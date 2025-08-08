  • Megjelenítés
Rogoff: Trump intézkedései pusztítónak bizonyulhatnak
Gazdaság

Rogoff: Trump intézkedései pusztítónak bizonyulhatnak

Donald Trump második elnöksége sokkal jobban indult, mint azt szinte bárki is várta, kivéve magát Trumpot és legbuzgóbb híveit. Miközben a közgazdászoknak a vámok okozta inflációra és a közelgő recesszióra vonatkozó figyelmeztetései még nem igazolódtak, a hosszú távú kockázatokat egyre nehezebb figyelmen kívül hagyni.
Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata.
Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre. A megjelent cikkek itt olvashatók.

Fél évvel második elnöki ciklusa megkezdése után elmondható, hogy Donald Trump amerikai elnök a gazdaságpolitika terén mindent elért – legalábbis a saját maga által felállított mércével mérve. Valójában olyan mértékben érvényesítette akaratát, amilyen mértékben a II. világháború után egyetlen más elnöknek sem sikerült, talán Ronald Reagan kivételével.

  • Először is Trump elfogadtatta a nagy, gyönyörű törvényt, annak ellenére, hogy a képviselőházban igen kis többsége van, és hogy hiteles előrejelzések szerint az általa aláírt adó- és kiadási csomag több mint 3 ezer milliárd dollárral fogja növelni az államháztartási hiányt az elkövetkező évtizedben (hacsak nem következik be egy csodás, AI által vezérelt gazdasági fellendülés).
  • Az Egyesült Államok déli határa pedig most szigorúbban ellenőrzött, mint évtizedek óta bármikor.
  • Trump különösen a vámokkal kapcsolatban kapta meg, amit akart. Európa és Japán gyakorlatilag kapitulált – beleegyezett abba, hogy megszünteti saját kereskedelmi akadályait, miközben elfogadja az exportjára kivetett 15%-os amerikai vámot. E megalázó feltételek mellett több mint abszurd volt látni, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke sikerként üdvözölte a megállapodást, csak azért, mert Trump visszalépett a 30%-os vámmal való eredeti fenyegetésétől.
  • Az Európai Unió és Japán is vállalta, hogy több százmilliárd dollárt fektet az amerikai gazdaságba oly módon, hogy Trumpnak jelentős befolyása lesz arra, hogy hová irányuljon ez a pénz. Az önmagát "Tariff Man"-nek nevező személyisége egyértelműen megzavarta a világ vezetőit, akik közül sokan nem ismerték fel, hogy fenyegetései hosszú távon fenntarthatatlanok. Utólag visszatekintve jobban tették volna, ha blöffölnek. Ehelyett múlt héten csütörtökön a felbátorodott Trump új vámokat jelentett be a világ szinte minden országával szemben.

Miközben az európai politikai döntéshozók az amerikai vámfenyegetések hatásának csökkentésével voltak elfoglalva, Trump olyan jogszabályokat erőltetett át, amelyek célja, hogy a kriptovaluták bekerüljenek a mainstream pénzügyi rendszerbe oly módon, hogy azokra minimális felügyelet vonatkozzon. Meglepő módon, annak ellenére, hogy a Trump-család több milliárd dolláros kriptoállománnyal rendelkezik, a kongresszus kevés érdeklődést mutatott az elnök kirívó összeférhetetlenségének kivizsgálása iránt. Valójában Trump ellen kiterjedtebb vizsgálat indult a Jeffrey Epstein-akták visszatartása okán, mint a kriptoügyletei miatt.

Az biztos, hogy a GENIUS-törvény tartalmaz néhány értékes elemet. Az egyik rendelkezés például előírja, hogy a stablecoinokat – a hagyományos valutákhoz vagy árucikkekhez, általában az amerikai dollárhoz kötött kriptovalutákat – biztonságos, likvid eszközökkel kell fedezni. Összességében azonban a GENIUS-törvény ahelyett, hogy egyértelmű iránymutatásokat tartalmazna a „kripto vadnyugat” megzabolázására, alig több, mint egy szabályozási keret.

Amint azt több kritikus is megjegyezte, Trump stablecoin-keretrendszere feltűnő hasonlóságot mutat az 1800-as évek szabad banki korszakával, amikor az Egyesült Államoknak nem volt jegybankja. Akkoriban a magánbankok saját, dollárral fedezett valutákat bocsátottak ki, gyakran katasztrofális következményekkel, például csalással, instabilitással és gyakori bankpánikokkal. Amikor stablecoinok ezrei majd várhatóan elárasztják a piacot, hasonló problémák biztosan fel fognak merülni. Ennek ellenére néhány kritika talán túlzó, mivel a mai vezető stablecoin-kibocsátók általában átláthatóbbak és jobban tőkésítettek, mint XIX. századi társaik.

Sürgetőbb és alábecsült probléma, hogy az új jogszabály sokkal könnyebbé teszi a dolláralapú stablecoinok adóelkerülésre való felhasználását. Bár a nagy címletű papírpénz hasonló kihívásokat jelent, a stablecoinok által jelentett fenyegetés mértéke sokkal nagyobb. És mégis, e kockázatok ellenére Trump ismét pontosan azt a jogszabályt kapta, amit akart.

Szerencsére az USA gazdasága megőrizte ellenálló képességét a Trump vámháborúja által elszabadított bizonytalansággal és káosszal szemben.

Bár a növekedés lassulni látszik, és a júliusi munkaerőpiaci adatok kedvezőtlenek – ez a kemény valóság, amin az sem fog változtatni, hogy Trump kirúgta az adatok előállításáért felelős szakembert –, a második negyedéves adatok azt mutatják, hogy az ország még nincs recesszióban.

Hasonlóképpen, a magasabb vámok még nem váltották ki az amerikai infláció ugrásszerű növekedését, és az USA jó úton halad afelé, hogy 2025-ben 300 milliárd dollár vámbevételt szedjen be.

Eddig az importőrök vonakodtak áthárítani ezeket a költségeket a fogyasztókra, de ez megváltozhat, ha a jelenlegi vámháború lecseng. Egyes elemzők még azt is állítják, hogy Trump nem szokványos intézkedéseinek látszólagos sikere azt bizonyítja, hogy a hagyományos gazdasági modellek tévesek. Ezt kétlem, bár még korai lenne a végső mérleget megvonni.

Ez a rövid távú optimizmus azonban figyelmen kívül hagyja a hosszú távú következményeket. Míg Joe Biden korábbi elnök néhány intézkedése káros volt, számos közgazdász figyelmeztetett arra, hogy Trump intézkedései pusztítónak bizonyulhatnak az amerikai intézményekre és a globális gazdasági rendre nézve. A legkritikusabb tényező ebből a szempontból, hogy a jogállamiság súlyosan meggyengülne, ha a Trump által követelt kibővített elnöki jogkörök állandósulnának. Nagy próbatétel lesz, ha a legfelsőbb bíróság végül úgy dönt, hogy Trumpnak nincs felhatalmazása arra, hogy a kongresszus jóváhagyása nélkül vámokat vessen ki.

Ha Trump átfogó vámjai megmaradnak, hosszú távú hatással lehetnek az amerikai növekedésre.

A világ többi része valószínűleg nem fogja a végtelenségig tolerálni Trump protekcionista politikáját.

Ha bármilyen okból gyengének kezd tűnni, akkor a külföldi kormányok várhatóan saját, átfogó vámokkal fognak visszavágni. A nagy, gyönyörű törvény súlyosbíthatja a károkat, és a magasabb kamatok, a növekvő infláció és a pénzügyi elnyomás ciklusát válthatja ki.

Mégis, el kell ismernünk Trump eredményeit, és be kell látnunk, hogy második elnöksége sokkal erősebben indul, mint ahogyan azt hat hónappal ezelőtt szinte bárki – Trumpot és legbuzgóbb híveit kivéve – el tudta volna képzelni. Nem szabad meglepődnünk azon, ami ezután következik – és talán ez a legfélelmetesebb.

Copyright: Project Syndicate, 2025.

www.project-syndicate.org

Kenneth Rogoff
A Harvard Egyetem közgazdászprofesszora. 2001 és 2003 között a Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezető közgazdásza és kutatási igazgatója volt. Kutatási területei közé tartoznak többek között az adósság- és pénzügyi válságok, a jegybanki függetlenség, valamint az árfolyam-politika kérdései. 1978-ban megszerezte a nemzetközi sakknagymesteri címet.

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Robert Half - elemzés

Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép

PR cikk

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
GettyImages-87322757
Gazdaság
Jelentős korlátozások jönnek Budapesten az augusztus 20-ai programok miatt, már ettől a hétvégétől
Pénzcentrum
Tízszerezte a pénzét, aki időben lépett: nem vicc, ez az utóbbi 25 év sztárbefektetése, 1075% hozammal
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility