A koronavírus és a naperőművek negatívba küldték az áramárat - Mi lesz a villanyszámlával?

Negatív árak alakultak a magyar áramtőzsdén (HUPX) egy áprilisi vasárnap délutánon, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy az eladó fizet a vevőnek a villamosenergia átvételért. A negatív ár nem gyakori, de az elmúlt években máskor is előfordult már a HUPX piacán, abból a szempontból viszont különleges a mostani eset, hogy a magyar áramtőzsdén először következett be a délutáni órákban. A negatív árak kialakulásához több tényező együttes érvényesülése vezetett, és a jövőben várhatóan gyakrabban is megismétlődhet a jelenség, aminek az ipari fogyasztók örülhetnek.

Ez az elemzés a Portfolio Signature tartalmai közé tartozik. Május 11-től Signature tartalmainkat csak egyedi hozzáféréssel rendelkező olvasóink számára biztosítjuk. Tudj meg többet

Negatív ár olyan esetekben alakul ki, mikor a teljes keresletet le tudják fedni olyan eladók, akiknek még akkor is érdemes eladniuk villamos energiát, ha azért fizetniük kell.

Erre jellemző példa olyan támogatott megújuló termelők esete, akik negatív áron is hajlandóak értékesíteni, ha a támogatás ezt kompenzálja, vagy az olyan konvencionális erőművek, melyek számára jelentős költséget jelent a termelés visszaterhelése, és inkább fizetnek azért, hogy erre ne kerüljön sor.

Ezzel összhangban napjainkban jellemzően magas túlkínálat esetén alakul ki negatív ár, amikor jelentős a megújuló termelés részaránya. Az árak alakulásában a régió kereslet-kínálati viszonyai is közrejátszanak, hiszen a hazai fogyasztás kielégítésében jelentős az import szerepe - hívta fel a figyelmet a HUPX.

A 2020. április 5-én vasárnap a kora délutáni órákban tapasztalt negatív árak hátterében is feltehetőleg ilyen körülmények játszottak közre. A hazai és a - villamos energia import forrásnak számító - környező országok magas megújuló termelése egy gyenge keresleti oldallal párosulva az árakat nullára, illetve nulla alá mozdította (az árak ezen a délutánon több más órában nulla körül alakultak). Más, magasabb megújuló termelési részaránnyal bíró országokban ez a jelenség gyakrabban figyelhető meg.

A negatív árak kialakulásához több tényező, illetve tendencia együttes érvényesülése vezetett - mondta el Szabó László, a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK) igazgatója:

1) Az időjárásfüggő megújulók, a fotovoltaikus napenergia és szélenergia termelő kapacitások folyamatosan bővülnek, a termelés pedig emelkedik. A naperőművek termelése napos időben már kora tavasszal magas szintre nőhet, ha pedig a napos órák egyben szelesek is, akkor az egyszerre a piacra zúduló jelentős mennyiségű megújuló energia már nagyon erős árcsökkentő hatást fejt ki. A különösen nagy piacokon, vagyis Németországban, Spanyolországban, Franciaországban és Olaszországban előálló negatív árkörnyezet más európai árampiacokon is lefelé húzza az árakat.

A magyar fotovoltaikus termelés felfutásának hatására leszabályozott gázerőművek termelése csökkent, a rendszer egyensúlyban tartásához pedig a Paksi Atomerőmű termelését is leszabályozták április 5-én - mutatott rá Herczeg Sándor, a Mavir vezérigazgató-helyettese a REKK előző heti online workshopján.

Erőművi termelés tüzelőanyag szerint április 5-én nettó üzemirányítási mérés alapján (forrás: Mavir) 2) A járvány hatására márciusban a villamosenergia-kereslet érdemi gyengülésnek indult a legtöbb európai piacon, így az említetteken is, ahol ennek mértéke akár a 10 százalékot is elérte.

A régiós villamosenergia-fogyasztás változása (forrás: Mavir)

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) elemzése szerint a magyarországi villamosenergia-fogyasztás a korábbi 2 százalék körüli éves növekedési ütem után a 12. héten (március 16-23.), a veszélyhelyzet március 11-én történt kihirdetése után kezdett el csökkenni, és a kijárási korlátozások bevezetését követően, áprilistól mutat jelentős visszaesést. A hazai rendszerterhelés a 2008-2009-es gazdasági világválság idejében tapasztalt alacsony rendszerterhelés alá csökkent, miközben a hazai termelés összmennyiségében számottevő csökkenés nem volt tapasztalható.

3) Az európai kibocsátáskereskedelmi rendszerben forgó szén-dioxid-kvóta árfolyamának zuhanása. Az ár 24 euróról 16 euró körüli szintre esett márciusban, mielőtt áprilisban ismét emelkedésnek indult és újra 20 euró fölé kúszott.

A CO2-kvóta árváltozása (forrás: EEX/Felsmann Balázs, REKK)

A három tényező együttes hatására az európai villamosenergia-piacokon nagyjából egyszerre nőtt a megújuló alapú termelés és esett vissza a kereslet, miközben a szén-dioxid-kvótaárakkal együtt a nagykereskedelmi árak is csökkentek, hiszen a fosszilis termelőknél utóbbi jelentős költségcsökkenésként jelentkezett. A fotovoltaikus termelés éven belüli ciklikusan alakul, azonban már akár februártól kezdve fellendül; ha pedig ehhez a szélerőművek fokozott termelése is hozzáadódik, akkor ez azt fogja jelenteni, hogy lesznek olyan időszakok, általában hétvégén, amikor a masszív megújuló termelés csökkenő kereslettel szembesül, ami az árak esését eredményezi. Így a megújuló energia kapacitásokat tekintve európai első Németországban, de akár az e szempontból szintén az éllovasok közé tartozó Franciaországban már februárban több napon negatív áramtőzsdei árak alakultak ki, nem is csak hétvégén. Németországban egyébként már 2017 óta növekvő tendenciát mutat a negatív áras órák száma.A koronavírus-járvány keresletcsökkentő hatására április elején általános áresés következett be az európai, így a nyugat-európai piacok által is húzott régiós és magyar árakban is. Miután a fenti meghatározó tényezők hatása jelentősen felerősödött, április 5-én Magyarországon, és az egész összekapcsolt régióban is megjelentek a negatív árak.

A másnapi piaccal szemben a HUPX napon belüli piacára nincs látványos hatása a koronavírusnak, a HUDEX magyar derivatív energiatőzsdén viszont a 2020. második negyedéves, valamint a márciusi, áprilisi és májusi árakkal kapcsolatban erőteljesen negatív várakozások alakultak ki, ezt követően az árak alapján visszarendeződésre számítanak a kereskedők - mondta Istvánffy György, a HUPX piacfejlesztési vezetője a REKK workshopján. A MEKH elemzése szerint az egész határidős kereskedési horizonton alacsonyabb árak jellemzőek, mint amit tavaly vártak a piaci szereplők, összhangban azzal, hogy a határidős tényezőárak – földgáz, szén, CO2 - is jelentősen alacsonyabb szintre kerültek.

A negatív árak többnyire hétvégén alakulnak ki, amikor a fogyasztás a szokásosnál is kisebb. Ha a fent említett tényezők is jelentkeznek ezekben az időszakokban, akkor a zsinóráramot termelő erőművek már hajlandóak fizetni is az általuk megtermelt áram átvételéért, illetve azért, hogy ne kelljen egy-két órára leállítaniuk a termelést, ami jóval többe kerülne nekik. Ezek a helyzetek nyáron gyakrabban állhatnak elő, ugyanakkor a nap- és szélenergia termelés között megfigyelhető egy kiegészítő hatás is, mely szerint a két technológia termelési csúcsa jellemzően nem esik egybe, hiszen a legerősebb szelet hozó időszakok inkább ősszel és télen fordulnak elő.Ami a kilátásokat illeti, a járvány terjedésének megakadályozására hozott intézkedések kivezetése, az újraindulás részletei alapvetően befolyásolhatják a villamosenergia- és CO2-kvótapiaci folyamatokat és a keresletet. Jelenleg a karbonár jövőbeli alakulása is kérdéses, de hosszabb távon várhatóan folytatódhat az emelkedés, ami a villamosenergia-árakat is felfelé húzza.

Másrészt, a nap- és szélenergia egyre nagyobb kapacitásokkal lesz jelen a rendszerben, ami ugyanakkor a nagykereskedelmi árak csökkenésének irányába hat. Igaz, a megújulók termelését ma még támogatni kell Magyarországon is, aminek nyilván ára van, de már Európában is egyre több olyan ország van, ahol a megújuló energia termelése már támogatás nélkül is gazdaságos. A részben éppen a támogatási igények csökkenése, csökkentése miatt bevezetett tender-rendszer első magyarországi állomásán benyújtott ajánlatok között több is alatta volt a tavalyi súlyozott átlagos megújulós termelői árból számított referencia áraknak. A támogatási igény tehát itthon is jelentősen mérséklődik, amit az is jelez, hogy a meghatározott támogatási költségvetésnek az aukció mindössze néhány százalékát használta el. A növekvő megújuló kapacitás nem csak a támogatási igény bővülését, de az időjárásfüggő termelés növekedésével a kiegyenlítő piaci költségek emelkedését is maga után vonja. Jelenleg ugyanakkor a magyar kiegyenlítő költségek meglehetősen magasak, a regionális együttműködés fokozását szorgalmazó EU-s direktívák és egyéb szabályozások egyik célja pedig éppen ezen kiugró értékek csökkentése.

Míg a hatósági áras tarifákat fizető magyar fogyasztók a negatív áramtőzsdei árakból értelemszerűen nem sokat fognak érzékelni - közvetlenül legalább is biztosan nem - , addig az ipari fogyasztóknak a nagykereskedelmi árak csökkenése forintosítható előnyöket jelent, hiszen így most számukra kedvezőbb szerződéseket tudnak kötni, illetve a meglévő szerződéseikben használt indexek is kedvezőbbé válnak számukra.

A megújulókhoz és a karbonárhoz fűződő költségek, valamint a járványhelyzet előre nem látható alakulása és azok hatása keresletre, illetve az új európai energiapiaci szabályozás egy olyan többismeretlenes képletet alkot, amely alapján ma még kérdéses, pontosan mi is vár a villamosenergia-piacokra - fogalmaz a kutatóközpont vezetője.

Címlapkép: Getty Images