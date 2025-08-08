Rogoff: Trump intézkedései pusztítónak bizonyulhatnak

Donald Trump második elnöksége sokkal jobban indult, mint azt szinte bárki is várta, kivéve magát Trumpot és legbuzgóbb híveit. Miközben a közgazdászoknak a vámok okozta inflációra és a közelgő recesszióra vonatkozó figyelmeztetései még nem igazolódtak, a hosszú távú kockázatokat egyre nehezebb figyelmen kívül hagyni.

Fél évvel második elnöki ciklusa megkezdése után elmondható, hogy Donald Trump amerikai elnök a gazdaságpolitika terén mindent elért – legalábbis a saját maga által felállított mércével mérve. Valójában olyan mértékben érvényesítette akaratát, amilyen mértékben a II. világháború után egyetlen más elnöknek sem sikerült, talán Ronald Reagan kivételével.

Először is Trump elfogadtatta a nagy, gyönyörű törvényt, annak ellenére, hogy a képviselőházban igen kis többsége van, és hogy hiteles előrejelzések szerint az általa aláírt adó- és kiadási csomag több mint 3 ezer milliárd dollárral fogja növelni az államháztartási hiányt az elkövetkező évtizedben (hacsak nem következik be egy csodás, AI által vezérelt gazdasági fellendülés).

Az Egyesült Államok déli határa pedig most szigorúbban ellenőrzött, mint évtizedek óta bármikor.

Trump különösen a vámokkal kapcsolatban kapta meg, amit akart. Európa és Japán gyakorlatilag kapitulált – beleegyezett abba, hogy megszünteti saját kereskedelmi akadályait, miközben elfogadja az exportjára kivetett 15%-os amerikai vámot. E megalázó feltételek mellett több mint abszurd volt látni, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke sikerként üdvözölte a megállapodást, csak azért, mert Trump visszalépett a 30%-os vámmal való eredeti fenyegetésétől.

Az Európai Unió és Japán is vállalta, hogy több százmilliárd dollárt fektet az amerikai gazdaságba oly módon, hogy Trumpnak jelentős befolyása lesz arra, hogy hová irányuljon ez a pénz. Az önmagát "Tariff Man "-nek nevező személyisége egyértelműen megzavarta a világ vezetőit, akik közül sokan nem ismerték fel, hogy fenyegetései hosszú távon fenntarthatatlanok. Utólag visszatekintve jobban tették volna, ha blöffölnek. Ehelyett múlt héten csütörtökön a felbátorodott Trump új vámokat jelentett be a világ szinte minden országával szemben.

Miközben az európai politikai döntéshozók az amerikai vámfenyegetések hatásának csökkentésével voltak elfoglalva, Trump olyan jogszabályokat erőltetett át, amelyek célja, hogy a kriptovaluták bekerüljenek a mainstream pénzügyi rendszerbe oly módon, hogy azokra minimális felügyelet vonatkozzon. Meglepő módon, annak ellenére, hogy a Trump-család több milliárd dolláros kriptoállománnyal rendelkezik, a kongresszus kevés érdeklődést mutatott az elnök kirívó összeférhetetlenségének kivizsgálása iránt. Valójában Trump ellen kiterjedtebb vizsgálat indult a Jeffrey Epstein-akták visszatartása okán, mint a kriptoügyletei miatt.

Az biztos, hogy a GENIUS-törvény tartalmaz néhány értékes elemet. Az egyik rendelkezés például előírja, hogy a stablecoinokat – a hagyományos valutákhoz vagy árucikkekhez, általában az amerikai dollárhoz kötött kriptovalutákat – biztonságos, likvid eszközökkel kell fedezni. Összességében azonban a GENIUS-törvény ahelyett, hogy egyértelmű iránymutatásokat tartalmazna a „kripto vadnyugat” megzabolázására, alig több, mint egy szabályozási keret.

Amint azt több kritikus is megjegyezte, Trump stablecoin-keretrendszere feltűnő hasonlóságot mutat az 1800-as évek szabad banki korszakával, amikor az Egyesült Államoknak nem volt jegybankja. Akkoriban a magánbankok saját, dollárral fedezett valutákat bocsátottak ki, gyakran katasztrofális következményekkel, például csalással, instabilitással és gyakori bankpánikokkal. Amikor stablecoinok ezrei majd várhatóan elárasztják a piacot, hasonló problémák biztosan fel fognak merülni. Ennek ellenére néhány kritika talán túlzó, mivel a mai vezető stablecoin-kibocsátók általában átláthatóbbak és jobban tőkésítettek, mint XIX. századi társaik.

Sürgetőbb és alábecsült probléma, hogy az új jogszabály sokkal könnyebbé teszi a dolláralapú stablecoinok adóelkerülésre való felhasználását. Bár a nagy címletű papírpénz hasonló kihívásokat jelent, a stablecoinok által jelentett fenyegetés mértéke sokkal nagyobb. És mégis, e kockázatok ellenére Trump ismét pontosan azt a jogszabályt kapta, amit akart.

Szerencsére az USA gazdasága megőrizte ellenálló képességét a Trump vámháborúja által elszabadított bizonytalansággal és káosszal szemben.

Bár a növekedés lassulni látszik, és a júliusi munkaerőpiaci adatok kedvezőtlenek – ez a kemény valóság, amin az sem fog változtatni, hogy Trump kirúgta az adatok előállításáért felelős szakembert –, a második negyedéves adatok azt mutatják, hogy az ország még nincs recesszióban.

Hasonlóképpen, a magasabb vámok még nem váltották ki az amerikai infláció ugrásszerű növekedését, és az USA jó úton halad afelé, hogy 2025-ben 300 milliárd dollár vámbevételt szedjen be.

Eddig az importőrök vonakodtak áthárítani ezeket a költségeket a fogyasztókra, de ez megváltozhat, ha a jelenlegi vámháború lecseng. Egyes elemzők még azt is állítják, hogy Trump nem szokványos intézkedéseinek látszólagos sikere azt bizonyítja, hogy a hagyományos gazdasági modellek tévesek. Ezt kétlem, bár még korai lenne a végső mérleget megvonni.

Ez a rövid távú optimizmus azonban figyelmen kívül hagyja a hosszú távú következményeket. Míg Joe Biden korábbi elnök néhány intézkedése káros volt, számos közgazdász figyelmeztetett arra, hogy Trump intézkedései pusztítónak bizonyulhatnak az amerikai intézményekre és a globális gazdasági rendre nézve. A legkritikusabb tényező ebből a szempontból, hogy a jogállamiság súlyosan meggyengülne, ha a Trump által követelt kibővített elnöki jogkörök állandósulnának. Nagy próbatétel lesz, ha a legfelsőbb bíróság végül úgy dönt, hogy Trumpnak nincs felhatalmazása arra, hogy a kongresszus jóváhagyása nélkül vámokat vessen ki.

Ha Trump átfogó vámjai megmaradnak, hosszú távú hatással lehetnek az amerikai növekedésre.

A világ többi része valószínűleg nem fogja a végtelenségig tolerálni Trump protekcionista politikáját.

Ha bármilyen okból gyengének kezd tűnni, akkor a külföldi kormányok várhatóan saját, átfogó vámokkal fognak visszavágni. A nagy, gyönyörű törvény súlyosbíthatja a károkat, és a magasabb kamatok, a növekvő infláció és a pénzügyi elnyomás ciklusát válthatja ki.

Mégis, el kell ismernünk Trump eredményeit, és be kell látnunk, hogy második elnöksége sokkal erősebben indul, mint ahogyan azt hat hónappal ezelőtt szinte bárki – Trumpot és legbuzgóbb híveit kivéve – el tudta volna képzelni. Nem szabad meglepődnünk azon, ami ezután következik – és talán ez a legfélelmetesebb.

Copyright: Project Syndicate, 2025.

www.project-syndicate.org

Kenneth Rogoff

A Harvard Egyetem közgazdászprofesszora. 2001 és 2003 között a Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezető közgazdásza és kutatási igazgatója volt. Kutatási területei közé tartoznak többek között az adósság- és pénzügyi válságok, a jegybanki függetlenség, valamint az árfolyam-politika kérdései. 1978-ban megszerezte a nemzetközi sakknagymesteri címet.

Címlapkép forrása: EU