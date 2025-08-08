Rogoff: Trump intézkedései pusztítónak bizonyulhatnak

Fél évvel második elnöki ciklusa megkezdése után elmondható, hogy Donald Trump amerikai elnök a gazdaságpolitika terén mindent elért – legalábbis a saját maga által felállított mércével mérve. Valójában olyan mértékben érvényesítette akaratát, amilyen mértékben a II. világháború után egyetlen más elnöknek sem sikerült, talán Ronald Reagan kivételével.
- Először is Trump elfogadtatta a nagy, gyönyörű törvényt, annak ellenére, hogy a képviselőházban igen kis többsége van, és hogy hiteles előrejelzések szerint az általa aláírt adó- és kiadási csomag több mint 3 ezer milliárd dollárral fogja növelni az államháztartási hiányt az elkövetkező évtizedben (hacsak nem következik be egy csodás, AI által vezérelt gazdasági fellendülés).
- Az Egyesült Államok déli határa pedig most szigorúbban ellenőrzött, mint évtizedek óta bármikor.
- Trump különösen a vámokkal kapcsolatban kapta meg, amit akart. Európa és Japán gyakorlatilag kapitulált – beleegyezett abba, hogy megszünteti saját kereskedelmi akadályait, miközben elfogadja az exportjára kivetett 15%-os amerikai vámot. E megalázó feltételek mellett több mint abszurd volt látni, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke sikerként üdvözölte a megállapodást, csak azért, mert Trump visszalépett a 30%-os vámmal való eredeti fenyegetésétől.
- Az Európai Unió és Japán is vállalta, hogy több százmilliárd dollárt fektet az amerikai gazdaságba oly módon, hogy Trumpnak jelentős befolyása lesz arra, hogy hová irányuljon ez a pénz. Az önmagát "Tariff Man"-nek nevező személyisége egyértelműen megzavarta a világ vezetőit, akik közül sokan nem ismerték fel, hogy fenyegetései hosszú távon fenntarthatatlanok. Utólag visszatekintve jobban tették volna, ha blöffölnek. Ehelyett múlt héten csütörtökön a felbátorodott Trump új vámokat jelentett be a világ szinte minden országával szemben.
Miközben az európai politikai döntéshozók az amerikai vámfenyegetések hatásának csökkentésével voltak elfoglalva, Trump olyan jogszabályokat erőltetett át, amelyek célja, hogy a kriptovaluták bekerüljenek a mainstream pénzügyi rendszerbe oly módon, hogy azokra minimális felügyelet vonatkozzon. Meglepő módon, annak ellenére, hogy a Trump-család több milliárd dolláros kriptoállománnyal rendelkezik, a kongresszus kevés érdeklődést mutatott az elnök kirívó összeférhetetlenségének kivizsgálása iránt. Valójában Trump ellen kiterjedtebb vizsgálat indult a Jeffrey Epstein-akták visszatartása okán, mint a kriptoügyletei miatt.
Az biztos, hogy a GENIUS-törvény tartalmaz néhány értékes elemet. Az egyik rendelkezés például előírja, hogy a stablecoinokat – a hagyományos valutákhoz vagy árucikkekhez, általában az amerikai dollárhoz kötött kriptovalutákat – biztonságos, likvid eszközökkel kell fedezni. Összességében azonban a GENIUS-törvény ahelyett, hogy egyértelmű iránymutatásokat tartalmazna a „kripto vadnyugat” megzabolázására, alig több, mint egy szabályozási keret.
Amint azt több kritikus is megjegyezte, Trump stablecoin-keretrendszere feltűnő hasonlóságot mutat az 1800-as évek szabad banki korszakával, amikor az Egyesült Államoknak nem volt jegybankja. Akkoriban a magánbankok saját, dollárral fedezett valutákat bocsátottak ki, gyakran katasztrofális következményekkel, például csalással, instabilitással és gyakori bankpánikokkal. Amikor stablecoinok ezrei majd várhatóan elárasztják a piacot, hasonló problémák biztosan fel fognak merülni. Ennek ellenére néhány kritika talán túlzó, mivel a mai vezető stablecoin-kibocsátók általában átláthatóbbak és jobban tőkésítettek, mint XIX. századi társaik.
Sürgetőbb és alábecsült probléma, hogy az új jogszabály sokkal könnyebbé teszi a dolláralapú stablecoinok adóelkerülésre való felhasználását. Bár a nagy címletű papírpénz hasonló kihívásokat jelent, a stablecoinok által jelentett fenyegetés mértéke sokkal nagyobb. És mégis, e kockázatok ellenére Trump ismét pontosan azt a jogszabályt kapta, amit akart.
Szerencsére az USA gazdasága megőrizte ellenálló képességét a Trump vámháborúja által elszabadított bizonytalansággal és káosszal szemben.
Bár a növekedés lassulni látszik, és a júliusi munkaerőpiaci adatok kedvezőtlenek – ez a kemény valóság, amin az sem fog változtatni, hogy Trump kirúgta az adatok előállításáért felelős szakembert –, a második negyedéves adatok azt mutatják, hogy az ország még nincs recesszióban.
Hasonlóképpen, a magasabb vámok még nem váltották ki az amerikai infláció ugrásszerű növekedését, és az USA jó úton halad afelé, hogy 2025-ben 300 milliárd dollár vámbevételt szedjen be.
Eddig az importőrök vonakodtak áthárítani ezeket a költségeket a fogyasztókra, de ez megváltozhat, ha a jelenlegi vámháború lecseng. Egyes elemzők még azt is állítják, hogy Trump nem szokványos intézkedéseinek látszólagos sikere azt bizonyítja, hogy a hagyományos gazdasági modellek tévesek. Ezt kétlem, bár még korai lenne a végső mérleget megvonni.
Ez a rövid távú optimizmus azonban figyelmen kívül hagyja a hosszú távú következményeket. Míg Joe Biden korábbi elnök néhány intézkedése káros volt, számos közgazdász figyelmeztetett arra, hogy Trump intézkedései pusztítónak bizonyulhatnak az amerikai intézményekre és a globális gazdasági rendre nézve. A legkritikusabb tényező ebből a szempontból, hogy a jogállamiság súlyosan meggyengülne, ha a Trump által követelt kibővített elnöki jogkörök állandósulnának. Nagy próbatétel lesz, ha a legfelsőbb bíróság végül úgy dönt, hogy Trumpnak nincs felhatalmazása arra, hogy a kongresszus jóváhagyása nélkül vámokat vessen ki.
Ha Trump átfogó vámjai megmaradnak, hosszú távú hatással lehetnek az amerikai növekedésre.
A világ többi része valószínűleg nem fogja a végtelenségig tolerálni Trump protekcionista politikáját.
Ha bármilyen okból gyengének kezd tűnni, akkor a külföldi kormányok várhatóan saját, átfogó vámokkal fognak visszavágni. A nagy, gyönyörű törvény súlyosbíthatja a károkat, és a magasabb kamatok, a növekvő infláció és a pénzügyi elnyomás ciklusát válthatja ki.
Mégis, el kell ismernünk Trump eredményeit, és be kell látnunk, hogy második elnöksége sokkal erősebben indul, mint ahogyan azt hat hónappal ezelőtt szinte bárki – Trumpot és legbuzgóbb híveit kivéve – el tudta volna képzelni. Nem szabad meglepődnünk azon, ami ezután következik – és talán ez a legfélelmetesebb.
Copyright: Project Syndicate, 2025.
Kenneth Rogoff
A Harvard Egyetem közgazdászprofesszora. 2001 és 2003 között a Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezető közgazdásza és kutatási igazgatója volt. Kutatási területei közé tartoznak többek között az adósság- és pénzügyi válságok, a jegybanki függetlenség, valamint az árfolyam-politika kérdései. 1978-ban megszerezte a nemzetközi sakknagymesteri címet.
Címlapkép forrása: EU
