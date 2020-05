Ők azok, akik megmenthetik a koronavírustól a világot

Kemény versenyfutás zajlik a gyógyszergyártók és a biotechnológiai cégek között világszerte a koronavírus elleni gyógyszer és vakcina kifejlesztéséért. A Gilead Sciences kifejezetten jól áll egy, az eredetileg ebolavírus ellen több mint 10 éve fejlesztett gyógyszerével, amit korábban félretett a cég, mert nem bizonyult eléggé hatásosnak. Most azonban elképzelhető, hogy megmenti a világot a koronavírustól. Több helyszínen zajlanak jelenleg a tesztek, ígéretesek az első eredmények és a befektetők is bíznak a remdesivir sikerében, az árfolyam emelkedik. De mi lesz, ha nem jön be a gyógyszer? Megnéztük, hogy mennyire lehet most jó befektetési sztori a Gilead Sciences, és hogy drágák vagy olcsók-e a papírok.

Biotech startupból gyógyszeripari nagyvállalat

A koronavírus-járvány kitörése óta napi szinten találkozhatunk a Gilead Sciences nevével a hírekben, mint az egyik legígéretesebb koronavírus-gyógyszer fejlesztője. A több mint 30 éves múltra visszatekintő vállalat azonban nem elsősorban a légzőszervi megbetegedések specialistája, egy teljesen más területen szerzett magának eddig nagy nevet.

Gilead Sciences nevű vállalatot 1987-ben alapította egy orvos, Michael L. Riodan, aki három egyetemen is szerzett végzettséget, köztük a Harvardon és a koronavírus-járvány kapcsán elhíresült Johns Hopkins Egyetemen. Erős tudósgárdával indult a kaliforniai székhelyű vállalat, három tanácsadó vett még részt a cég indulásában: Peter Dervan vegyipari professzor a Caltech-ről (egy magán kutató egyetem Kaliforniában), Doug Melton a Harvardról (akinek több biotechnológiai cég alapításához is volt köze) és Harold M. Weintraub egy seattle-i rákkutató központból (Fred Hutchinson Cancer Research Center). Érdekesség, hogy a cég vezetőjeként eltöltött évek alatt Michael L. Riodan megkörnyékezte Warren Buffetet is, de a tipikusan inkább cash cow-kat kereső milliárdos befektetési guru nem szállt be végül a Gileadba.

A Gilead egy kutatás-fejlesztéssel foglalkozó biotechnológiai cég, amely a termékei kereskedelmét is ellátja. A vállalat elsődleges fókuszát az antivirális szerek jelentették már a kezdetek óta, ez pedig nem véletlen, hiszen az alapítóját ázsiai tartózkodása során ledöntötte a dengue-láz, ami nagyon megviselte. A korai kutatások során kis DNS-szálakkal (oligomerek, oligonukleotidok) céloztak meg specifikus genetikai kód szekvenciákat, ami egyfajta génterápia volt.

A későbbiekben a HIV-vírus került a kutatásainak fókuszába és a mai napig ez a cég bevételeinek elsődleges forrása.

A Gilead első HIV-gyógyszere 2001-ben kapta meg a hatósági engedélyeket, ez a Virea nevű készítmény volt. A HIV-gyógyszerek mellett az influenza-ellenes Tamiflu felfedezése is a nevéhez fűződik (amelynek fejlesztését végül a Roche fejezte be), de hepatitis B és C ellen is vannak készítményei és egy ideig onkológiai szerek is megtalálhatók voltak a portfoliójában. Felvásárlásokkal pedig a kardiovaszkuláris és a légzőszervi betegségek, valamit a gyulladásos betegségek területén szerzett kitettséget az elmúlt években. A remdesivir nevű hatóanyagot, ami most a koronavírus elleni kutatási fázisban lévő készítmények közül a legígéretesebb, eredetileg az ebola és a marburg vírus ellen fejlesztette a cég, de ezen betegségek kezelésére nem bizonyult hatékonynak.

A 2000-es évekre egy kis biotechnológiai startupból egy gyógyszeripari nagyvállalattá nőtte ki magát a Gilead. A vállalat 1992-ben lépett tőzsdére, akkor 86 millió dollárnyi tőkét vont be az elsődleges részvénykibocsátással. Most 100 milliárd dollár a piaci kapitalizációja.

A számok

A Gilead bevételeinek elsődleges forrását a HIV-gyógyszerek jelentik jelenleg, 2019-ben a bevételeinek közel háromnegyede származott ebből az üzletágból.

A Gilead főbb termékei:

Öt legnagyobb bevételű készítménye (Biktarvy, Genvoya, Truvada, Odefsey, Descovy) mind a HIV kezelésére szolgál, közülük a Biktarvy, amely 2018-ban kapta meg az engedélyeket az amerikai gyógyszerfelügyelettől (FDA) egy év alatt a cég legfontosabb készítménye lett, miután négyszerezni tudta a bevételeit egy év alatt.

Májbetegségekre (hepatitisra) is több gyógyszert kínál a vállalat, ilyen a Vemlidy, az Epclusa, a Harvoni, a Sovaldi, a Viread és a Hepsera.

Hematológiai és onkológiai területen a Zydelig nevű készítményével van jelen.

A kardiovaszkuláris betegségekkel küzdők számára fejlesztette ki például a Letairis, a Ranexa és a Lexiscan nevű gyógyszereket.

A gyulladásos és a légzőszervi megbetegedésekre pedig a Cayston és a Tamiflu terméke alkalmazható.

A Gilead Sciences termékeinek éves bevétele millió dollár 2018 2019 változás Biktarvy 1184 4738 300% Genvoya 4624 3931 -15% Truvada 2997 2813 -6% Odefsey 1598 1655 4% Descovy 1581 1500 -5% Harvoni 1222 643 -47% Letairis 943 618 -34% Atripla 1206 600 -50% Vemlidy 321 488 52% Yescarta 264 456 73% Ambisome 420 407 -3% Complera/Eviplera 653 406 -38% Symtuza 79 379 380% Stribild 644 369 -43% royalty szerződések és egyéb 320 285 -11% Vosevi 396 257 -35% Viread 307 243 -21% Ranexa 758 216 -72% Zydelig 133 103 -23% egyéb HIV-gyógyszer 61 47 -23% forrás: Gilead Sciences, Portfolio

A Gilead legnagyobb piaca az Egyesült Államok, bevételeinek több mint 70 százaléka származik a hazai piacáról, a második legnagyobb piaca pedig Európa, ami közel 20 százalékos súlyt képvisel a bevételekben.

Mint minden organikus gyógyszergyártónál, a Gileadnál is a fő kihívást az jelenti, hogy kifejlessze az új húzótermékét, mire az előzők szabadalmi védettsége lejár. Amint ugyanis elveszti a szabadalmát egy gyógyszer, onnantól kezdve a generikus gyógyszergyártók is előállíthatják és ők jellemzően az "eredetinél" jóval alacsonyabb áron kínálják a nagy erőfeszítések árán kifejlesztett hatóanyagokat tartalmazó rivális termékeiket. Ekkor pedig az originális gyógyszergyártónál elkezdenek esni az értékesítések, ezzel párhuzamosan pedig a profit is.

A gyógyszerkutatás hosszadalmas folyamat és sok a bizonytalanság. Sok-sok évbe telik, hogy egy gyógyszer biztonságosságáról és hatékonyságáról megbizonyosodnak és megkapják a hatósági engedélyeket a kereskedelmi forgalomba hozatalhoz. És semmire sincs garancia, előfordul, hogy a hiába a hosszú évek és a kutatásokba beleölt milliárdok, mégsem lesz használható a gyógyszer a megcélzott betegségre.

Ezzel a problémával szembesült a Gilead Sciences 2016-2017 során. Egy nehezebb időszakon van túl a vállalat, 2016-ban megtorpant a korábban látott erőteljes bevételnövekedés a cégnél, 2017-re kétszámjegyű csökkentést tapasztalt a vállalat a bevételeknél. 2019-re stabilizálódott a helyzet és a bevételdinamika stagnálni kezdett.

A profit a bevételnél is nagyobb mértékben zuhant és 2019 harmadik negyedéve a nettó eredmény szintjén veszteséges lett a vállalatnál, ami már 13 éve nem volt példa. (Ez a veszteség egy egyszeri, a belga Galapagos NV-vel kötött kutatás-fejlesztési megállapodáshoz kötődő költség eredménye volt.)

Viszont a lassulás ellenére a vállalat még mindig jelentős készpénzállománnyal rendelkezik, így likviditási gondjai nincsenek a válságban sem.

Március végén 24,3 milliárd dollárra rúgtak a készpénz-és egyenértékesek a cégnél, ami a piaci kapitalizációja közel negyede.

Mindezt úgy, hogy az első negyedévben közel 5 milliárd dollárt kifizetett a Forty Seven nevű cég felvásárlására készpénzben. Osztalékot is fizet (negyedévente 68 centet, ez 3,5 százalékos osztalékhozam az éves osztalékkal számolva jelenleg) és saját részvényeket is vásárol vissza a vállalat, negyedévente milliárd dolláros nagyságrendben.

A Gilead mentheti meg a világot a koronavírustól?

A Gilead a remdesivir nevű készítménye került a koronavírus-járvány alatt a figyelem középpontjába, az előzetes tesztek alapján jelenleg a legígéretesebb a folyamatban lévő fejlesztések közül a koronavírus elleni harcban.

A széles spektrumú antivirális hatóanyagot már több mint 10 évvel ezelőtt kifejlesztette a vállalat, de eddig nem volt egyik megcélzott betegség ellen sem eléggé hatékony, hogy megkapja az engedélyeket. Most a koronavírus adhat neki egy „lehetőséget”.

A Gilead menedzsmentjének alapszcenáriója epidemiológusok véleménye alapján, hogy a járvány március és július között tetőzik, majd ősszel / télen visszatér, de kisebb hatása lesz. A pesszimista szcenárió, hogy az egész év során kitart a járvány és egy új normalitás jön majd a világgazdaságban, az optimista szcenáriója pedig az, hogy gyorsan elkezd visszaszorulni a vírus és a harmadik negyedévben már visszatérhet minden a normális kerékvágásba.

Jelenleg több országban folynak a remdesivir harmadik fázisú klinikai tesztjei embereken és már vannak biztató eredmények, az amerikai fertőző betegségek és allergia nemzeti intézet (NIAID) előzetes eredményei azt mutatták, hogy a remdesivirrel kezelt, kórházi ápolásra szoruló betegeknél szignifikánsan (31 százalékkal) lerövidült a betegség a placebót kapó betegekhez képest. Viszont nem csak pozitív hírek érkeztek eddig, volt olyan teszt Kínában, amit felfüggesztettek a kevés páciens miatt és azt állították, hogy egyébként sem találták hatékonynak a készítményt.

A remdesivir tesztjei a koronavírus kezelésére, forrás: Gilead Sciences

Mialatt folynak a tesztek, a Gilead különböző megállapodásokkal elkezdte a gyártási kapacitásait is felpörgetni. Jelenlegi becslései szerint május végére 140 ezer, decemberre pedig 1 millió adag állhat rendelkezésre a készítményből (jelenleg már közelíti a 4 millió főt globálisan a fertőzöttek hivatalos, teszttel igazolt száma). 2021-ben pedig több millió adag gyártására készül, amennyiben megkapja a hatósági engedélyeket, hogy a koronavírus kezelésére kinevezett nem csak biztonságos, de hatékony gyógyszer is. Eddig 1,5 millió dózist osztottak ki belőle azokban az országokban, ahol engedélyezték a koronavírusos betegek kezelését a kísérleti gyógyszerrel.

Több időtávra tesztelik a kezeléseket most, aminek az a jelentősége, hogy ha bizonyítást nyer, hogy rövidebb kezelések is elegendőek, akkor több beteg számára lesz elegendő a legyártott mennyiség, ami kulcsfontosságú annak fényében, hogy jelenleg közel 180 napba telik, mire a nyersanyagból elkészül a gyógyszer.

Mennyire lesz fontos a Gileadnak a koronavírus-gyógyszer?

Nagy kérdés, hogy hogyan árazza majd a Gilead a remdesivirt, amikor kereskedelmi forgalomba hozható lesz a készítmény, hiszen ez alapvetően meghatározza a bevétel-és profithatást a cégnél.

A nagy dilemma, hogy mekkora profitot „illik” csinálni egy halálos vírus gyógyszerén.

Egy évtizeddel ezelőtt, amikor 1000 dolláros áron vezette be a hepatitis C elleni készítményét a Gilead, valóságos közfelháborodást váltott ki az árazása – annak ellenére, hogy ez még így is olcsónak számított az akkor elérhető terápiákhoz képest. A vita azóta is folyik a gyógyszerszektorban a fair árazásokról. Egyelőre még nem nyilatkozott a menedzsment az árról, de a Gilead azt ígéri, hogy Indiában és Pakisztánban olyan licenszről tárgyal generikus gyógyszergyártókkal olyan licenszről, amelynek segítségével olcsóbb lehetne a készítmény a fejlődő országokban.

A klinikai és gazdasági intézet (ICER) ajánlása szerint 4500 dollárban kellene maximálni a 10 napos kezelésre elegendő dózist a remdesiviről. Egy fogyasztói érdekképviseleti csoport, a Public Citizen szerint azonban napi 1 dolláros ár a megfelelő a kezelésért, hiszen még ez is magasabb, mint az előállítási költség és nagy tételben még így is nyeresége lenne belőle a Gileadnak (ez csupán a gyártási költségekkel számol, a kutatás-fejlesztési költségekkel nem, az indok pedig, hogy ez a hatóanyag már egy ideje rendelkezésre áll és eredetileg nem is koronavírus ellen fejlesztették ki).

Wall Street-i elemzők legalább 4000 dollár körüli árral számolnak páciensenként, szerintük ennyi kellene ahhoz, hogy fedezzék a gyógyszer kutatás-fejlesztési költségeit, amit milliárd dolláros tételnek becsülnek.

A Wall Street elemzői szerint jövőre 750 millió dolláros bevételt is jelenthet akár a remdesivir a Gileadnál (ez a 2021-re várt bevétel 3 százaléka), 2022-ben pedig elérheti az 1,1 milliárd dollárt, ha a járvány folytatódik.

Sok múlik azon, hogy végül sikeres lesz-e a remdesivir a koronavírus kezelésében, tekintve, hogy több hullámban támadó járványra számít az egész világ és még az oltóanyagra is várni kell, valószínűleg legalább egy évet, bőven lesz piaca a terméknek.

Ha csak néhány százalékot is tesz ki a remdesivir a bevételekből, azzal is hozzájárulhat a növekedés fellendüléséhez a cégnél. Az elemzők a bevétel és a profit szintjén most lassú javulásra számítanak a következő negyedévekben a Thomson Reuters Datastream konszenzusa alapján.

A Gilead Sciences főbb eredménysorai (elemzői várakozás) millió dollár 2019 2Q 2020 1Q 2020 2Q változás (yoy) változás (qoq) bevétel 5685 5548 5350 -5,9% -3,6% bruttó fedezeti szint 87,4% 87,3% 85,4% -2,1% -1,9% k+f költség 916 1004 2266,7 147,5% 125,8% k+f költség aránya a bevételhez 16,1% 18,1% 42,4% 26,3% 24,3% működési eredmény 3040 2765 2482,7 -18,3% -10,2% nettó eredmény 2331 2139 1913,6 -17,9% -10,5% EPS (USD) 1,82 1,68 1,493 -18,0% -11,1% Forrás: Thomson Reuters Datastream, Portfolio

Egyelőre a kutatások folynak, ami látványos növekedést hoz a kutatás-fejlesztési költségekben a Gileadnál a folyó negyedévben, és mivel bevételt ebben az időszakban még nem remélhet tőle, így ez nyomot hagy a profiton. Az elemzői várakozások szerint a második negyedévben minden eredményszinten profitcsökkenésről számolhat majd be a vállalat.

Azért a vállalatnál nem lehet mondani, hogy a koronavírus ellenszerére tennének fel mindent, új területekre is igyekszik betörni a cég, amiket akvizíciókkal is megtámogat.

A Forty Seven felvásárlásával például az immuno-onkológia terápiák területére, ami a kiemelt fókuszterület a jövőre nézve a vállalatnál.

Árfolyam és árazás

A Gilead részvényei idén felülteljesítők voltak, úgy tűnik, hogy a befektetők bíznak a remdesivir sikerében. A részvények árfolyama több mint 19 százalékot emelkedett idén, miközben az S&P 500 idén 10 százalék feletti esést könyvelt el.

Ezzel nem volt egyedül a Gilead, számos cég, amelyről tudott, hogy vakcinát vagy gyógyszert fejleszt a koronavírus ellen, jelentős árfolyamemelkedést mutatott a részvénypiaci turbulenciák közepette is.

A Gilead részvényei 30 elemző követi, közülük 10 ajánlja vételre, 16 tartásra, 4 pedig eladásra. A medián célár 81 dollár, ami alig 5 százalékos felértékelődési potenciált jelent a jelenlegi árfolyamhoz képest.

Az utóbbi években a Gilead részvényei jelentős diszkonttal forogtak az amerikai biotechnológiai cégekhez képest (S&P 400 biotech index), aminek magyarázata, hogy a Gilead manapság már nem az a korai, gyors növekedési fázisban lévő biotechnológiai startup, hanem egy stabil, konszolidált növekedésű, széles termékpalettával rendelkező stabil eredménytermelő gyógyszercég, amely már osztalékot is fizet, így az érett vállalatok kategóriájába sorolható, ez pedig alacsonyabb árazási szintet indokol az alacsonyabb növekedési prognózisokkal együtt.

A koronavírus ellen vakcinát vagy gyógyszer fejlesztő cégekhez képest sem drágák a Gilead részvényei, viszont a profitnövekedési várakozások inkább alacsonyak a következő évekre (azok között, akik nyereséget termelnek várhatóan).

A hosszú távú átlaghoz képest olcsók a Gilead részvényei jelenleg, jelenleg 12,2-szeres 12 havi előretekintő P/E rátán forognak a vállalat részvényei, szemben a 18-szoros historikus átlaggal (2003 óta számolva).

Az egész világ szorít most a remdesivir sikeréért, miután példa nélküli helyzetet és rég nem látott gazdasági összeomlást hozott a járvány. A gyógyszerrel kapcsolatos hírek mozgatták az elmúlt hónapokban a Gilead árfolyamát és várhatóan ahogy a következő hetekben és hónapokban napvilágot látnak a friss teszteredmények, ez határozza meg majd elsősorban továbbra is a részvényeket övező hangulatot.



Az igazsághoz azonban hozzátartozik, hogy a várakozások szerint csak a bevételek néhány százalékát adhatja majd a koronavírus-gyógyszer, amennyiben engedélyezik. A vállalat fő bevételi forrását a HIV-gyógyszerek jelentik, ebből a szempontból egy pozitív hír, hogy egy tavaly engedélyezett készítmény gyorsan a legfontosabb bevételi forrása lett a cégnek, amire már nagy szüksége volt a növekedés elmúlt években látott megtorpanása után.



Az árfolyam felülteljesítő volt idén, a papír mégsem drága historikus viszonylatban, a szektorhoz képest pedig kifejezetten olcsó a részvény. Osztalékot is fizet a cég és az elemzők várakozásai alapján ezen nem változtat a koronavírus-járvány közepette sem, likviditási problémái pedig nincsenek a cégnek, jelentős készpénzállományon ül. Mindezek fényében a remdesivirtől függetlenül is vonzó befektetési sztorit jelenthetnek most a Gilead részvényei.

Címlapkép: Getty Images