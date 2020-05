Kölcsönprogrammal segítenék a rászoruló nyugdíjasokat

Karácsony Mihály, a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesületének elnöke szerint a 13. havi nyugdíj visszaépítése csupán "szemfényvesztés", ezzel a lépéssel a kormány nem orvosolja a jelenlegi problémákat. Úgy véli, azonnali segítségre lenne szükség a rászoruló nyugdíjasok számára, amelyet azonban meg lehetne finanszírozni a 13. havi nyugdíj visszaépítésére szánt pénzből.

"Mintegy 1 millió nyugdíjas van ma Magyarországon, akinek a nyugdíja nem ér el a mediánnyugdíj, vagyis 127 ezer forintot. Ezeknek az embereknek a jelenlegi járványhelyzetben lenne szükségük segítségre, nem jövő februárban" – mondta a Portfolio-nak Karácsony Mihály, a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesületének elnöke. Épp ezért kidolgoztak egy tervet, amely megoldást jelenthetne a nehéz anyagi helyzetben élő nyugdíjasok számára.

Az úgynevezett szenior előleget azok a magyar állampolgárságú öregségi nyugdíjasok kérvényezhetnék, akiknek a nyugellátása nem haladja meg a havi 150 ezer forintot.

Az előleg összege az igénylő egy havi nyugdíjának összegével lenne azonos, amit a Kormány által beígért 13. havi nyugdíj visszaépítésére szánt pénzből fizetne ki a Magyar Államkincstár, méghozzá a havi ellátás kifizetésével egyidejűleg.

A szenior előleget négy éven keresztül, egyenlő részletben lehetne visszatörleszteni, méghozzá úgy, hogy a majdani „visszaépítés” kezdő időpontját követő - februári nyugellátások kifizetésekor a folyósítás összegéből a MÁK levonná az előleg összegének egynegyedét

– magyarázta Karácsony Mihály, hozzátéve, azt szeretnék, ha a szenior előleget igénylő esetleges halála esetén a fennmaradó kölcsön összege teljesítettnek minősülne, és ha az előleg összegét semmilyen egyéb költség nem terhelné, sem a folyósításkor, sem a törlesztéskor.

A Nyugdíjas Parlament Országos Egyesülete úgy kalkulált, nagyjából 800 ezer fő élne a lehetőséggel, és a MÁK által folyósítandó összeg nagyjából bruttó 96 milliárd forint lenne.

"A szenior előleg tulajdonképpen épp olyan, mint a Diákhitel. Azt az egykori diákok a hallgatói jogviszony megszűnését követő negyedik hónap első napjától, illetve legkésőbb a 45. életévének betöltését követő negyedik hónap első napjától törlesztik. A szenior előleget pedig automatikusan elkezdik visszafizetni már 2021. februárjában, a 13. havi nyugdíj első részletének érkezésekor" – magyarázta Karácsony Mihály, aki kitért arra is, nagyon nehéz helyzetben vannak a nyugdíjasok, magányosak, elszigeteltek, kiszolgáltatottak, sokan szenvednek a szeretteik hiányától, és tartanak attól is, vajon életben lesznek-e, amikor véget ér a karantén. Épp ezért lenne kiemelten fontos érdemi segítséget nyújtani most ezeknek az embereknek.

