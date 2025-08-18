Napokon belül összeomolhat az EU-USA kereskedelmi megállapodás, mielőtt egy percre is életbe lépne

Az EU és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi megállapodás véglegesítése elakadt, mert Washington a Digital Services Act enyhítését követeli, amit Brüsszel elfogadhatatlannak tart. A vita miatt késlekedik a Donald Trump amerikai elnök által ígért autóvám-csökkentés is, miközben az egyezség összeomlásának veszélye egyre nő.

Az EU és az Egyesült Államok továbbra sem tudja véglegesíteni a múlt hónapban bejelentett kereskedelmi megállapodás közös nyilatkozatát.

A vita fő oka Washington és Brüsszel eltérő álláspontja az uniós digitális szabályozásról, amelyet az USA „nem vámjellegű akadályként” kezel.

A Trump-adminisztráció nyitva akarja hagyni a lehetőséget a Digital Services Act enyhítésére, amit az Európai Bizottság vörös vonalnak tekint. Emiatt késlekedik a Trump által ígért, az EU-ból érkező autókra vonatkozó vámcsökkentés is, amely Németország számára különösen fontos lenne – összegezte a Financial Times a helyzetet.

Az Európai Unió digitális szolgáltatásokról szóló rendelete 2024-től teljes hatályos, és célja, hogy egységes szabályokat állapítson meg az online platformok működésére. A jogszabály a tartalommoderálást, az illegális tartalmak eltávolítását, a reklámok átláthatóságát és a felhasználói jogok védelmét szabályozza, különös hangsúlyt fektetve a nagyon nagy online platformokra és keresőkre (pl. Google, Meta, Amazon), amelyeknek részletes kockázatértékeléseket kell végezniük és adatokat kell megosztaniuk a hatóságokkal és a kutatókkal.

A DSA emellett kötelezővé teszi a panaszmechanizmusok bevezetését, tiltja a kiskorúakra célzott reklámozást, és uniós szinten ad felügyeleti jogkört az Európai Bizottságnak, míg a kisebb szolgáltatókra enyhébb szabályok vonatkoznak.

Bevezetése óta már több szolgáltató – a Meta, a Google és az Apple – is hatalmas bírságokat kapott, de kínai szolgáltatókra is egyre inkább alkalmazzák az előírások betartatását.

A megállapodás előnyeit Brüsszel korábban igyekezett hangsúlyozni, de több tagállam és elemző szerint az EU végül magasabb, 15 százalékos tarifákat kénytelen elfogadni, miközben amerikai energiába és beruházásokba ömlenek az eurómilliárdok – bár vélhetően a befektetések csak Donald Trump elnöknek szóló kampányígéretek, mert betartatni őket nem lehet. Eközben az Egyesült Államok importjára nem alkalmaz vámokat az unió. Sokan kritizálják a szabályozást, de egyre több közgazdász szerint nemhogy ez az elérhető legjobb deal az EU-nak, de lényegesebben jobban is járt vele, mint az Egyesült Államok, amelynek sok műszaki eszköz és alapanyag importja lesz költségesebb.

De most Amiatt aggódhat az Európai Unió, hogy az USA már májusban nyilvánosságra hozta a britekkel kötött vámmegállapodása „általános feltételeit”.

A tárgyalások most az amerikai élelmiszerek és iparcikkek piaci hozzáféréséről, valamint az uniós engedélyezési eljárások csökkentésének ütemezéséről akadtak el. Brüsszel politikai kötelezettségvállalást tett, de csak akkor hajlandó engedni, ha Washington is teljesíti vállalásait. Az utolsó simítások így tovább húzódnak, miközben a közös nyilatkozat egyre késlekedik.

A helyzet nem ideális: Donald Trump már augusztus elején üzent az EU-nak, hogy azonnal magasabb vámokat vet ki, ha nem látja, hogy az államszövetség tartaná magát a feltételekhez. Mivel egyelőre nincsenek leírva a megállapodás feltételei, akár össze is omolhat az egyezség még az előtt, hogy egyáltalán testet öltene és alkalmaznák.

