Ez a koronavírus-járványgörbe tényleg azt mutatja, amire Orbán Viktor számít

Napok óta egy fél ország azt találgatja, hogy Orbán Viktor miniszterelnök pontosan mire alapozta azt a kijelentését, hogy a járvány május 3-ára fut fel szakértők szerint. Egy nemzetközi, a járványgörbék lefutását előrejelző modell szerint valóban május elején léphet új, csendesebb szakaszába a járvány hazánkban.

Az a bizonyos május 3.

"Azt mondom, hogy május 3-ára, mire a szakemberek elmondták, hogy a csúcs felfut, addigra az 5000-es lélegeztető-készülékszám meglesz. Az már nagyjából biztonságos, és ez a szám fel fog menni 8000-re" - így fogalmazott a Facebook-ra feltöltött videójában Orbán Viktor vasárnap. Egy későbbi interjúban ezt megerősítve fogalmazott úgy, hogy május 3. után lehet beszélni kilábalási tervről.

Azóta mindenki azt találgatja, hogy konkrétan milyen mutatóban gondolt a járvány tetőzésére a miniszterelnök és milyen modellekre alapozza ezt. Külön cikkünkben foglalkoztunk azzal, hogy egyébként a kormány mely kutatógárdára hallgat, amikor a járvánnyal és korlátozásokkal kapcsolatos döntéseit meghozza.

Korábban rámutattunk arra, hogy

A KORMÁNY HIVATALOS VÁRAKOZÁSÁT A JÁRVÁNY LEFUTÁSÁRA VONATKOZÓAN NEM ISMERJÜK, ÉS AZ SEM NYILVÁNOS, HOGY PONTOSAN MILYEN MODELLEKRE, ELŐREJELZÉSEKRE ÉPÍT. A VASÁRNAPI FÉL MONDATNAK EZÉRT EZEK FÉNYÉBEN KIMONDOTT JELENTŐSÉGE VOLT.

Zsiday Viktor befektetési szakember külön posztban foglalkozott a járványügyi helyzet csillapodása utáni élettel, rámutatva arra, hogy miért van jelentősége annak, hogy a kormány milyen lefutással számol a járványgörbében és milyen adatokhoz fogja igazítani a gazdaság újraindítását és a korlátozó intézkedések fokozatos feloldását."Tényleg el kéne dönteni, hogy melyik úton megyünk előre, és az is jó lenne, ha valóban felnőttnek nézve a lakosságot ezt kommunikálnák is velünk, mert akkor tudhatnánk, hogy mire számítsunk. Így ugyanis gazdaságilag nem lehet tervezni" - írta a portfóliómenedzser és ezzel nehezen lehet vitatkozni. Hétfői elemzésünkben pedig hangsúlyoztuk, hogy a gazdaság fokozatos újraindításához a jelenleginél sokkal nagyobb számban kellene tesztelést végezni annak érdekében, hogy a feloldó lépések hatását nyomon lehessen követni.

A kormányfő május 3-i dátummal kapcsolatos kijelentése után sorra jelentek meg a kormányzat részéről a kiegészítő kommunikációs elemek. Palkovics László innovációs miniszter még vasárnap azt mondta, Magyarország sikeresen lefojtotta a járványgörbét, a vírus ezen a szinten fog ketyegni, de egy kicsi lokális emelkedés várható május elején. De gyorsan hozzá is tette, hogy egy vírus nem így terjed, ha nincs korlátozó intézkedés. Itt külön megemlítette a kutatói akciócsoportban lévő, nemzetközi hírű szegedi matematikus Röst Gergelyt és csapatát (akik az ebolajárvány terjedését is nagyon jól tudták előrejelezni) és azt mondta, hogy ezek a számok, amire a kormány alapozza a várakozását, tőlük származnak.

Müller Cecília országos tisztifőorvos hétfőn megerősítette a május 3-i napot, amikor úgy fogalmazott: a korábbi becslések és számítások alapján a május 3-i dátum az, amikor talán a csúcsra fut a járvány. Szlávik János infektológus szerint a járvány május 3-ára várt csúcsa "egy darabig el fog húzódni, nagyon sok beteg lesz még májusban". Keddi nyilatkozatában pedig ehhez még annyit tett hozzá, hogy azokban az országokban, ahol ellaposították a járványgörbét, ott rendkívül nehéz jósolni.

Az a bizonyos görbe

Létezik egy nemzetközi, a koronavírus terjedését közelről és rendszeresen figyelő oldal, amely Magyarország esetében is közöl modellezett előrejelzést. A projekt bemutatkozásából kiderül, hogy annak finanszírozását a Microsoft alapító Bill Gates és felesége Melinda Gates biztosítja. Az előrejelzést azok után indította el a University of Washington koordinálása mellett működő amerikai Institute for Health Metrics and Evaluation szervezet, hogy az University of Washington School of Medicine megkereste őket, készítsenek modelleket a járvány lefutására. Majd ezt követően más országoktól és kórházaktól is érkeztek a megkeresések sorozatosan. Ezek után döntöttek arról, hogy elkészítik a modellt 50 amerikai államra és a világ más részeire is. (Az IHME csapata külön felhívja arra a figyelmet a blogján, hogy már az amerikai kormány és hatóságok is az ő modellezésükre hivatkozik, amikor a járvány terjedéséről beszélnek. Ez is azt támasztja alá, hogy a szakértő gárda hiteles forrásokból táplálkozik és modellezik.)

A bemutatkozó leírásból azt is tudjuk, hogy az adatokat helyi és nemzeti kormányoktól szerzik be, kórházláncoktól, szövetségektől, az Egészségügyi Világszervezettől és több más forrásból együttesen.

A szervezet által követett országok listáján pedig szerepel Magyarország is. Megtalálható itt a napi halálozások száma, a kapacitások kihasználtsága és a rendszer leterheltsége a koronavírus-fertőzés miatt. A sokakat most foglalkoztató május 3-i dátum szempontjából viszont az utolsó ábra releváns.

Ez azt mutatja, hogy miként alakul a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma az országban. A Portfolio-nak nyilatkozó szakértők (akik az elmúlt hetekben rendszeresen követték az előrejelzés alakulását és annak teljesülését) arra mutattak rá, hogy ez a görbe az elmúlt időszakban nagyon pontosan követte le a tényleges halálesetek számát Magyarországon. Az adatokat gyűjtő és feldolgozó óriási számú csapat rendszeresen frissíti a modellt és prognózisát. A legutolsó tényadat a magyar koronavírus-halálesetekre április 20-i 199 fővel és a vasárnapi állapot szerint

a keddi napra, vagyis mára 230 magyar halálesetet vetítettek előre, ami nagyon közel van a ma közölt 225 fős tényadattal.

A lenti ábra másik értéke, hogy prognózist ad a halálesetek számának jövőbeli alakulására is (konfidenciaintervallum mellett). És hétvégén ez a modell azt mutatta, hogy a koronavírus okozta összes haláleset május 3-án éri el a tetejét (és ez összecseng Orbán Viktor korábbi kijelentésével). Az elmúlt napokban ez a prognózis minimálisan változott, és ez a dátum május 8-ra tolódott ki.

Ebben a modellben a napi halálesetek száma épp mától vált csökkenésbe és a modell azt ígéri, hogy május 8. után nem lesz több haláleset a koronavírus-járványban idehaza. Ez természetesen egy modellszerű előrejelzés, de

lényegét tekintve azt jelenti, hogy május 8. után a járvány új szakaszába lép Magyarországon.

A koronavírus miatt halálozások száma és várható alakulása Magyarországon. Forrás: https://covid19.healthdata.org/

Címlapkép: A kormany.hu által közreadott képen védőfelszerelést viselő orvosok a koronavírussal fertőzött betegek fogadására kialakított részlegen az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben 2020. április 21-én. Forrás: MTI/kormany.hu/Árvai Károly