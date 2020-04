Csak pozitívan: 12 tény, ami után te is optimistább leszel a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban

"A világ már soha nem lesz olyan, mint a vírus előtt volt. A nyugati civilizáció veszélybe került. A vírus örökre velünk marad, és addig a társadalom 70%-át megfertőzi. Nem tudunk tenni semmit, a vírus tovább pusztít majd." Az ilyen és ehhez hasonló mondatok mindennaposak manapság. A kétségbeesés és az általános rossz hangulat érthető, hiszen az emberiséget olyan sokk érte, amilyenre nem volt felkészülve. Ilyen körülmények között hajlamosak vagyunk a valósnál borúsabban látni a tényeket, és a pesszimista kimenetellel számolni alapforgatókönyvként. A helyzet valóban komoly, de azért vannak olyan pozitív tények és fejlemények, amelyek a járványhelyzet objektív megítéléséhez pont annyira szüskégesek, mint a napi halálozás alakulásának figyelembe vétele. A pozitívumokról viszont hajlamosak vagyunk megfeledkezni, ezért mi most összegyűjtöttük őket, hogy bebizonyítsuk: a modern kori történelem nem most ér véget.

Hajlamosak vagyunk a valósnál negatívabban látni a helyzetet

A koronavírus túlzás nélkül az egyik napról a másikra alakította át az életünket. Az egyik pillanatban még azon szomorkodtunk, hogy az idei gazdasági növekedés Magyarországon nem biztos, hogy eléri a 4%-ot, a következő pillanatban már a -4%-nak is örülnénk. A munkavállalók egy hónapja azon gondolkodtak, hogy a 10%-os fizetésemelés helyett 15%-ot kérnek, és akkor a két hét thaiföldi nyaralás után még az őszi ruhatárat is le tudják cserélni. Ma már sokan a fizetés nélküli szabadságot töltve azt remélik, hogy nem veszítik el a munkájukat, a thaiföldi nyaralás gondolatától pedig egyenesen elborzadnak, miközben a ruhaboltok eközben zárva tartanak.

Sorolhatnánk a példákat, de a tényállás mindenki számára ismert. A koronavírus leradírozta a korábbi felállást, és teljesen új helyzetet teremtett a világ legtöbb országában. Egy ilyen sokk idején, amikor a mindennapi szokásainkat azért kell teljesen megváltoztatnunk, mert az egészségünket féltjük, és ami ráébreszt minket, hogy a fejlettnek, ütésállónak hitt civilizációnk mennyire törékeny, hajlamosak vagyunk a valós képnél is szürkébben látni a világot.

Nézzük a tényeket – csak a tényeket!

A helyzet valóban szokatlan, és kétségkívül kedvezőtlen. A legtöbb vélemény egybevág abban, hogy még hosszú hónapokig kell korlátok között élnünk, és a magas munkanélküliséggel is egy ideig még együtt kell élnünk. Mindezt nem vitatva mégis arra hívnánk fel a figyelmet, hogy számos pozitív fejlemény is történt az elmúlt napokban-hetekben, és a világvége talán nem most jön el – ezekről a dolgokról hajlamosak vagyunk a közel 100 ezer halottat látva elfeledkezni. Pedig nem szabad, hiszen az alábbi 12 tény ugyanúgy a valóság része, mint a napi új halálozások bejelentése. Nézzük meg őket felsorolva, majd pedig részletesen kifejtve.

A magas ismeretlen esetszám ijesztő, de egyben nagyon jót jelent, hiszen emiatt a halálozási ráta is sokkal alacsonyabb, mint azt jelenleg tudjuk. A tetőzés sok országban épp lezajlott, vagy most történik, Kína pedig már egyszer sikeresen megállította a vírust, azaz nem vagyunk esélytelenek. Kelet-Közép-Európa, benne Magyarország is gyorsan reagált a helyzetre, a meghozott intézkedések bizonyítottan lassítják a vírust - és még ennél is hatásosabbak lehetnek. Ha mégsem, akkor van módunk tovább szigorítani, de a szemléletváltással járó részleges elengedés is relatíve sikeres megoldás lehet. Nem tudjuk, hogy így van-e, de úgy sejtjük, hogy a meleg időjárás lassíthatja a terjedést. Az egészségügyi rendszer kapacitásai folyamatosan bővülnek, közben egyre több helyen fejlesztenek ellenanyagot, azaz a legkésőbb ennek piacra dobásakor le fogjuk győzni a koronavírust.

Sokkal több beteg van, mint amennyiről tudunk – és ez jó

Gyakran halljuk a virológusoktól, orvosoktól, egyéb hozzáértő emberektől, de még az operatív törzstől is, hogy a fertőzöttek száma valójában sokkal több, mint amennyit ismerünk. Ez a szám akár az igazolt esetszámok 10-szerese is lehet, ha pedig abból indulunk ki, hogy a betegség 80%-ban tünetmentes, akkor ez a szám reális is. Ez azt jelenti, hogy a mai ismert 1,7 millió beteg helyett valójában akár 17 millió, vagy annál több beteg is lehet világszerte, Magyarországon pedig nem kizárt, hogy több tízezer megbetegedés van.

A fenti állítások hallatán sokan elborzadnak, pedig egyáltalán nem kell. Ha a valós esetszám tényleg tízszer nagyobb az ismertnél, akkor igaz, hogy egyrészt tünetmentes emberek fertőznek minden jel nélkül másokat, másrészt viszont azt is jelenti, hogy a vírus korántsem olyan veszélyes, mint amilyennek látszik. Ez pedig a jövő szempontjából sem lényegtelen tényező:

a tízszeres fertőzöttségi ráta tízszeres immunitást is jelenthet, ami azt jelenti, hogy a vírusnak sokkal kisebb a mozgástere, hiszen egyre kevesebb embert tud megfertőzni. A fertőzés lehetséges terjedési útvonalai ugyanis sorra záródnak be.

Amikor egy-egy kormányfő vagy egészségügyi szakértő azt mondja, hogy a nyájimmunitáshoz 60-70%-os fertőzöttségi arányra van szükség, akkor azt sem úgy kell elképzelni, hogy a lakosság több mint felét leteríti a járvány. Ha az ismert megbetegedések már elérik a lakosság 5-10%-át, az egyben azt is jelenti, hogy a nyájimmunitás vélhetően kialakult, mert akkor valójában már 60-70%-os lehet a fertőzöttségi arány.

A halálozási ráta is sokkal alacsonyabb, mint gondoljuk

A halálozási arányszámot egy egyszerű osztással kapjuk meg: meg kell nézni, hogy a betegek hány százaléka halt meg, azaz a halálozási számot osztani kell a betegszámmal. A jelenleg ismert halálozási ráta 3-4% között van, ami a mai esetszámok ismeretében ki is jön. A Johns Hopkins Egyetem adatbázisa szerint a hosszúhétvégéig 1 millió 506 ezer ember fertőződött meg, és 90 ezer halt meg közülük. Ha elvégezzük a számítást, akkor ki is jön a 0,059-es szám – azaz a 6%.

Igen ám, de ha az esetek nagyjából tízszeresét nem ismerjük, akkor ez egyben azt jelenti, hogy az 1,5 milliós esetszám nem valós, így az osztás nem helyes.

Ha az 1,5 milliós igazolt esetszámot felszorozzuk a hipotetikus valós esetszámok szorzójával (10), akkor azonnal 0,6%-os halálozási rátát kapunk, ami bár mindig magas, de pont tízszer alacsonyabb, mint azt gondoljuk. A koronavírus tehát veszélyes, de nem olyan mértékben, ahogy azt most gondoljuk.

De mi van akkor, ha a nem ismert esetek közül is sokan meghalnak – hangozhatna el az ellenérv. Részben ez biztosan igaz, de csak nagyon elhanyagolható részben, hiszen a fatális kimenetelű fertőzések jellemzően súlyos tüneteket produkálnak a halál beállta előtt, így az esetet előzetesen azonosítani tudják. De ha nem, akkor a halál beállta után ez megtörténik. Nem ismerjük a valós halálozási arányt, de azt feltételezzük, hogy valahol 0,5 és 1% között lehet – a 3-4%-os halálozási ráta nagyon valószínűtlen.

A legrosszabbon már talán túl vagyunk

A legtöbb elemzés szerint a tetőzés a következő egy-két hétben várható a fejlett világban, de Olaszországban, Spanyolországban és egyéb gócpontnak minősülő országokban már ez minden bizonnyal le is zajlott. Olaszországban már több napja kevesebb esetszámot jelentenek, mint a másdél-két héttel ezelőtti csúcs idején, de az Egyesült Államokban sem nő már egy ideje a napi új esetek görbéje.

Németország, Ausztria, Svájc egyaránt csökkenést mutat az elmúlt napokban az új eseteket illetően, így alighanem kijelenthető, hogy ha érvényben maradnak a jelenlegi tendenciák, akkor ezek az országok túl vannak a legrosszabbon, és hamarosan a napi gyógyultak száma meg fogja haladni a napi új megbetegedések számát. Világszinten pedig az új megbetegedések görbéje már egy ideje ellaposodott, azaz elképzelhető, hogy a vírus terjedési üteme nem gyorsul tovább.

A nagy országok közül az Egyesült Királyság kivétel, ott egyelőre romló tendenciát látunk, és hozzá kell tenni, hogy még az olasz, spanyol és osztrák meccs sincs lejátszva. Ha túl korán oldják fel a korlátozásokat, vagy a lakosság megszegi azt, akkor ismét megugorhatnak a napi esetszámok, és akkor a folyamat – ahogy a milánói polgármester fogalmazott – kezdődik elölről. Mindenesetre a kormányok ma már inkább a lehetséges feloldásokról beszélnek, ami - ha a járványon nem is - a hangulatunkon mindenképp javíthat.

