Koronavírus: itt vannak a legfontosabb hírek vasárnap

Sosem látott növekedést láthatunk az online kereskedelemben ezekben a hetekben. Olyanok is házhoz rendelik az élelmiszert, akik korábban nem gondolták volna, hogy így is lehet vásárolni. Sokan a szüleiknek és nagyszüleiknek is az interneten vásárolnak élelmiszert a veszélyhelyzet óta. Összegyűjtöttük a tapasztalatokat, hogy ebben a rendkívüli időszakban – amikor az online boltok is óriási terhelés alatt működnek – hogyan teljesítenek a vállalatok. Honnan tudok a leggyorsabban rendelni? Honnan érkezik meg minden áru? Van-e maszk a futáron? Cikkünk több, egyedi tapasztalaton alapul, amiket akár mások máshogy érezhetnek.