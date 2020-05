Koronavírus Magyarországon: összeroppanó építkezések, szabadesés a lakásoknál

Az egymást érő építkezések és az elmúlt évek elszálló ingatlanárai is egyértelmű jelét adták annak, hogy a magyar gazdaság felfelé ívelt. Nem meglepő ez, hiszen mind az ingatlanügyletek, mind az építőipar erősen prociklikus ágazatok, a teljesítményük együtt mozog a gazdaság általános fejlődésével. Ebből következik, hogy a koronaválság idején ezek az ágazatok is szenvednek - hogy pontosan mennyire, ezt mutatjuk be az ágazati körképünk mostani cikkében iparági szereplők válaszaira támaszkodva. Az építőipar és az ingatlanügyletek ágazatok együttes hozzáadott-értéke a teljes nemzetgazdasághoz bőven 10% felett van, ezért a visszaesésük nagyban húzhatja lefelé a GDP-t.

Az építőipar helyzete a koronavírus idején

A koronavírus járvány berobbanása előtt tapasztalt gazdasági felívelésnek volt két csalhatatlan, minden átlagember számára szemmel látható jele: a nagyvárosokban zajló folyamatos építkezések és az elmúlt években elszálló ingatlanárak. Az építőipar és ingatlanügyletek erőteljes prociklikus gazdasági ágazatok,volumenváltozásuk jól leképezi a gazdaság általános kibocsátás-változását (nem minden ágazatra igaz ez) – ennélfogva a gazdaság visszaesése is hatással van rájuk.

Cikksorozatunkban makrogazdasági szempontból mutatjuk be a koronavírus nemzetgazdasági ágazatokra gyakorolt hatását. Mivel a volumenváltozásokat mutató statisztikai adatok még nem állnak rendelkezésre, így elsősorban iparági szereplők beszámolóira támaszkodunk. Cikksorozatunk korábbi részeiben foglalkoztunk a kereskedelemmel, szállítással, turizmussal, iparral, pénzügyi szektorral, információs és kommunikációs ágazattal, mezőgazdasággal, de kitértünk a közösségi tevékenységeket tömörítő ágazatokra és a háztartásokra is. Most az építőiparon és az ingatlanügyleteken a sor.

Az építőipar szorosan kapcsolódik a többi nemzetgazdasági ágazathoz, hiszen a legtöbb vállalat beruházásai által érintkezik az ágazati szereplőkkel. Nemcsak a versenyszféra, de az állam beruházásai is ezen az ágazaton futnak keresztül, ez pedig a koronaválságban kifejezetten jó hír az építőipari szereplőknek. Az ingatlanügyleteknél némileg más a helyzet, ott a háztartások aktivitása sokkal inkább meghatározó.

A fenti ábrán látható, hogy cikkünkben vizsgált két ágazatnak együtt elég jelentős a hozzáadott-érték aránya a teljes nemzetgazdaságon belül – az ábrán narancsszínnel jelöltük ezeket.

Az építőipar évekig hasított, de 2020-ra befékezett

Az építőipar a tavalyi száguldás után már kifulladóban volt, minden bizonnyal az idei termelésnövekedés (ha egyáltalán lett volna) messze elmaradt volna a tavalyi szinttől. Ebben a helyzetben érte az iparágat a koronavírus, ami tovább csökkentheti a kibocsátást.

A helyzetet enyhíti, hogy a már meglévő, a második negyedévre ütemezett kivitelezések várhatóan nem maradnak el (ha csak a megrendelő tönkre nem megy, vagy vissza nem lép), és az esetleges elhalasztott beruházásokat a később is pótolni lehet – ha a járványhelyzet engedi majd.

Hogy hat az építőiparra a válság, és az építőipar hogyan hat a válságra?

Az építőipar prociklikusságára a foglalkoztatottak létszáma is jó példa, amelyik így nagyjából együtt mozog a gazdaság általános teljesítményével, valamint az ingatlanárakkal. 2019-ben összesen 340 ezer embernek adott munkát az ágazat.

Az építőipari foglalkoztatások sajátosságára is fel kell hívni a figyelmet – az ágazatban gyakori a projektszerű kivitelezés, és ez a foglalkoztatásban is megjelenik. Ha leállnak a beruházások, a nagyszámú képzetlen és a szervezetbe (amelynek a struktúrája sem túl kiépített, hiszen különféle, frissen alakult projektcégek megbízott kivitelezőinek bonyolult struktúrájára épül) nem integrált munkaerőtől könnyebb megválni, így a munkanélküliség kockázata is nagy az ágazaton belül, ami áttételesen a többi nemzetgazdasági ágban tevékenykedő vállalatok keresletkiesésében is jelentkezhet. Persze mindez visszafelé is érvényes – gyors felpattanás esetén a munkaerőt könnyebb pótolni, azaz a képzetlenek körében az építőipar gyorsulásának erőteljes munkanélküliség-csökkentő képessége van - itt hozzá kell tenni, hogy az elmúlt években az építőiparban nagy volt a munkaerőhiány.

A válság hatásainak vizsgálatakor az építőipart érdemes alágazatokra, altevékenységekre szedni. A nagyvonalú csoportosítás szerint a KSH az ágazatot így bontja fel:

épületépítések,

és egyéb építések.

Ez még önmagában nem mond sokat, ha azonban részletesebben szétszedjük az alágazatokat is, akkor már sokkal könnyebben meg tudjuk becsülni az egyes tevékenységekre gyakorolt hatásokat. A vélhetően nagyobb visszaesést elszenvedő tevékenységeket narancsszínnel jelöljük a táblázatban:

Ahogy az látható, a válság értelmezéséből logikusan kiindulva az építőipari tevékenységek közül az épületépítéseken belül sokkal több tevékenység sorolható a válság miatt inkább veszélyeztetett kategóriába, mint az egyéb építkezéseken belül. Ennek nagyon egyszerű oka van: az egyéb építkezéseket az állami, közösségi megrendelések dominálják, míg az épületépítésekre történő megrendeléseket jobbára a versenyszféra adja.

A fenti leegyszerűsítő számítással az jön ki, hogy az épületépítések 80%-a, az egyéb építéseknek csak a 7%-a van kitéve a fokozott visszaesés kockázatának, a kettő súlyozott átlaga szerint pedig az építőipari termelés 45%-át érintheti valamilyen mértékben a leállás.

Ki kell emelnünk, hogy a fenti számolás csak egy nagyon távoli és erős becslésre alkalmas, hiszen egyrészt az adatok a 2018-as állapotot tükrözik, másrészt a válság természetéből adódó logikus kitettség még nem jelenti azt, hogy a magánjellegű beruházások teljesen leállnak, ahogy azt sem, hogy az állami beruházások a korábbi szinten valósulnak meg. Azt is hozzá kell tenni, hogy az egyes évek adataiban számtalan kiugró adat is lehet, ami jelentős elmozdulást is okozhat a kivitelezés magas összege miatt a tevékenységcsoportok között.

A fenti becslés a visszaesés pontos meghatározására messze nem, de két dologra kiválóan alkalmas: egyrészt tökéletesen bemutatja, hogy a visszaesés az építőiparban az általános gazdasági zuhanás miatt jelentős, egészen biztosan két számjegyű lesz – ez már a becslés nélkül is valószínűsíthető volt. Másrészt rávilágít az állam szerepére az ágazaton belül – a kormányzati megrendeléseknek való magas kitettség miatt a központi költségvetésen keresztül a kormány életben tud tartani sok építőipari vállalatot csak azzal, hogy a korábbi szinten tartja a megrendeléseket, ha pedig jó keynesi módjára fel is pörgeti azokat a válság alatt, akkor a kieső piaci bevételeket is részben kompenzálhatja. Ahogy eddig láttuk, a kormány inkább beruházási hitelekkel, adókedvezményekkel, bértámogatással segíti az ágazatot (is), nem pedig közvetlen közbeszerzésekkel.

Az iparági szereplők beszámolói is a fentieket erősítik meg

A cikksorozatunk korábbi cikkeihez hasonlóan most is megkérdeztünk néhány iparági szereplőt, hogy az ő válaszukon keresztül tudjuk pontosabban bemutatni az ágazatra gyakorolt hatásokat.

Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (Évosz) igazgatójának elmondása szerint az építőiparban a januárban és februárban megkötött szerződések teljesülnek, az újonnan megkötött szerződésekkel azonban gond lehet. Összességében a megkötött szerződések 90%-a teljesülhet az igazgató szerint, ezen belül a mélyépítés teljesülési aránya 100% lehet, a magasépítéshez tartozó kivitelezések 20%-ánál viszont fennáll a nem teljesülés kockázata. Koji szerint a megkötött szerződéseknél elsősorban a kieső munkaerő okoz problémát – az építőiparban a nemzetgazdasági átlaghoz képest magas a külföldi munkaerő aránya.

A külföldi dolgozók viszont a vírus megjelenésekor elhagyták az országot, ezzel pedig 15 ezer dolgozó, az építőipari alkalmazottak 5%-a azonnal kiesett a termelésből – mondta el Koji László.

A hazatelepülő 5000 munkavállalóval kapcsolatban az igazgató elmondta, hogy ők vagy a képesítésük miatt, vagy egyszerűen csak az alacsonyabb létszámból adódóan nem tudták kielégítően pótolni a kiesett munkaerőt. A mélyépítés alacsony munkaerőigénye miatt magas az alágazaton belül a szerződések magvalósulási aránya.

Koji László szerint az első két hónap alapján az építőipar egész éves teljesítményére az előzetes prognózis 4500 milliárd forint volt, ehhez havi szinten 350 milliárd forintos átlagos forgalomra lett volna szükség – ez már csak márciusban megfeleződött.

Az Évosz igazgatója szerint az építőipar a tavalyi évhez képest 70%-os teljesítményt érhet el, de sok függ a járványhelyzettől.

Hasonló tendenciáról számolt be Arató Márk, a Market Építő kommunikációs igazgatója is. Elmondása szerint a mélyépítés az alacsonyabb munkaerő-igény és a szinte teljes egészében állami megrendelések miatt könnyebben átvészeli a válságot, a magasépítésben a zárt tér miatt már problémásabb a helyzet, ezért itt már voltak leálló projektek, bár a többség itt is folytatta a működést. Az új beruházásokat nehezíti a gyengülő forint is, ami a dráguló beszerzéseken keresztül növeli az árakat, így nem jöhet szóba a kereslet csökkenését ellensúlyozó árcsökkenés sem. Ennek ráadásul hosszú távú hatása is lesz, hiszen még egy esetleges forinterősödés mellett sem valószínű, hogy a beszállítók csökkentenék az árakat, ez tehát tovább rontja az építőipar kibocsátásának kilátásait.

Arató elmondta azt is, hogy a magasépítéseknél 55, a mélyépítéseknél közel 100% az állami részarány, így az állam a beruházások ösztönzésével könnyen életben tudja tartani a szereplőket (ez tökéletesen megfelel a korábbi okfejtésünknek). Ami az egyes szereplőket illeti, a kisvállalatok túlélése veszélyben van, de magában ez nem hat a kibocsátásra – azaz a torta nem lesz kisebb, csak a szeleteket máshogy osztják el.

A fentiekből kiindulva, valamint a cikk elején vázoltakból az következik, hogy Koji László által említett 30%-os visszaesés nagyon is reális, azaz az építőipar éves szinten akár 1-1,5%-ponttal is lefelé húzhatja a teljes nemzetgazdasági kibocsátást (fenntartva persze, hogy a járványügyi helyzet javulása esetén ez lényegesen kisebb lehet – de akár kicsivel nagyobb is). Mindezzel együtt még mindig egy kevésbé érintett ágazatnak tekinthető, és ez főleg a magas állami részaránynak tudható be.

