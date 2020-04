Koronavírus: a mezőgazdaság rövid távon megússza, hosszabb távon viszont már baj lehet

A koronavírus 100 éve nem látott mértékben veti vissza a gazdaságot, vállalati csődöket hoz el, a munkanélküliség az egekbe ugrik, és nem kizárt, hogy az életszínvonal csak 1-2 év múlva éri el a március eleji szintet. Egy dolog azonban válságban sem változik: az embernek ennie kell. Ez az egyszerű gondolat adja az alapját annak, hogy az agrárium miért nem sorolható a leginkább veszélyeztetett ágazatok közé. A Portfolio ágazati körképének többi iparági megszólalójához képest a mezőgazdasági szereplők optimisták, mi azonban felhívjuk a figyelmet néhány veszélyes tényezőre, ami miatt hosszabb távon is gondot okozhat az ágazatban a járvány. Valamekkora kibocsátáscsökkenés - bár nem lesz akkora, mint sok másik ágazatban - azért valószínű forgatókönyv.

Egyre többet tudunk a koronavírus magyar gazdaságra gyakorolt hatásáról, nagyjából kezdjük látni, hogy mely ágazatokat milyen mértékben érinti a válság, pontos adatok azonban még nem állnak rendelkezésre. A koronavírus-válság sajátos hatása, hogy több ágazatban a kibocsátás szinte nullára esett vissza, más ágazatokban az időszakosan megugrott kereslet még átmeneti szárnyalást is okozott.

Cikksorozatunkban makrogazdasági szempontból mutatjuk be, hogy az egyes ágazatokra milyen hatást gyakorol a járvány, milyen visszaesést (vagy épp növekedést) él meg az iparág. Mivel a teljesítményt pontosan mutató „hard adatok” még nem állnak rendelkezésre, így elsősorban iparági forrásokra támaszkodtunk, hogy a szereplők szemével láttassuk az egyes iparágak helyzetét a válságnak. Ahol már rendelkezésre állnak adatok, ott persze feltüntetjük azt. Cikksorozatunk korábbi részei ide kattintva érhetők el.

Eddig gyűjtésünkből is az látszik, hogy a legtöbb ágazatban a koronavírus jelentős visszaesést okoz, de vannak olyan területek is (sőt, az ágazatokon belül egyes alágak is), amelyeknél a visszaesés kicsi, vagy egyáltalán nem jelentkezik. Cikksorozatunk jelenlegi részében a mezőgazdasággal foglalkozunk, amelyik ágazat az utóbbi csoportba sorolható.

Az agrárgazdaság súlya nem is olyan kicsi, fontossága pedig kiemelt

Ugyan a legtöbben még mindig az ipart tekintik a magyar gazdaság húzóágazatának, és korábbi cikkünkben ki is fejtettük, hogy ennek miért van alapja, de a mezőgazdaság elmúlt 1-2 éves teljesítménye is meghatározó volt a magyar gazdaság szempontjából, még a nemzetgazdaságon betöltött relatíve kis súlyához képest is.

A mezőgazdaságra nagyban támaszkodó gazdaságok sokszor a fejlődő országok táborát erősítik, általában a fejlett országokban kisebb részarányt képvisel az ágazat (kivételek persze vannak: a dél-európai államok természeti-időjárási adottságaik okán, az Egyesült Államok, Hollandia és Franciaország a fejlett technológia miatt nevezhetők mezőgazdasági nagyhatalomnak).

A magyar mezőgazdaság súlya szerint ugyan kicsinek látszik, de ne feledjük: a feldolgozóipar önmagában rendkívül heterogén, az egyes alágak többségénél pedig sokkal nagyobb súlyt tesz ki a mezőgazdaság, és 2018-ban 391 ezer embert foglalkoztatott az ágazat – igaz, a foglalkoztatottak száma a 90-es évek óta folyamatosan csökkent:

A mezőgazdaságnak kulcsszerepe van a vidéki foglalkoztatásban, így a területi egyenlőtlenségek mérséklésében is. Az ágazatot az alábbi alágakra bontjuk:

növénytermesztés,

állattenyésztés,

erdőgazdálkodás,

halgazdálkodás.

Az agrárgazdaság magyar gazdaságfejlődésben betöltött szerepére több szemléletes adat áll rendelkezésre. Azt a fentiekből látjuk, hogy az élőmunkaerő-igénye az ágazatnak csökkent, ez azonban nem a termelés volumenének visszaesésével, hanem a beruházások növekedésével, azaz az általános fejlettségi színvonal és a termelékenység emelkedésével járt együtt. A mezőgazdaság GDP-arányos része a ’90-es évek csökkenése után a 2000-es évek közepén megállt 3 és 4% között (az ágazat nagyban függ a szezonális hatásoktól, leginkább az időjárástól), a beruházások szerepe viszont ehhez képest felülreprezentálttá vált a nemzetgazdaságon belül: azaz a magyar mezőgazdaság egy egyértelműen fejlődő ágazat volt a vírus megjelenése előtt.

A nemzetgazdasági jelentősége azért is kiemelt, mert bár az exportsúlya önmagában nem nagy, de az exporttöblete tetemes: 2019. első felében a mezőgazdaság exporttöblete meghaladta a teljes nemzetgazdaság exporttöbletének felét, és a súlya az exportban a nemzetgazdasági súlyához képest szintén felülreprezentált. Az alábbi ábra az élelmiszerexportot mutatja, amelyben jelentős hozzáadott-értéke van az élelmiszer-feldolgozóiparnak is, de kisebb, mint a mezőgazdaságnak, és két szektor egymásrautaltsága nagyon nagy. Az élelmiszeripar érintettségére pénteki cikkünkben tértünk ki.

2019-ben a mezőgazdaság teljes termelésének (2700 milliárd) 72%-át exportálta. Az EU-s átlaghoz képest is fajsúlyosnak nevezhető a magyar mezőgazdaság: míg az ország a teljes közösség gazdaságából csupán 1%-ot tesz ki, addig a mezőgazdaságunk volumene ennek dupláját, 2%-ot hasít ki a teljes közösség agrártermeléséből.

A mezőgazdaságot nem lehetett leállítani a koronavírus miatt

Az agrárszektor tehát önmagában nem túl nagy, a koronaválságban azonban rendkívül fontos szerepe van. Mivel az agrártermékek zöme létszükségleti cikknek minősül, ezért azokra a koronavírus-válság idején is szükség van, ezért a döntéshozók részéről szóba sem jöhetett, hogy a mezőgazdasági vállalatokra korlátozásokat szabjanak ki.

Több okból is azt feltételezhetjük, hogy a mezőgazdaságot a koronavírus nem érinti olyan nagy mértékben, mint a legtöbb ágazatot.

Ez egyrészt belátható a fenti okfejtésből is: az agrárkibocsátás legnagyobb része létszükséglet, így a kereslet ezekre még válság idején is viszonylag stabil lesz. Másrészt a mezőgazdaság egy tipikusan lassú reagálású ágazat: a kibocsátásban nem következik be azonnali reakció.

Természetesen a kis visszaesést relatív értelemben értjük – valamekkora kibocsátás-csökkenést feltételezhetünk, egyrészt a munkaerő esetleges kiesése, másrészt az esetleges szállítási nehézségek befolyásolhatják a termelést az értékesítési nehézségek miatt. Ebből a szempontból szerencse, hogy a magyar agrárexport több mint 90%-a Európába irányul, kisebb távon ugyanis alacsonyabb a valószínűsége a szállítási nehézségek jelentkezésének (a szállítmányozás helyzetéről a koronavírus alatt itt írtunk).

Az iparági források szerint a koronavírus miatt nem lesz baj, de ...

A fenti állítások elméleti következtetések, a pontosabb képért ezúttal is iparági szereplőkhöz fordultunk. A Portfolio-nak két jelentős mezőgazdasági szereplő is nyilatkozott, azonban mindketten név nélkül. Egyikük kérdésünkre annyit válaszolt, hogy a koronavírus a termelés volumenére nem gyakorol hatást.

Másik, szintén névtelenséget kérő iparági forrásunk elmondta, hogy a koronavírus valóban nem gyakorol olyan jelentős hatást az ágazatra, mint ahogy azt több másik ágazatnál is látjuk, egyéb problémák azonban lehetnek: az időjárás miatt a termelés volumene csökkenhet. Egyrészt egyszer már volt fagy tavasszal, ami a gyümölcstermelést veti vissza, másrészt jelenleg épp aszály van Magyarországon. Megemlítette azt is, hogy a sertéspestis még mindig nem múlt el, ez is sújtja az ágazatot.

Pozitívum viszont, hogy a Nyugat-Európában jelentkező munkaerőhiányt az ágazati szereplők – forrásunk szerint – egyelőre nem érezték. Hozzátesszük, több tízezres megbetegedésszám esetén ez előfordulhat, de szerencsére a járványügyi helyzet úgy áll, hogy ez Magyarországon nem reális.

Hosszabb távon már más a helyzet

A mezőgazdaság tehát idén elszenvedhet valamilyen volumencsökkenést, de ez nem elsősorban a koronavírus miatt lesz – a járvány hatása tehát az ágazatra rövid távon semleges. Ezt erősíti meg korábbi cikkünkhöz nyilatkozó élelmiszeripari forrásunk is, aki szerint a feldolgozóipari alágazat nem produkál visszaesést a koronaválság miatt – a mezőgazdaság pedig szorosan együttmozog az élelmiszeriparral, így az ottani kilátásokból a mezőgazdaság kilátásaira is visszakövetkeztethetünk.

Mindez nem jelenti azt, hogy hosszabb távon ne okozna problémát a vírus. A bizonytalan gazdasági környezet, a szállítási és ellátási nehézségek arra ösztönözhetik a mezőgazdasági vállalatokat, hogy elhalasszák beruházásaikat.

Ezt vetíti előre a Portfolio-nak nyilatkozó egyik itthon is működő bank válasza, amely szerint a mezőgazdasági vállalatok hitelkeresletében nincs visszaesés, nem úgy, mint a többi ágazatban tevékenykedő vállalatoknál, a beruházási hitelek kihelyezése viszont megcsappant.

Nem véletlen, hogy a kormány ágazatot segítő intézkedései is főleg a beruházásokat ösztönöznék, ez ugyanis az iparág jövőbeli teljesítményének fő indikátora.

Számolni kell azzal is, hogy amennyiben az idén mégis problémát okozna a termelés megszervezése, akkor az a jövő évi fogyasztásra lehet kellemetlennel hatással, ugyanis akkor az árak a magasba emelkedhetnek.

Mi vár tehát az agrárgazdaságra?

Összességében tehát a mezőgazdaságban nem várható akkora visszaesés, mint például a turizmusban, iparban vagy a szállítmányozásban, de valamilyen mértékű kibocsátás-csökkenés előfordulhat, elsősorban az összességében némileg csökkenő kereslet miatt (főleg a könnyen helyettesíthető, drágább és nem létszükségletnek minősülő agrárcikkek esetén), és a lokális piacokat ellátó mikrovállalatok is veszélyben vannak. Hosszú távon pedig a beruházások elmaradása okozhat gondot az ágazatnak.

Címlap: Getty Images