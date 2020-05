A láthatatlan ágazat, amit nem roppantott teljesen össze a koronavírus Magyarországon

Hogy mennyire eltérően érinti az egyes iparági szereplőket a koronavírus, arra remek példa a cikksorozatunk mostani részében vizsgált következő ágazat, a tudományos és szakmai tevékenységeket tömörítő iparág. Általánosan igaz, hogy a szereplők összkibocsátására nincs olyan nagy hatással a vírus, mint a legtöbb ágazatra, de egyes szereplők - főleg a kisebb vállalatok - nem biztos, hogy túlélik a koronaválságot. Az állatorvosok alig érzik, az adótanácsadóknál és számviteli tevékenységet folytatóknál a nagyok kevésbé, a kicsik inkább megszenvedik a válságot, a visszaesés így az alágban borítékolható. A mérnököknél pedig minden attól függ, hogy milyen területen dolgoznak. Összességében az egyéb ágazatokban látott fejreállásokhoz képest a szakmai szolgáltatások ágazata kevésbé húzza le a magyar GDP-t (de azért lehúzza), így ez egy üdítő színfolt lehet a vírus okozta nagy mínuszok ábráján.

Az adótanácsadóknál, könyvelőknél a méret a döntő

A koronavírus hazai megjelenése azonnal érezhető visszaesést produkált a teljes nemzetgazdaságra nézve, az egyes szolgáltatások terén viszont eltérő a kép. A szakképesítéshez kötött tevékenységet végző vállalatok visszaesése leginkább attól függ, hogy az általuk nyújtott szolgáltatás mennyire számít létszükségletnek a vállalatok és a lakosság számára.

Az összes nemzetgazdasági ág teljesítményét végigvesszük

Cikksorozatunkban a koronavírus-válság egyes ágazatokra gyakorolt hatását vizsgáljuk meg iparági szereplők beszámolóira támaszkodva. A cikksorozat korábbi részeiben bemutattuk a kereskedelmet, a szállítást, a turizmust, a mezőgazdaságot, a pénzügyi szektort, az infokommunikációs ágazatot, kitértünk a közösségi ágazatokra, elemeztük az ipart és építőipart az ingatlanügyletekkel együtt, most pedig a szakmai és tudományos tevékenységek ágazatot nézzük át.

A szakmai, tudományos tevékenységek ágazata erősen gyűjtő-jellegű ágazat, így az ezt ért hatások is alágazatonként eltérőek. Az egyes alágazatokat a Központi Statisztikai Hivatal így osztja fel:

jogi, adószakértői tevékenység,

számviteli tevékenység,

tanácsadás (PR, üzletviteli),

mérnöki tevékenység,

reklám, piackutatás,

állategészségügyi szolgáltatások,

egyéb tevékenységek.

Az együttes súlya a fenti alágazatoknak viszonylag nagy a magyar nemzetgazdaságon belül, az Eurostat adatai szerint 2019-ben a hazai hozzáadott-érték 8,5%-át tette ki:

Az adótanácsadók és könyvelők közül főleg a kisvállalatoknak fáj

Korábbi körképünkben azt írtuk, hogy az alágban tevékenykedő vállalatokat nem érintette olyan mélyen a válság, sőt, bizonyos esetben még nőtt is a forgalmuk. Ez teljesen reális, hiszen az adózási szabályok koronavírus-válság miatti változásával együtt a vállalatoknak a szakértői szolgáltatások iránt is nőhetett az ideiglenes kereslete, és ugyanez igaz a számviteli szolgáltatásokra is. Ez azonban nem feltétlenül igaz a teljes ágazatra - korábbi körképünkben főleg nagyvállalatokat szólaltattunk meg, a teljes piaci képhez ismerni kell a kis- és mikrovállalatok helyzetét is.

Felkerestük az Adótanácsadók Egyesületét, hogy pontosabb képet kapjunk a helyzetről. Zara László, az Egyesület elnöke elmondta a Portfolio-nak, hogy az adótanácsadás és számviteli tevékenység terén ugyan a nagyobb vállalatok vélhetően nem, vagy kevésbé szenvedtek el visszaesést, ez viszont már nem igaz a mikrovállalatokra. Zara felhívta a figyelmet, hogy az alágazatban tevékenykedő mikrovállalkozások szolgáltatásait olyan vállalatok veszik igénybe, amelyek nagy visszaesést szenvednek el a járvány miatt, így amellett, hogy összességében a kereslet is csökkent, a vállalatok alacsonyabb díjat alkudtak ki a szolgáltatások iránt. Az idegenforgalomban tevékenykedő vállalatok, gépjárműkereskedők részéről például csökkent a kereslet az adótanácsadói- és számviteli szolgáltatást nyújtó mikrovállalatok irányába.

Zara László felhívja a figyelmet arra is, hogy sok mikrovállalatként működő könyvelő cég szintén mikrovállalatoknak teljesít megrendelést, a kkv-szektorban pedig szinte minden területen csökkenés figyelhető meg, még a kiskereskedelemben is, ahol egyébként összágazati szinten nem ütött akkorát a vírus. Emiatt sok adótanácsadó szolgáltatásai iránt jelentősen csökkent a kereslet, az egyesület elnökének elmondása szerint emiatt a mikrovállalatok közül is sokan igénybe veszik a rövidített munkaidő támogatását is. A munkavállalók munkaideje ugyanis jelentősen csökkent, sok vállalatnál már csak a kötelező számviteli feladatokat látják el a munkavállalók.

Az egyesület elnöke szerint így összességében az alágazatban 2020-ra sokkal valószínűbb egy 10 és 20% közötti visszaesés az előző évhez képest, mint egy 10% alatti.



Ezért fontos lenne szerinte, hogy a könyvelő- és adótanácsadó mikrovállalkozások is megkapják a bértámogatást, amennyiben kérelmet adnak be erre, hogy ne kényszerüljenek foglalkoztatottaikat elbocsájtani, és csökkentett munkaidőben a támogatással tovább tudjanak dolgozni.

A Magyar Könyvelők Országos Egyesületének (MKOE) alelnöke, Ruszin Zsolt a Portfolio-nak elmondta, hogy a koronavírus pontos hatásai egyelőre nem mérhetők, mindenesetre biztató, hogy február elseje óta eltelt három hónapban tagságuk egyik vállalata sem hagyott fel a tevékenységével. A szektor vállalatainak az jelentette az első kihívást, hogy átálljanak a home office-ra, és az érintkezés- és papírmentes szolgáltatásra.

Ruszin továbbá elmondta, hogy a vendéglátóipar, a közlekedési szolgáltatók, a szálláshely-szolgáltatók és a hozzájuk kapcsolódó termékértékesítés márciusban sok ügyviteli feladatot jelentett, de az áprilisi bizonylati kör már nagyon "karcsú" lesz. Ezek a cégek igényelték és most is igénylik a tájékozott, a különböző kedvezmények kérelmét gyorsan és pontosan elvégző könyvelők, bérszámfejtők munkáját – írta válaszában. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az ügyfélkör fizetési képessége jelentősen csökkent, a költségek (bérleti díj, közüzemi átalánydíj) viszont nem, sőt, a távmunkára való átállás még többletköltséget is jelentett.

