Időben és kellő szigorral lépett fel Magyarország a koronavírus ellen? – Ezek az ábrák mutatják a választ

Picit talán tétovázva, de aztán hirtelen az Európában átlagosnak mondható szigorral lépett fel Magyarország a koronavírus terjedésének legelső szakaszában, míg a környékbeli országokban és a főbb európai gócpontokban inkább fokozatosan léptek a korlátozó intézkedések terén – derül ki az Oxford COVID-19 kormányzati válaszlépéseket követő adatbázis ábráiból. Ezek alapján azt mondhatjuk, hogy a Magyarországon hetekig fenntartott kormányzati szigor a 100 pontos skálán 80 pontosnak felel meg, ami a régiós országokban alkalmazott szigornak megfelelő, miközben enyhébb az olasznál, de szigorúbb az amerikainál. Utóbbi ország ábrái nagyon rosszat vetítenek előre, hiszen éppen akkor lazítanak, amikor az esetszám mind a halálozásban, mind az igazolt fertőzöttek számában még meredeken emelkedik.

Mi ez az adatbázis és hogyan készül?

Több mint száz önkéntessel egy remek adatbázist építettek fel és folyamatosan frissítenek az Oxfordi Egyetemen a koronavírussal kapcsolatban és ebből született kormányzati válaszlépéseket követő adatbázis (GRT). Az adatbázist a GitHubra is naponta frissítve feltöltik és a legfrissebb elérhető adatok a legtöbb országra csaknem teljesen frissek.

Az adatbázis felépítéséhez és működtetéséhez azt figyelik, hogy a vizsgált országok kormányai milyen politikai intézkedéseket hoztak a társas érintkezés során (pl. iskolabezárások, rendezvények tiltása), a gazdasági támogatások terén (pl. munkahelyek védelme) és az egészségügyi rendszerek megerősítése terén. Ebből a három csoportból aztán végül egy „szigorúsági indexet” képeznek, amely nullától 100-ig terjedhet és minél szigorúbb egy ország kormányzati fellépése a koronavírussal szemben, annál magasabb összpontszámot kap. Az igazán érdekes ábrák azzal jönnek, amikor ezeket az adott országban felfedezett összes koronavírusos esettel, illetve elhunyttal idősorosan is összevetik. Sőt, még látványosabb, amikor az egyes országok adataiból adódó idősorokat egy nagy ábrára rakják.

Sajnos az adatbázisban a legtöbb országra csak azt a két idősort rakták egybe, hogy mennyi az elhunytak száma és a szigorúsági index hogyan alakult az elmúlt hetekben, de a járványbeli kormányzati fellépés kellő idejét és szigorúságát inkább az mutatja meg, hogy az igazolt fertőzöttek száma és a szigorúsági index hogyan alakult. Ezt a két idősort mi legyártottuk a mögöttes adatokból Magyarország esetén és az alábbi ábrát kaptuk. Eszerint március elején már kezdett felfutni az új esetek száma, de

a kormányzati szigorban még talán némi tétovázás látszott, aztán amikor az iskolabezárásokat meglépte a kormány március közepén és elrendelte a kijárási korlátozásokat, akkor a szigorúsági index 20 pontról hirtelen két lépésben 80 pontig ugrott

és a kijárási korlátozások részleges (vidékre érvényes) most hétfői lazításáig ez itt is maradt. Közben a logaritmikus skálán az új esetek számának felfutása elkezdett ellaposodni.

Az Oxford COVID-19 GRT adatbázisból kész képként le lehet tölteni a ma frissített ábrát, ami a magyarországi halálozásokat és a szigorúsági indexet mutatja és ez alapján már jobban tűnik úgy, hogy időben és erős szigorral lépett fel a magyar kormány a koronavírus ellen (igaz a halálozás már egy következmény és legalább több nappal később következik be, mint ahogy megjelennek a fertőzöttön a tünetek, így kevésbé jól mutatja a fellépés megfelelőségét). Fontos persze hangsúlyozni és az adatbázis készítői is megteszik ezt, hogy a szigorúsági index felfutása, annak pályája semmilyen értékítéletet nem hordoz, csupán igyekeztek egy sztenderdizált adatbázisban megragadni, hogy az egyes kormányok milyen intézkedéseket hoztak meg és azok mennyire nevezhetők szigorúnak egy skála alapján.

Különösen érdekes az alábbi összeállítás, amelyet minden nap frissítve közzétesznek az adatbázis készítői, mert azt mutatja, hogy a közfigyelem középpontjában álló nagyobb (gócpont) országokban hogyan alakult szintén logaritmikus skálán az igazolt esetek számának felfutása és közben a szigorúsági index. Látható, hogy például Kínában már közel 1000 igazolt eset volt, amikor hirtelen 70 pont közelébe ugrott a szigorúsági index (egyik napról a másikra lezárták a 11 milliós Vuhant, a járvány kiindulási pontjának tartott várost, illetve vele a tartományt is). Közben Franciaországban, Olaszországban és Dél-Koreában inkább fokozatosan, az esetszámok felfutásával párhuzamosan érték el a 80-90 pontos szigorúsági indexeket. Az olaszoknál a rendkívüli járványhelyzet miatt végül az index 90 pont körülig felment, hiszen gyakorlatilag a teljes gazdaságot leállította a kormány csaknem két hónapra és most indult el ebből a helyzetből egy óvatos lazítás (akárcsak Franciaországban, de ezeket az adatpontokat a jelek szerint még nem mutatják az ábrák).

Látványosan „benézték” a járvány terjedését (lemaradtak a kellőnek tűnő szigorról) az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban és ennek sajnos azóta tudjuk, hogy meg is lett a súlyos következménye a halálozások magasra futásában is.

Sőt, ijesztő, hogy folyamatosan és jelentősen emelkedő amerikai esetszám mellett már a lazítások is elindultak Amerikában a 70 pontig felmenő szigorúsági indexhez képest. Ez várhatóan oda vezet, hogy a mostani 70 ezerről akár még duplázódhat is a halálozások száma augusztusig:

Amerikában sajnos a halálozások száma is meredeken emelkedik még (sőt, a napi 2 ezer főről várhatóan 3 ezerre gyorsul a fenti előrejelzés alapján).

A hat nagy ország szigorúsági indexét érdemes egy ábrára is tenni, ezt mutatja az alábbi oxfordi adatbázis egyik fix ábrája:

A nagy európai gócpontok közül érdemes megnézni például az olasz és a belga halálozási felfutást és a szigorítási indexet.

A magyar kormány bevallottan nagyon figyeli a német és az osztrák példákat és a járvány lefutását, így érdemes nekünk is vetni egy pillantást ezekre az ábrákra:

A svéd példa is gyakran előkerül az itthoni vitákban, miszerint a laza szabályozások mellett is tud létezni az ország, igaz súlyosak lehetnek a halálozási következmények. Az oxfordi adatbázis szerint több lépésben mindössze alig 60 pontig ment fel a szigorúsági indexük, miközben folyamatosan emelkedik a halálozási idősor is.

Végül érdemes a három régiós ország szigorúsági indexét és a halálozási idősorát egy-egy ábrán is bemutatni.

