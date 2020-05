A koronavírus-járvány és a Brexit miatt lehet meg mégis a kulcsfontosságú zöldenergia-cél

Nem kis részben a koronavírus-járvány és az Egyesült Királyság kilépésének hatásai miatt úgy tűnik, az Európai Unió és számos tagországa a korábbi várakozásokkal szemben mégis elérheti a 2020-as megújuló energia célt. Ezzel a tagországok az Európai Bíróság lehetséges bírsága alól is mentesülhetnek.

Miközben a koronavírus-járvány kitörése már jelentős negatív hatással van az európai megújuló energia szektorra, a kialakult helyzet egy nem szándékos, de kedvező következményeként az Európai Unió és több, eddig e szempontból gyengén teljesítő tagállama valószínűleg mégis teljesíthetik a 2020-ra a megújuló energiaforrások részarányára kitűzött kötelező célszámot - áll az ICIS (Independent Chemical Information Service), a világ egyik legnagyobb árupiaci adat- és információszolgáltató vállalatának előrejelzésében.

Még az idei év elején is úgy tűnt, hogy az EU nem fogja tudni elérni azt, a közösség egésze számára 2009-ben kijelölt célt, mely szerint 2020-ban a végső energiafogyasztás legalább 20 százalékát megújuló energiaforrásokból kell fedezni. Elsősorban a járványhelyzet azonban az energiaigények elhúzódó visszaesését idézte elő. Ez pedig azt jelenti, hogy a nehezen szabályozható, ezért amikor csak lehetséges, termelő megújulós erőművek által előállított energia a fogyasztás nagyobb részét adhatja 2020-ban az EU-ban.

A 2009-es megújuló energia irányelv részeként meghatározott 20 százalékos megújuló célt három szektorban kell elérnie az EU-nak: a villamos energia, a fűtés-hűtés, valamint a szállítási ágazatokban. A tagállamok mindegyike saját, önmagára nézve kötelező vállalást tett a végső energiafogyasztásban elérendő megújuló részarány tekintetében. A tagállamok vállalásai között jelentős szórás figyelhető meg, például Magyarország 13, Svédország pedig közel 50 százalékos célt jelölt ki.

Az uniós stisztikai ügynökség, az Eurostat idén januárban ismertette a 2018-as eredményeket, melyek alapján az EU-ban a megújuló energiaforrások összességében a végső energiafogyasztás 18 százalékát fedezték, vagyis a 2020-as célnál 2 százalékponttal volt alacsonyabb a részarányuk. Az elmúlt években a részarány csak lassan növekedett, több országban pedig egyenesen csökkent, ezért idén januárban az ICIS még azt várta, hogy az EU nem fogja elérni a 2020-as célt.

A 2020-as 20 százalékos cél elérésének valószínűségét már az Egyesült Királyság EU-ból történő idén január végi kilépése is növelte, mivel a szigetország a megújuló energia részarány szempontjából a közösség legrosszabbul teljesítő tagjai között volt, a Brexitet követően azonban az átlagot lehúzó adatait nem kell majd beszámítani a közös értékekbe. Az Eurostat adatai szerint a brit megújuló részarány 11 százalékot ért el 2018-ban, míg a cél 2020-ra a 15 százalékos arány lett volna. Így az Egyesült Királyság értékeit nem figyelembe véve az EU27-ben a végső energiafogyasztás 18,9 százalékát elégítették ki a megújulók.

Ami a kilátásokat illeti, a koronavírus-járvány további hatása az európai energiaigény alakulására jelenleg bizonytalan, és elsősorban az egyes országokban bevezetett korlátozások szigorának és hosszának alakulásától függ. Az ICIS prognózisában az európai energiaigény összességében mintegy 10 százalék körüli visszaesésével számol 2020 márciusa és júniusa között. Egy ilyen lehetséges forgatókönyv megvalósulásával a villamosenergia-szektorban 2,4 százalékkal emelkedhet a megújulók részaránya az elemzés szerint, a végső energiafogyasztásban pedig elérheti a kitűzött 20 százalékot, miután 2018 óta a megújuló energia termelő kapacitás érdemben bővült, a teljes energiakereslet 2020-as visszaesésének mértéke pedig messze meghaladhatta a megújuló energia termelés esetleges idei csökkenésének mértékét.

Az egyes országokat tekintve megállapítható, hogy a 27 tagállamból 12 már 2018-ra elérte a 2020-as célt. A célt még nem elérő országok között vannak olyanok, amelyek már csak minimálisan maradnak el vállalásaiktól, mint például Románia (0,1 százalékpont), de akadnak olyanok is, melyek ennél jóval nagyobb mértékben, így például az e szempontból legrosszabbul szereplő Hollandia (6,6 százalékpont).

A járvány, illetve az arra válaszul hozott korlátozások hatására 2020-ban várhatóan minden országban lassul a megújuló energia termelő kapacitások kiépítése, az energia iránti kereslet visszaesésének mértéke azonban ennél jelentősebb lehet. Az ICIS számításai szerint a március-júniusi időszakban a keresletben valószínűsíthető átlagosan mintegy 10 százalék körüli zuhanás hatására a villamosenergia-szektorban a megújulók részaránya 0,4-5,1 százalékponttal emelkedhet a tagországokban.

Az előrejelzés alapján a kereslet koronavírus járvány miatti gyengülése következtében Magyarországon 0,4 százalékponttal bővülhet a megújulók részaránya a végső villamosenergia-fogyasztásban.

Mindez azt is jelenti egyben, hogy nem egy olyan európai uniós tagország, amelynek amúgy csak csekély esélye lett volna elérnie a vállalt 2020-as célt, most gyakorlatilag a járványhelyzet és a Brexit miatt mégis teljesítheti azt, ezzel elkerülve az Európai Bíróság potenciális bírságát is. Az Eurostat várhatóan 2021 végén, 2022 elején ismerteti a hivatalos 2020-as uniós megújuló energia részarányokat.

