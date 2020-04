A koronavírus váratlan stroke-ot okozhat fiatal betegeknél

30-as 40-es éveikben járó betegeknél okozhat váratlan stroke-ot a koronavírus olyan betegeknél, akiknek egyébként nem is súlyosak a tünetei – állítják amerikai orvosok.

Dr. Thomas Oxley idegebész (a New York-i Mount Sinai Health Systemorvosa) és orvoscsapata a koronavírus egy eddig kevésbé közismert következményéről beszélt a CNN-nek, melyet több fiatal beteg esetében észleltek. A 30-as 40-es éveikben járó betegek a koronavírus enyhe tüneteit mutatták, majd váratlanul stroke-ot kaptak:

A vírus a jelek szerint növeli a véralvadást a nagy artériás erekben, ami súlyos stroke-ot eredményezhet

- mondta Oxley a CNN-nek.

Az orvoscsapat vizsgálatai szerint hétszeresére emelkedett a váratlan stroke esélye a fiatalabb koronavírusos betegek esetében az elmúlt két hétben, a legtbb páciensnek nem volt komoly kórházi története, enyhe tünetekkel (két esetben tünetmentesen) otthon lábadoztak a vírus okozta betegségből.

Mindegyikük tesztje pozitív lett. Ketten későn hívták a mentőket.

A hozzájuk került betegek közül eddig egy beteg hunyt el, a többiek kezelés alatt állnak. Egyedül egy beteg térhetett haza, de ő is intenzív ellátásra szorul. Más orvosok is arról számoltak be, hogy sokan a járvány miatt inkább nem hívnak mentőt, vagy nem mennek kórházba.

(CNN)

