidáció, akkor a magyar GDP 2020-ban „csak” 5,5%-kal zsugorodik.

Ha a járvány az év végéig is elhúzódna, akkor a visszaesés jóval magasabb lehet, elérheti akár a 10%-ot is. Lényegesen kedvezőbb kimenetre azonban nem számíthatunk, mert a második negyedév mindenképpen, és nagy valószínűséggel a harmadik is „elvész” a gazdaság számára - írja a Kopint-Tárki. Hangsúlyozzák, hogy az előrejelzést rendkívüli bizonytalanságok övezik.

Elkésett csomag

Az elemzők szerint ez a visszaesés magasabb, mint a régió legtöbb országában, aminek két fő oka van. Az egyik a magyar gazdaság különösen erős beágyazottsága a nemzetközi termelési láncokba, ami kiváltképp sérülékennyé teszi.

Másrészt, míg a többi országban gyorsan, már március végén jelentős méretű költségvetési mentőcsomagokat vezettek be, addig a magyar mentőcsomag több hetet késett, és mérete is csekély

- írja a Kopint-Tárki, hozzátéve, hogy már ami közvetlenül és jó időben a válság drámai hatásának a tompítását, a vállalatok túlélését és munkaerő-megtartó képességének támogatását érinti.

A kutatók szerint a bevezetendő 70%-os bértámogatás nem vonatkozik a rendelésük több mint 50%-át elvesztő cégekre, holott sok ilyen van és még több lesz. "Másrészt az eddig ismert magyar mentőcsomagból kimaradt a teljesen jövedelem nélkül maradt széles rétegek megsegítése, ami tovább erősíti a fogyasztás amúgy is drámaian romló trendjét" - írja az elemzés. Becslésük szerint 2020-ban

a fogyasztás 4-5%-kal,

a bruttó állóeszköz-felhalmozás pedig 6-7%-kal csökkenthet.

Az ipar termelése 10-11,

az építőiparé 5% körül zsugorodhat,

az elmúlt években gyors ütemben bővülő szolgáltatásoké pedig 4-5%kal.

Elszálló hiány

A 2020-as költségvetés GDP-arányos hiánya a tervezett 1 százalék helyett 5,4 százalék lesz. (A kormány most 2,7 százalékot tervez.) Az egyenlegromlás döntően arra vezethető vissza, hogy 5,5 százalékkal csökken a GDP az alapforgatókönyv szerint, ami önmagában 4,4 százalékponttal növeli hiányt. "Ennek a fele a foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó- és járulékbevételek visszaeséséből fakad, a másik fele pedig a fogyasztási adók és a vállalati befizetések csökkenéséből, illetve az idei büdzsét terhelő álláskeresési járadékok emelkedéséből" - írja a Kopint-Tárki.

Az eddig bejelentett konkrét kormányzati gazdaságélénkítő intézkedések együttesen a GDP 0,9 százalékát érik el. A 9200 milliárd forintos bejelentett csomag túlnyomó része ugyanis olyan támogatás, amely vagy a bankrendszerre "tolja a terheket", vagy pedig jövőbeli beruházástámogatási alapok felállításáról szól. A felhasznált költségvetési források pedig jelentős részben átcsoportosításból származnak és nem új források bevonását jelentik. A költségvetési hiány emelkedése, a gazdaság visszaesése és a forint árfolyamának gyengülése következtében az adósságráta a tavaly év végi 66,3%-ról az év végére 73,9%-ra emelkedhet, áll a prognózisban.

