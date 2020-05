Mégis fordulatot hozhat a koronavírus-járvány a klíma megmentésében

A koronavírus-járvány miatti korlátozások mellékhatásaként számos szennyező tevékenység, így a klímaváltozás fő felelősének tartott szén-dioxid globális kibocsátása is drámai mértékben esett vissza. Ezt, az éghajlat szempontjából kedvező jelenséget az eddig megjelent prognózisok átmenetinek tartották, úgy vélve, hogy a gazdaság újraindításával hamarosan a karbonemisszió is ismét emelkedésnek indulhat. A Goldman Sachs elemzői szerint viszont elképzelhető, hogy a mostani visszaesés már a nagyon várt, mindeddig azonban csak jóval későbbre valószínűsített végleges fordulatot jelezheti, és már túl is lehetünk a globális CO2-kibocsátás tetőzésén.

A koronavírus-válság valószínűleg a valaha volt legnagyobb mértékű visszaesést idézheti elő az emberi eredetű szén-dioxid-kibocsátásban, amit alacsony karbonintenzitású gazdasági fellendülés követhet a Goldman Sachs szerint. A járványra adott válaszul, illetve annak terjedését akadályozandó április végéig 187 országban vezettek be a lakosság és a gazdaság gyakorlatilag egészét érintő kormányzati korlátozó intézkedéseket. A szociális szolgáltatásokat, a közösségi életet és a közvetlenül a gazdasági aktivitást célzó intézkedések kevés pozitív mellékhatása között egyértelműen az élre kívánkozik az üvegházhatású gázok kibocsátásának jelentős csökkenése. A Goldman Sachs elemzői szerint így

idén legkevesebb 5,4 százalékkal eshet vissza a világ energiagazdaságának karbonemissziója, mely a teljes globális üvegházgáz-kibocsátás mintegy kétharmadát teszi ki. Ez körülbelül ötször nagyobb csökkenést jelentene, mint az, amelyet a 2008-as gazdasági világválság idézett elő.

A CO2-kibocsátás zuhanása azonban jóval nagyobb is lehet ennél, attól függően, hogy a szállítási ágazat és az ipari aktivitás tervezett és nem tervezett visszaesése meddig tart. Eddig az volt a jellemző, hogy ha egy-egy válság hatására az energiatermeléssel és -felhasználással kapcsolatos emisszió gyengült is, a krízist követően rendre visszapattant, vagyis ismét magasabb szintre állt be - emlékeztet a Goldman. Ez azzal együtt igaz, hogy a nagy válságok után a karbonintenzitás mindig javult az 1970-es évek óta, vagyis az egységnyi bruttó hazai termék előállítása során kibocsátott üvegházhatású gáz mennyisége rendre csökkent.

A mostani válság azonban más lehet a korábbiaknál abból a szempontból is, hogy ezután már nem feltétlen fog a krízist megelőző szintre visszatérni a CO2-kibocsátás - állítják a Goldman elemzői. Amennyiben előrejelzésük helytálló, a világ már maga mögött hagyhatta az emissziós csúcsot, aminek a klímaváltozás elleni harc szempontjából is óriási jelentősége lehet. Mértékadó előrejelzések szerint ugyanis ahhoz, hogy az emberiség elkerülhesse a katasztrofális mértékű klímaváltozást, körülbelül az évszázad közepére karbonsemlegessé kell alakítania a gazdaságot, amely cél elérése érdekében nagyjából 2020-tól fokozatosan lejjebb és lejjebb kell szorítania az üvegházhatású gázok kibocsátását.

A korábbi, a koronavírus-járvány kitörése előtt készült prognózisok szerint ugyanakkor meglehetősen csekély volt rá az esély, hogy 2020 körül valóban bekövetkezhessen a fordulat. Az Éghajlat‑változási Kormányközi Testület (IPCC) legutóbbi becslése szerint a globális üvegházgáz-emisszió tetőzése ennél optimista esetben is egy évtizeddel később, valamikor 2030 körül következhet be. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) februárban közzétett kutatása viszont azt mutatta, hogy az energiával kapcsolatos globális karbonemisszió 2019-ben nem emelkedett, ami alapján elvileg akár túl is lehetünk a kibocsátás tetőzésén. Utóbb Faith Birol, az IEA ügyvezető igazgatója úgy nyilatkozott, hogy az energiatermelési mix átalakításában elért haladás eredményeképpen 2019-2020 akár az energiafogyasztással kapcsolatos szén-dioxid-kibocsátás csúcspontját jelölheti.

A Goldman ugyanakkor hangsúlyozza, további jelentős erőfeszítésekre van szükség annak érdekében, hogy a következőkben is biztosíthassuk a globális üvegházgáz-emisszió klímavédelmi céloknak megfelelő gyors ütemű csökkenését. A folyamat tartóssága elsősorban attól függ, hogy a kormányok világszerte milyen utat választanak a gazdaság fellendítésére. A gazdaságélénkítő intézkedések lehetőséget kínálnak a zöld, tiszta energiarendszer és fenntarthatóság további fejlesztésére, de - különösen a feltörekvő országokban - a klímaszempontok átmeneti háttérbe szorításával a szén és egyéb fosszilis források szerepének fokozása is az opciók között szerepelhet. Ma még ugyanis a világ legtöbb részén a megújulóknál olcsóbbnak számít a fosszilis alapú termelés - különösen ott, ahol az utóbbiból eredő szennyező tevékenység árát nem fizettetik meg például az európai kibocsátáskereskedelmi rendszerhez hasonló módon.

Hogy a kockázat valós, azt jelzi, hogy Kínában márciusban felére vágták vissza az új naperőművek támogatására szolgáló idei keretet, az új offshore szélerőművek támogatását pedig teljesen felfüggesztették, ezzel igyekezve csökkenteni a központi költségvetés terheit.

A világ legnagyobb szén-dioxid-kibocsátójának, egyben megújuló energia piacának számító Kína szerepe pedig több szempontból is kulcsfontosságú: amennyiben a vírussal a világon elsőként megküzdő, ezért a gazdasági helyreállításban is leginkább előrehaladott állapotban lévő ázsiai óriás valóban a szén és a többi fosszilis energiaforrás előtérbe tolása mellett dönt, az az ország szén-dioxid-kibocsátásának ismételt növekedéséhez vezethet. De az igazi veszélyt az jelentheti, hogy egy ilyen kínai döntés egyben veszélyes precedenst teremthet más feltörekvő államok számára is, elfogadhatóvá téve számukra is a szennyező energiaforrásokhoz való visszatérést - idézi a CNBC Bob Ward, a London School of Economics Grantham Research Institute on Climate Change igazgatóját.

Erre tekintettel az éghajlatkutatók szerint fontos, hogy a klímaveszélyhelyzetet - akárcsak a koronavírus-járványt - globális egészségügyi válságként ismerjék el. A járvány utáni élet várhatóan már soha nem lesz olyan, mint azt megelőzően, a koronavírus pedig akár a gazdasági keretek alapvető átalakulását is maga után vonhatja. A járvány minden tragikus következménye mellett olyan új lehetőséget is nyitott a fenntartható gazdaság kialakítására, melyet még néhány hónappal ezelőtt sem láttunk előre - mondja Gail Whiteman, a Lancaster University fenntartható gazdasággal foglalkozó kutató központja, a Pentland Centre igazgatója. Lényeges, hogy a kormányok világszerte megértsék, az éghajlatváltozást a járvánnyal szemben nem korlátozásokkal kell kezelni, hanem zöld növekedéssel, mely a gazdasági növekedés és a szennyezés közötti kapcsolat felszámolását, így a szén-dioxid-kibocsátás további csökkenését eredményezheti - véli mások mellett Ward is. Amennyiben azonban a döntéshozók mégis a magas szén-dioxid-kibocsátással járó gazdasági újjáépítést választják, azzal még sérülékenyebbé teszik az emberiséget a klímaváltozás kockázataival szemben.

Címlapkép: Getty Images