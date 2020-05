Rendkívüli hitelek, példátlan pályázati források, bértámogatás - Így küzd Magyarország a járvány hatásai ellen

Fontos az óvatosság. Az a pénz, amit most a munkahelyek megőrzésére költünk, szintén az adófizetők pénze - fejtette ki a Portfolio-nak adott interjújában György László a magyar gazdasági mentőcsomagot ért kritikákra reagálva. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára arról is beszélt részletesen, hogy a hazai cégek 167 milliárd forint értékben számíthatnak újfajta pályázatokra, és az egyik 50 milliárd forintos keretnek több különlegessége is van. Az államtitkárral beszélgettünk a munkahelyvédelmi bértámogatásról, annak eddigi igénybevételéről, valamint a Széchenyi Kártya Program új hitellehetőségeiről. Meglátása szerint tíz év után egy veszélyhelyzetnek kellett eljönnie, hogy a patrióta gazdaságpolitika indokoltságát Brüsszelben is belássák.

Az elmúlt hetekben a kormány sorra jelentette be a gazdaságvédelmi intézkedéseket, sokszor már követni sem lehetett, mi az új lépés, és mi az, amit már ismertünk. Mi indokolja az azonnali válságkezelést és az élénkítő csomagokat? Milyen pályán halad majd a gazdaság a kormány jelenlegi várakozásai szerint?

György László: Két nagy ügy kapcsolódik a gazdasághoz. Az egyik a Gazdaságvédelmi Akcióterv, amelynek a második fázisánál tartunk és a második fázishoz kapcsolódó intézkedéseket jelentettük be az elmúlt hetekben. Az ehhez kapcsolódó rendeletek közel 90 százaléka már megjelent, végrehajtásuk folyamatos. Ezek közül a legfontosabbak: a munkahelyvédelmi bértámogatások, a munkahelymegőrző és a munkahelyteremtő, a hatékonyságnövelő beruházás-támogatások, valamint a hitel és garancia termékek és a magyar tulajdon megvédésére szolgáló tőkeprogramok. A másik nagy ügy az élet újraindulásával, a normális kerékvágásba történő visszarendeződéssel kapcsolatos. Ez nyilván túlmutat a gazdaságon, annál sokkal fontosabb, hiszen arról van szó, hogy szigorú menetrend szerint, fokozatosan szeretnénk újraindítani az életet. A Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtásával Palkovics László innovációs és technológiai minisztert bízta meg a miniszterelnök.

A nagyarányú beavatkozást az indokolja, hogy egy mesterségesen indukált háborús helyzet van a világban.

A koronavírus-járvány terjedését sikeresen megfékező veszélyhelyzeti intézkedések visszafogták a fogyasztást. A magyar ipar az elmúlt 10 évben az egyik leginkább high-tech iparrá vált a világon, rugalmas, exportképes kapacitásokkal, de azokon a piacokon, amelyekre eddig termeltünk, most a kereslet látványosan visszaesett, ezért a magyar ipar is megtorpant. Tehát a koronavírus okozta helyzettel gazdasági szempontból is foglalkozni kell, nemcsak közegészségügyi oldalról. Ennek kapcsán olyan megoldásra van szükség, ami adófizetői, munkaadói és munkavállalói szemmel is elfogadható, egyensúlyhoz közeli, arányos intézkedéseket jelent.

Mit gondol azokról a véleményekről, miszerint a magyar gazdasági csomag későn érkezett, kezdetben túlságosan fókuszált volt, és méretében még mindig visszafogott, főként, ami a munkahelyvédelmet illeti?

Azt javaslom, lépjünk hátra kettőt, hogy a teljes képet lássuk.

Az a pénz, amit a munkahelyek megőrzésére költünk, szintén az adófizetők pénze. Vagy most, vagy pedig a jövőben, de mindenképpen azoknak a pénze, akiket meg kívánunk segíteni.

Tehát fontos az óvatosság. A régióban a magyar kormány kezdett először egyeztetni a munkaadók és a munkavállalók érdekképviseleteivel, a kamarákkal, az országos szövetségekkel, és azt sem szabad elfelejteni, hogy az elején elég nagy mozgásteret adtunk a tőke- és hitelmoratóriummal, miközben választási lehetőséget is hagytunk a családoknál, vállalkozásoknál, hogy élnek-e a lehetőséggel. Ez 3600 milliárd forintnyi likviditást hagy náluk csak az idei évben, és közben azt is látjuk, hogy a többség egyelőre nem kért halasztást. A gazdaságvédelmi intézkedéssorozat első fázisának ez volt a legfontosabb intézkedése. A második fázis intézkedéseire a munkáltatók és a munkavállalók is azt mondják, hogy méretükben megfelelők és időben érkeztek.

Ha megnézzük a foglalkoztatási adatokat és a vállalkozások várakozásait tükröző konjunktúramutatókat, akkor semmivel sem vagyunk rosszabb helyzetben, mint a környező országok.

Korábban arról volt szó a gazdaságélénkítő csomagok második fázisában, hogy indul egy 450 milliárd forintnyi beruházás-támogató program, valamint a kiemelt ágazatok is külön támogatásban részesülhetnek. Ezeknek részleteire, illetve új lépésekre mikor számíthatnak az érintettek?

167 milliárd forintra már most számíthatnak az érintett vállalkozások: 50 milliárd jut azoknak a közepes és nagyvállalatoknak, amelyek vállalják a munkahelyek megőrzését és új kapacitásokba ruháznak be, 50 milliárd a mikro-, kis- és közepes-vállalkozásoknak, amelyek hatékonyságnövelő beruházásokba fektetnek be, és vállalják, hogy a munkahelyek 90 százalékát megőrzik az előttünk álló másfél évben. A magyar MKKV-k esetében arra is lehetőséget biztosítunk, hogy a veszélyhelyzet kihirdetése, vagyis március 13-a után végrehajtott beruházásaikat elszámolják a támogatási programban: ezzel szeretnénk elismerni azokat a vállalkozásokat, amelyek a válság kitörésének pillanatától kezdve a válságra, mint egyfajta hatékonyságnövelő lehetőségre tekintettek. 25 milliárd forintos program indult a mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozások megsegítésére. Végezetül pedig a nagyberuházások infrastruktúra fejlesztéséről született döntés 42 milliárd forint értékben. Folyamatosan monitorozzuk a vállalkozások igényeit és megalapozott igény esetén bővítünk a programok keretein.

Mik ennek a mikro-, kis- és középvállalkozásokat támogató 50 milliárdos programnak a feltételei?

A GINOP 1.2.8-20 és a hozzá tartozó VEKOP felhívás már májusban megnyílik, a cégek pedig ettől számítva már 1 hónapon belül forráshoz juthatnak. Ilyen még nem volt, most a járványhelyzetre tekintettel sikerül felgyorsítanunk az átfutási időket.

Egy ún. „transzformer” támogatásról beszélünk, ami azt jelenti, hogy a pénzt visszatérítendőként kapják a vállalkozások, de a feltételek teljesülésével vissza nem térítendővé válik. A transzformer-jelleg teremt lehetőséget arra is, hogy a pályázat odaítélése után szinte azonnal rendelkezésre tudjuk bocsátani a forrásokat. Egyetlen fontos feltétel van: a vállalkozásoknak meg kell tartaniuk a munkavállalóik 90 százalékát. Aki többet tart meg, vagy még bővít is az előttünk álló másfél évben, azt külön, a végrehajtás során értékeljük.

A támogatási program keretében 9 főig munkavállalónként 1,5 millió, 10-49 fő között 1 millió, 50-249 fő között félmillió forint támogatást adunk az 5-249 fő közötti vállalkozásoknak. A támogatásintenzitás 70 százalékos, vagyis 100 forintnyi beruházáshoz az állam 70 forint támogatást ad. Természetesen gondolkodhatnak a vállalkozások nagyobb beruházásokban is, amihez nagyobb önrész szükséges. Fontos továbbá, hogy a programban minden magyar vállalkozás részt vehet, nincsen területi, régiós korlátozás.

Reményeink szerint egy olyan hatékonyságnövelő támogatási programot alkottunk, amelyhez minden vállalkozás hozzáférhet, a megírásához sincsen feltétlenül szükség pályázatírói segítségre, és amely nagy mozgásteret biztosít a beruházásokhoz. Szerettünk volna egy olyan programot indítani, amellyel bizalmunkat fejezzük ki a fejlesztésben gondolkodó vállalkozások felé. Egyrészt ahogy már említettem, március 13-ától számolhatók el beruházási költségek, másrészt a forrást lehet költeni teljes egészében eszközvásárlásra, de 50 százalékban digitalizációra, 50 százalékban energiahatékonyságra, 50 százalékban infrastruktúrafejlesztésre, 20 százalékban immateriális javakra, 20 százalékban képzésre, 20 százalékban szakértői szolgáltatásokra, 20 százalékban forgóeszközökre és még 1 százalékban rezsi jellegű költségekre is. Fontos, hogy olyan képzésre és/vagy szakértői szolgáltatásra lehet fordítani a program keretében rendelkezésre bocsátott forrásokat, amelyek fent vannak www.vali.ifka.hu portálon. A képzési és a szakértői szolgáltatások köre pedig folyamatosan bővül.

Ha jól értem, egyfajta best case mixet állítottak össze. A program mögött is kohéziós forrás áll?

Fontos leszögezni, hogy Magyarország nem kap többletforrást az EU-tól, tehát csak a meglévő pénzekkel gazdálkodhatunk.

A tagállamoknak ebben a ciklusban járó tételek rugalmasabb átcsoportosítása vált lehetővé gazdaságfejlesztési célokra, amivel természetesen élünk is a magyar vállalkozások, munkavállalók érdekében.

Sok szó esett a munkahelyvédelmi bértámogatásról, a sajtóban számos kritikát lehetett olvasni. Megnyugodtak a kedélyek?

A Magyarországon működő versenyképes vállalatok azt mondják, értik a munkahelyvédelmi bértámogatás logikáját, és nagyon örülnek annak, hogy a régióban egyedülálló módon nálunk külön konstrukció van a kutatás-fejlesztési munkakörben dolgozók számára, ami óriási versenyelőnyt jelenthet hosszú távon az összerendezett tudás megtartásával. Ha mindezek mellé tesszük azt a potenciált, hogy az intézkedéseknek köszönhetően a vállalkozások átcsoportosítanak termelést Magyarországra, az komoly előrelépés.

Ez a K+F bértámogatás főként a nagyvállalatok számára lehet előnyös. Mi a helyzet a kicsikkel?

Az eddig bértámogatásra kérelmet benyújtó vállalkozások 60 százaléka mikro-, 20 százaléka kisvállalkozás. A K+F bértámogatás esetén a mikrok aránya 38 százalék, a kicsiké 45 százalék.

Vagyis a mikro- és kisvállalkozások aránya mindkét bértámogatás esetén 80 százalék fölötti.

Az új feltételek mellett hány fővel számolnak a munkahelyvédelmi programban?

Akár több százezerrel is, az április végétől könnyített feltételek és egyszerűbb adminisztráció nyomán szélesebb körön segíthet a támogatás.

A másik nagyon fontos kritika a gazdaságélénkítő és támogató csomag kapcsán, hogy nem ad támogatást azoknak a cégeknek, amelyeknek az árbevétele teljesen lenullázódott. Ők csak tőkeági segítségre számíthatnak?

Ez így nem igaz. A bértámogatás és az említett programok is segítséget jelentenek, a kedvező kamatozású hitelekről, adó- és járulékkedvezményekről, valamint a vállalkozói szemlélet szerepéről pedig még nem is beszéltem. Hadd említsek egy példát. Egy kis szálloda azt mondta, hogy végre megcsinálja az elmaradt a felújításokat, a tisztasági festést, térkövezést. Van hat munkavállalója, kettőt áttett félállásba, a többieket pedig ugyanúgy teljes munkaidőben foglalkoztatja. Mindezt 2-3, de akár 4 hónapig is megoldja annak ellenére, hogy nincs bevétele. De ha idővel, a veszélyhelyzet elhúzódása esetén úgy dönt, hogy neki ez nem fér bele, akkor kompromisszumos megoldásként mind a 6 főt át tudja jelenteni kettő vagy négy órára, és tud kérni munkahelyvédelmi bértámogatást. Azt mondja, azért vállalkozó, mert kockázatot vállal, és a kockázatvállalásban sajnos egy ilyen veszélyhelyzet is benne van.

Ez alapján számomra úgy tűnik, hogy a kormány viszonylag rövid átmeneti időszakra számít a gazdaság nehézségeit tekintve.

Abban reménykedünk, hogy a szálláshely-szolgáltatások esetében valamikor a nyár közepén elkezdődhetnek a foglalások, így a szektor elkezdhet derűlátóbban gondolkodni a jövővel kapcsolatban. A másik, hogy ha tulajdonosként, vállalkozóként elfogynának a lehetőségei, erre hoztuk létre azokat a hitel- és tőkeprogramokat, amelyek 0,1 százalékos kamat mellett adnak a munkahelyek megtartására hitelforrást. 9 havi munkabért lehet felvenni 0,1 százalékos kamatozással, és ha még garanciát is szeretne mögé tenni a vállalkozó, az is csak 0,25 százalékba kerül. A Széchenyi Kártya Programot a KAVOSZ-on keresztül a számlavezető bankok fogják folyósítani. Emellett a Magyar Fejlesztési Banknak is vannak programjai, mikro-, kis- és középvállalati, valamint nagyvállalati konstrukciók egyaránt. Ne felejtsük el azt sem, hogy a mikro-, kis- és középvállalkozások kedvezményes hiteleit az MNB NHP Hajrá programja is nagyvonalúan támogatja.

A vállalatok számára rendelkezésre álló pályázati forrásokról, valamint hitel-, tőke- és garanciaprogramról hol tudnak tájékozódni a vállalkozások annak érdekében, hogy személyre szabott segítséget tudjanak igénybe venni?

A www.vali.ifka.hu oldal pont ezt a célt szolgálja. Kilenc nap alatt hoztuk létre, március végén már működött. Ha beírja az érdeklődő, hogy mekkora a vállalkozása, milyen típusú tevékenységre kíván hitelt felvenni, akkor meg tudjuk mondani, milyen lehetőségei vannak és hová fordulhat. Ha nem jár sikerrel, mert mondjuk a számlavezető bankja nem hajlandó neki forrást adni, akkor visszajöhet az oldalra, ahol az Írjon nekünk! menüpont gondoskodik arról, hogy a vállalkozás akkor is választ kapjon kérdésére, ha azt elsőre nem találta meg.

Említette a Széchenyi Kártya Program keretében várható új hitellehetőségeket. Ennek részleteiről mit érdemes tudniuk a cégeknek?

0,1 százalékos kamatozással lehet felvenni munkahelymegtartó hitelt, kétéves futamidőre,

0,2 százalékos kamatozással forgóeszközhitelt, készletek finanszírozására, beruházási hitelt pedig 0,5 százalékos kamatozással. A munkahelymegtartó hitel mellé pedig tud a vállalkozás szabadon felhasználható folyószámlahitelt is igényelni.

Igaz, hogy alig 2 hónap telt el a járványügyi veszélyhelyzet hazai kihirdetése óta, de lehet-e már most látni, hogy melyek a koronavírus okozta helyzet hosszú távra vonatkozó tanulságai?

Talán itt kell megemlítenem a patrióta magyar gazdaságpolitikát. Ennek lényege, hogy

amit Magyarországon tudunk gyártani és fejleszteni, azt tegyük Magyarországon, főleg azon áruk esetén, amelyeket Magyarországon fogyasztunk el.

Brüsszel erre nem nagyon biztosított lehetőséget egészen a koronavírus okozta veszélyhelyzetig, ez a helyzet viszont arra mutatott rá, hogy Európa és ezen belül Magyarország is mennyire kiszolgáltatott helyzetben van. Mert azt az egyszerű szabályt vallotta, hogy ha valamit olcsóbb importálni, azt importáljuk, ne gyártsuk le. Holott ha ezeket a termékeket idehaza gyártjuk, lehet, hogy egy picit többe kerülnek, de itt lesz belőle munkahely, bér, hozzáadott érték, fogyasztás és az ezekre rakódó adó, és akkor ezen a csatornákon keresztül már meg is térül. Arról nem is beszélve, hogy veszélyhelyzet idején ezekre a kapacitásokra óriási szükség van. Bármennyire triviálisnak tűnik most, hogy ezt mondom, tíz éve ezt mondjuk, de nem tudtuk áttörni a brüsszeli gondolkodást. Egy ilyen veszélyhelyzetnek kellett eljönnie a változáshoz.

A kormány nem tervezi az álláskeresési járadék 3 hónapos időtartamának meghosszabbítását, a munkahelyvédelmi bértámogatást szintén 3 hónapra lehet igényelni. Ezek alapján a kormány a 3 hónapon belüli gyors kilábalásban hisz, mint alapforgatókönyv?

Európa más országai is exit-stratégiákon gondolkoznak, sőt azokat hajtják végre, térnek vissza a normális kerékvágásba. Az autógyárak Magyarországon újrakezdték a termelést, még ha nem is azon a szinten, mint korábban. Azt látjuk, hogy exportpiacainkon jelentős fizetőképes kereslet generálódik, kérdés, mikor mernek majd az emberek újra költekezni. A legrosszabbra is felkészülünk, de a legjobban reménykedünk, és mindent megteszünk azért, hogy a legjobb forgatókönyv valósuljon meg.

Közben azt is látni, hogy minden más ország három hónapra tervezett a munkahelyvédelmi bértámogatásaival, a mi rendszerünkben megvan a lehetősége annak, hogy ha szükséges, akkor tovább folytassuk.