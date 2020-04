Többéves eredményét vághatja sutba az Orbán-kormány, ha bedurvul a válság

A koronavírus azonnali következményei, mint a munkanélküliség emelkedése vagy az ipar leállása mellett van egy sor olyan terület, ahol legfeljebb csak találgatni lehet. Ha a finanszírozásunk veszélybe kerül, akkor könnyen lehet, hogy több év után ismét devizakötvényt kell kibocsátania az országnak, illetve az is előfordulhat, hogy a hitelminősítők a kilátásunk rontásával reagálnak majd elsősorban a megnövekedett politikai kockázatokra.

Mi lesz a magyar gazdasággal a koronavírus miatt?

Magyarország viszonylag jó költségvetési egyenleggel fut neki a jelenlegi válságnak, hiszen az elmúlt években a kormány fokozatosan csökkentette a költségvetési hiányt, és az idei büdzsébe is a GDP nagyjából egy százalékának megfelelő tartalékot tervezett be – állapítja meg az ING Bank elemzése. Kiemelik, hogy ugyan a média és a kormány szeret a GDP 18-20%-ának megfelelő csomagról beszélni a koronavírus-válság kapcsán, valójában a költségvetési egyenleg szempontjából az eddig bejelentett intézkedések a nemzeti össztermék mintegy 2%-át teszik csak ki.

Az elemzők hangsúlyozzák, hogy a kormány intézkedései elsősorban a munkaerőpiacot célozzák a bértámogatással és a munkahelyteremtés támogatásával, emellett a leginkább érintett szektorokban a kkv-k kaptak eddig extra támogatást.

Az ING növekedési előrejelzése egyelőre 0,8%-os gazdasági visszaeséssel számol 2020-ban, de kiemelik, hogy jelenleg felülvizsgálat alatt van ez a becslés, ma már azt gondolják, hogy ez lehet a legoptimistább forgatókönyv.

Az utóbbi napokban felemás hírek érkeznek, sok feldolgozóipari cég meghosszabbítja leállását, míg mások, akik elsősorban a kínai beszállítói láncoktól függnek, újraindították a termelést. Részben emiatt még a mérsékelt költségvetési élénkítéssel együtt is bízhatunk a V-alakú kilábalásban.

Ugyanakkor minden egyes hónapnyi leállás nagyjából egy százalékpontot ront a már említett legjobb növekedési forgatókönyvön – hangsúlyozzák.

A gyengébb növekedés és a gazdaságélénkítés mellett az ING szerint még a kormány friss 2,7%-os GDP-arányos hiánycélja is optimistának tűnik. Még a legjobb eshetőségnek számító 0,8 százalékos gazdasági visszaesés mellett is az eddig bejelentett intézkedésekkel 4%-os hiány adódna. Ez pedig azt is jelentené, hogy a GDP-arányos államadósság a tavaly év végi 64,5%-ról újra 70% fölé emelkedne.

Lehet, hogy egy régi tabut is le kell dönteni

A nagyobb költségvetési hiány finanszírozása egyelőre nem teljesen világos, bár a kormány akcióterve tartalmaz néhány bevételnövelő intézkedést a különadók formájában. Emellett a tartalékok felhasználása és az MNB lépései segíthetnek a forrást előteremteni. Az ÁKK az utóbbi években nagyon erősen támaszkodott a lakossági forrásokra, az ING szerint ez aligha folytatódik 2020-ban.

Sokkal inkább a bankszektor lehet az új kötvények elsődleges vásárlója az MNB fedezett hitele (repo) mellett. Emellett a jegybank saját maga is kész állampapírt vásárolni a másodpiacon, bár ennek részleteit egyelőre nem közölték.

Ha a finanszírozási helyzet tovább romlik, akkor akár devizakötvényt is kibocsáthat az ÁKK

- vélik az elemzők.

Ez azért érdekes, mert az elmúlt években kimondott cél volt az adósságon belül a deviza részarány csökkentése, a lejáró devizaadósság forint (elsősorban lakossági) forrásból való finanszírozása. A japán jent és a kínai jüant leszámítva utoljára 2018 októberében euróban bocsátott ki egymilliárdnyi kötvényt Magyarország hétéves futamidő mellett.

Az ING kiemeli, hogy jelenleg az adósság 15,3%-a van devizában, így az ÁKK-nak lehet mozgástere devizakötvény-kibocsátásra, hogy beleférjen a 10-20%-os célba.

Kérdés, hogy a romló gazdasági és finanszírozási feltételek hogyan hatnak majd a hitelminősítők döntéseire. A Fitch és az S&P tavaly februárban minősítette fel a magyar adósságot, a Moody’s viszont egyelőre nem lépett, így egy fokozattal alacsonyabb náluk az osztályzatunk. Az ING szerint a válság elmúltával visszatérhet a magyar költségvetési fegyelem, így ez talán kevésbé aggasztja majd a hitelminősítőket. Ugyanakkor a felhatalmazási törvény miatt az utóbbi hetekben ismét felerősödtek a politikai kockázatok a magyar kormány és az EU lehetséges kapcsolata miatt. Persze kérdés, hogy a rendkívüli felhatalmazást mire használja majd a kormány, így nem biztos, hogy ez önmagában hitelminősítői lépést okoz majd, ugyanakkor

nem zárható ki a kilátás negatívra rontása a cégeknél.

A Moody’s egyébként már a múlt héten egy figyelmeztetést adott ki a felhatalmazási törvény miatt: szerintük negatívan hathat a magyar hitelminősítésre, hiszen a magyar gazdaság nagyban függ az uniós forrásoktól, így azok visszafogása vagy csökkenése a gazdasági mutatóinkra is hatással lenne. Ezt lehet úgy értelmezni, hogy a cég árgus szemekkel figyeli a törvény alkalmazását, és ha a pesszimista várakozásuk valósul meg, akkor készek lépni is.

