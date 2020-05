Micsoda? Budapestiként kimerészkedhetek Pest megye határán túlra? Ezt most hogy?

El kellett telnie négy napnak ahhoz, hogy a Budapesten és Pest megyében élők fontos üzenetet kapjanak kijárásukra vonatkozóan. A kormány kommunikációjában éles fordulat történt.

Lehet utazni vidékre a fővárosból?

Május 4-én a kormányzati kommunikáció szerint új szakaszba lépett a koronavírus-járvány elleni védekezés. Vidéken lazítottak a szabályokon, míg a kijárási korlátozás Budapesten és Pest megyében fennmaradt, a rendelet erről meg is jelent a Magyar Közlönyben. Ezek után mindenki azt találgatta a fővárosban és Pest megyében élők közül, így a szerkesztőségben is számtalanszor felmerült a kérdés: el lehet-e menni például a Balatonra május 4. után fővárosiként? Mert a kijárási korlátozás során lehetőség van szabadidős tevékenység folytatására (5. § Egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen, valamint a települések belterületén - lehetőség szerint a zöldterületeken - egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.).

Első kormányzati válasz: nem

Az első értelmezések úgy szóltak, hogy a fővárosiak nem lephetik el a Balatont. A kormányszóvivő ugyanis szombaton egy videóban megválaszolta az erre vonatkozó állampolgári kérdést.

"Budapesten élek, de a Balatonnál is van egy telke a családnak. Elmehetek-e oda a hétvégén pihenni?" - hangzott a kérdés a kormányszóvivőhöz a Facebookra feltöltött szombati videóban. Amire az a válasz érkezett, hogy

a kijárási korlátozások érvényben maradása Budapesten, illetve Pest megyében azt jelenti, hogy továbbra is alapos indok kell ahhoz, hogy elhagyjam a lakóhelyemet. Ez egészen pontosan azt jelenti, hogy budapesti és Pest megyei lakos esetében nem fér bele, hogy elutazzon vidékre és ott folytasson szabadidős sétát, kiváltképpen nem aludhat ott.

"Budapesten és Pest megyén kívülre viszont ez a korlátozás nem vonatkozik" - tette hozzá.

Az ellentmondásos értelmezést csak fokozta a videóban elhangzó azon válasz, hogy "ha úgy döntünk, hogy egyébként elmegyünk kikapcsolni, kirándulni például, akkor ezt is úgy tegyük meg, hogy csak azokkal együtt megyünk, akikkel amúgy is egy háztartásban élünk és lehetőleg közeli és nem túl népszerű célpontot választunk". Ez után adódott a kérdés: a Balatonra nem lehet lemenni, de egyébként családdal el lehet menni kirándulni, akkor pontosan mi is a közeli, nem túl népszerű célpont, ezt ki határozza meg.

Karácsony Gergely levele változást hozott

Karácsony Gergely főpolgármester szerda este közzétett, Orbán Viktornak küldött levele azonban új megvilágításba helyezte a fővárosiak és Pest megyeiek "bezárásának" korábbi, kormányzati értelmezését. Az ellenzéki politikus kiemelte, hogy szerinte fájó, hogy a budapestiekre vonatkozó lakhelyelhagyási, utazási tilalomra vonatkozó kormányzati bejelentések sok esetben nem állnak összhangban a hatályos veszélyhelyzeti kormányrendeleti szabályokkal".

"A kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet immár szűkebb, a központi régióra korlátozódó területi hatállyal rendelkezik ugyan, de különös személyi hatálya nincsen. Azt pedig a kormányrendelet egyáltalán nem korlátozza, hogy a lakóhely alapos indoknak minősülő elhagyása az ország mely területére történhet" - tette hozzá. Majd így folytatja Karácsony Gergely:

ENNEK MEGFELELŐEN A HATÁLYOS JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK LEHETŐVÉ TESZIK, HOGY A BUDAPESTIEK EGYEBEK MELLETT EGYÉNI SZABADIDŐS SPORTTEVÉKENYSÉG CÉLJÁBÓL – AKÁR BUDAPEST TERÜLETÉRE, AKÁR MÁSHOVÁ – ELHAGYJÁK A LAKÓHELYÜKET.

Második kormányzati válasz: akkor mégis

Ahogyan arra számítani lehetett, ezek után a fővárosiakra és Pest megyeiekre vonatkozó kijárási korlátozások gyakorlati értelmezésének kérdése előkerült a csütörtöki Kormányinfón, ahol Gulyás Gergely és Szentkirályi Alexandra válaszoltak a kérdésekre.

"Minden kormányülésen áttekintjük az aktuális helyzetet. Most egy vita alakult ki a budapestiek utazása kapcsán" - ismerte el a tárcavezető.

"Ebben a kérdésben a kormány világos álláspontot foglalt el. A Budapest és Pest megyére vonatkozó kijárási korlátozásról szóló rendeletben meghatároztuk azokat az eseteket, amikor valaki az ingatlanát elhagyhatja. Ha valaki az ingatlanát elhagyhatja, akkor fővárost és Pest megyét is elhagyhatja.

Mindenki ezen kívül is meglátogathatja vidéken a saját ingatlanát, tehát ilyen értelemben nincsen lezárás a főváros és Pest megye, illetve a vidék között

- fogalmazott Gulyás Gergely, amivel a szombati kormányzati tájékoztatásban elhangzottakhoz képest teljesen ellentétesen fogalmazott, de legalább tisztázta a kormány az ellentmondásos helyzetet.

Gyorsan hozzátette a tárcavezető, hogy az a kérésük a központi régió lakosaihoz, akik elhagyják ezt a területet, hogy a biztonsági szabályokat, védekezési intézkedéseket tartsák be. "Ez a garancia arra, hogy a fertőzés nem fog tovább terjedni" - mondta.

Mindezek fényében értelmezésünk szerint nemcsak a vidéki ingatlant lehet felkeresni fővárosiként például, hanem kirándulni is lehet a Balatonnál. Persze elképzelhető, hogy a balatoni étterem teraszán üldögélni már nem a kirándulás fogalmát jelenti, így nyilván nem mindent lehet. De mindezek fényében úgy tűnik: a fővárosi és Pest megyei lakosság és a vidéki lakosság életvitele között a lényeges különbség május 4. után a boltok, üzletek, éttermek, teraszok, kerthelyiségek és szabadtéri programlehetőségek nyitva tartásában ölt testet.

