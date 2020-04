Megtudtuk: ilyen lehet a koronavírus elleni új védekezés Magyarországon

Korábban nem látott koronavírus-járványgörbe, eddig nem ismert járványügyi adatok és a várható új járványvédelmi stratégia alapjai - ezeket ismerhetjük meg a kormány munkáját segítő szakemberek, kutatók nemrégiben bemutatott előadásaiból. Eldőlni látszik: paradigmaváltás várható a tesztelésekkel és kontaktuskutatással kapcsolatos stratégiában. A fő üzenet: tesztelünk, hogy a helyzet elébe menjünk.

Fontos, a széles nyilvánosság számára is rendkívül hasznos online konferencián osztották meg gondolataikat a járványügyről és a védekezésről a kormány munkáját támogató kutatók, szakemberek. Az erről szóló videó a Digitális Jólét Program videócsatornáján jelent meg szombaton.

Az eseményen az egyik legfontosabb kérdés az volt, hogy a jelenlegi elfojtott -, de hosszú távon társadalmilag és gazdaságilag nem fenntartható - helyzetből hová lehet lépni és ehhez milyen stratégia alkalmazására van szükség.

Oroszi Beatrix epidemiológus, járványügyi szakértő, a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai vezetője előadása ebből a szempontból nagyon részletes terveket tartalmazott, ám az előtte bemutatott helyzetértékelést is érdemes összefoglalni.

Így néz ki a magyar koronavírus-járvány

A szakértő eddig nem látott adatokat osztott meg a hallgatósággal. Ilyen volt például a részletes járványgörbe lefutása, ami bemutatta, hogy a koronavírus-esetek közül mennyi volt a kórházakhoz köthető, mennyi származik a szociális intézményekből.

Az akkori állapot szerint 2284 fő volt koronavírus-fertőzött, amelyek közül 30,6% (699 fő) volt kapcsolható a kórházakhoz, és az ellátórendszerhez.

Ezen belül volt 34 járvány 20 kórházban, melynek során 433 fő ápolt és 143 fő egészségügyi dolgozó lett beteg. Ezen túlmenően a kórházi járványoktól függetlenül 123 egészségügyi dolgozó fertőződött meg.

A megbetegedések közel negyede (22,7%-a) egyéb zárt közösségekhez köthető, így például a szociális otthonokhoz, itt 14 járványhelyzetet azonosítottak a prezentáció diája szerint.

Forrás: Nemzeti Népegészségügyi Központ prezentáció.

A nem zárt közösségi terjedés Magyarországon viszonylag alacsony szinten van - fogalmazott előadásában az NNK szakértője. A zárt közösségben (kórházakban és idősotthonokban) terjedő járványok kicsik és nem tudnak maguknak utat törni - tette hozzá a szakember, aki szerint az elfojtott magyar járvány annak köszönhető, hogy betartottuk a szigorú korlátozó intézkedéseket. Az elfojtott járványgörbe alátámasztására bemutatta a reprodukciós ráta becsült alakulását idehaza. (Ha ezt a számot sikerül szigorúan 1 körül tartani, akkor a járvány nagyon fékezve terjed, a járványgörbe nem indul exponenciális növekedésnek, vagyis stagnál. Ha 1 alatt lenne, akkor beszélhetünk a járvány lecsengéséről.)

A reprodukciós ráta alakulása Magyarországon. A skála az y tengelyen 1-től tart 2,5-ig.

Az epidemiológus előadásában azt is részletezte, hogy a különböző korcsoportokban mennyire jár súlyos következményekkel a járvány. Összességében megállapította, hogy igazából 65 év felett kezd el a súlyos lefolyás kockázata nagyon magassá válni. 80 év felett pedig a fertőzöttek negyede esetében lehet végzetes a betegség.

Letalitási ráta: halálozások száma a fertőzöttek számához viszonyítva.

Döntési pontnál

Mindezek fényében a NNK szakértője a következő helyzetértékelést adta. A kormányzati közösségi korlátozó intézkedések hatékonyak voltak a járvány elfojtásában, és ezzel értékes időt nyertünk arra, hogy az ország készültségi szintjét növeljük - mondta.

A hosszú távú elfojtásnak azonban legalább három nemkívántos következménye van meglátása szerint:

nem alakul ki nyájimmunitás,

a szigorú korlátozó intézkedések miatt a gazdaság jelentősen lassul,

a karantén-kimerülés és az ezzel járó mentális és egyéb betegségek növekvő terhe.

A járvány visszaszorításának, lassításának stratégiáját - amely minden egyéb megfontolás felett dominál - olyan intézkedésekkel kell kombinálni, amelyek a káros gazdasági következményeket a lehető legalacsonyabb szinten tartják - prezentálta a szakember.

Azt is előrevetítette, hogy a járványos terjedés folytatódni fog, illetve időről visszatér egészen addig, amíg a populációs szintű immunitás egy adott szintet nem ér el. Leszögezte továbbá: továbbra is határozott lépéseket kell tenni annak elkerülésére, hogy az egészségügyi ellátás túlterhelődjön, ezért is kell lassítani a járvány terjedését.

De hogyan?

Ezek után már "csak" arra kell választ találni, hogy hogyan tovább, mit tehet ebben a helyzetben Magyarország és a kormány. Erre Palkovics László innovációs és technológiai miniszter előadásából már hallhattunk utalásokat, azonban Oroszi Beatrix konkrét javaslatokat fogalmazott meg.

Szerinte az egyetlen reálisan megvalósítható lehetőség

egy négyszintű megelőzési stratégia felállítása a járvány lassítása érdekében.

A következő reális opciónak tekinthető javaslatokat tette a szakértő (ezek egyelőre javaslatok, nem kormányzati döntések - a szerk.):

Közösségi szintű kontaktusszám mérsékelt, óvatos növelése. Enyhe lazítás a korlátozó intézkedéseken. (Ez az, amit a kormány már elkezdett kommunikálni, ez várható május 3. után - a szerk.) Az egyéni tesztelések bővítése és ezzel a koronavírusos betegek azonosítási arányának jelentős növelése. Az azonosított új fertőzések és kontaktok lehető leggyorsabb és lehető legszigorúbb elszigetelése. Maszkhasználat kötelezővé tétele az egészségesek körében is, amikor közösségbe mennek.

Oroszi Beatrix az új védekezési stratégia 2. és 3. pillérét részletesen is bemutatta és megítélésünk szerint a jövő szempontjából ez lesz az egyik legfontosabb váltás. A javaslat ugyanis stratégiaváltásról szól a tesztelésekkel és a kontaktuskutatással kapcsolatban a fertőző forrás hatékonyabb kontrollja érdekében. A változás lényege pedig abban áll, hogy a

"Tesztelünk, hogy a helyzetet utólagosan igazoljuk helyett tesztelünk, hogy a helyzet elébe menjünk" stratégia várható.

Az alábbi ábra jobb oldaláról leolvasható, hogy a hatékony izoláció (harmadik négyzetsor) és időben végzett tesztelés meg tudja szakítani a fertőzési láncolatot.

Nem csak a tesztelések és kontaktkutatás terén várható paradigmaváltás, hanem a maszkhasználat esetében is.

A maszkviselés jelentősége abban áll, hogy az legalább 50%-kal csökkentheti a vírusürítést és ezzel megvédhetünk másokat - hangsúlyozta előadásában Oroszi Beatrix.

Nem elég a kontaktszám manipulálása!

Röst Gergely matematikus előadásának egy része sok tekintetben rímelt az NNK szakértőjének legfontosabb üzeneteivel. A kutató is részletesen bemutatta azt, hogy hogyan kellene tovább haladni a járvány kezelése területén, miközben vannak lényeges adottságok a jelenlegi helyzetben. Hiszen az a cél, hogy

ne lépjük túl az egészségügyi rendszer kapacitását és

alakuljon ki nyájimmunitás,

csak a kontaktcsökkentésen alapuló stratégiákkal nem érhető el egyszerre.

Az idősek extrém izolálása (ha csak háztartásbeli kontaktjaik maradnak meg) is csak legfeljebb 50%-kal csökkenti a körükben az átfertőződést, realisztikusan ennél jóval kevesebb érhető el. Ilyen stratégiának fontos kiegészítő szerepe van, de önmagában szintén nagyon kevés - prezentálta Röst Gergely.

Az alsósok visszaengedése után közöttük érdemi átfertőződés 1-2 hónapos időtávon nem alakul ki - villantott fel egy újabb példát.

Ha sikerülne a járványt pontosan a lélegeztetőgépes kapacitáson tartani folyamatosan (ami a gyakorlatban nyilván kivitelezhetetlen), akkor is 7-8 hónapig kéne a teljes kapacitáson futni, hogy nyájimmunitás kialakuljon, és ehhez is komoly megszorító intézkedések kellenek - mondta.

Röst Gergely előadásban a végső konklúzió az volt, hogy

A KONTAKTSZÁM MANIPULÁLÁSÁN ALAPULÓ STRATÉGIÁK NEM TUDJÁK MEGOLDANI A JELENLEGI HELYZETET. A KÖVETKEZŐ FÁZISHOZ MÁS JELLEGŰ STRATÉGIÁRA IS SZÜKSÉG VAN.

Ebben a helyzetben kombinált stratégia alkalmazására van szükség. Csengett össze üzenete Oroszi Beatrix előadásának főbb üzenetével.

Ennek része a társadalmi kontaktusszám mérsékelt csökkentése, ezen felül a detektálási arány érdemi javítása, a hagyományos járványügyi felügyelet erősítése, terjedés megelőzése. Ezeket kombinálni kell a maszkhasználattal, a bizonyos mértékű távolságtartással, felskálázott teszteléssel és hatékonyabb kontaktus kutatással.

A matematikus csapatával arra is végzett számításokat, hogy egy elengedett járványhoz képest mennyivel tudnánk javítani a helyzeten, ha a fertőzöttek 15%-át azonnal detektálnánk és 70%-os lefedettségű kontaktkutatást hajtanánk végre. Számításai szerint egy ilyen helyzettel a járványgörbe csúcsát sikerülne lefelezni.

Címlapkép: Frei Norbert, az intenzív osztály megbízott főorvosa a 150 beteg befogadására alkalmas mobil járványügyi kórházban a Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet területén 2020. április 24-én. Forrás: MTI/Ujvári Sándor