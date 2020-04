Koronavírus Magyarországon: ennyire fertőzöttek a magyarok

A koronavírussal kapcsolatban az egyik legérdekesebb kérdés idehaza is, hogy mekkora a kiterjedése a járványnak, mekkora a fertőzöttek aránya. A Semmelweis Egyetem vezetésével indított kutatási projekt ebben hozhat érdemi válaszokat, hiszen országos szinten valósul meg és reprezentatív mintán, azonban már most rendelkezésre állnak adatok a fertőzöttek arányáról.

A Semmelweis Egyetem egy online konferencia keretében jelentette be kedden, hogy a négy orvostudományi egyetem részvételével, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával országos reprezentatív epidemiológiai kutatás indul. Ennek keretében 17 ezer ember esetében végeznek koronavírus-tesztelést (PCR-vizsgálatot).

Az eseményen az első előadást az egyetem rektora, Merkely Béla tartotta, akinek a prezentációjából érdekes adatok derültek ki a koronavírus-járvány magyarországi kiterjedtségével kapcsolatban. Arra mutatott rá, hogy a kiugró napi esetszámok mögött jelentős részben feltehetően intézeti (kórházi, és idősotthonokban történt) fertőzés áll. Ezt követően pedig rátért az általuk végzett koronavírus-tesztek eredményére, és ismertette azoknak a vizsgálatoknak az eredményét is, amelyek eljutottak az egyetemhez.

Az általuk összesített 33 155 PCR-vizsgálat eredménye alapján az esetek 2,5%-a lett pozitív. (Itt érdemes megjegyezni, hogy az NNK-hálózatban elvégzett országos 70 300 mintavételből - a koronavirus.gov.hu oldal adatai alapján - 2727 volt eddig pozitív, ami 3,88%-os arányt jelent.)

Merkely Béla arra is rámutatott, hogy a különböző járványügyi kategóriákban eltérő a pozitív találatok aránya.

A trend pedig egyértelműen csökkenő, ha a fenti grafikon kék szaggatott vonalát nézzük, de ezt erősítik meg az egyetemi szűrések kéthetes ciklusokban mutatott adatai is, valamint a magánlaborok és magáncégek (OTP, Mol) mérései is (előbbi esetében 50, utóbbi esetében 2 pozitív esetet azonosítottak). A prezentációból az is kiderült, hogy hasonló klinikai tapasztalatok láthatóak az egyetemek betegforgalma (SBO) alapján.

Összességében a rektor szerint elmondható, hogy

tömeges fertőzés nem lépett fel, az intézeti fertőzések teszik ki az esetek jelentős részét, és a PCR és gyorsteszt eredmények is alacsony fertőzöttséget mutatnak.

Mindezekre tekintettel javasolta az egyetem is, hogy elkezdődhet a korlátozó intézkedések lazítása, de folyamatos kontroll mellett.

A teljes konferencia visszanézhető a Semmelweis Egyetem youtube-csatornáján.

Címlapkép forrása: MTI/Illyés Tibor