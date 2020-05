Megint rászállt a piac a törökökre – Fél lábbal a devizaválságban az ország

Rekordszintre gyengült a török líra a dollárral szemben, az évek óta nehézségekkel küzdő országot ismét „kipécézték” maguknak a befektetők. A kormány újabb spekulatív támadásról beszél, miközben épp devizát próbál szerezni a Fedtől, hogy mentse a menthetőt.

Megint zuhanásba kapcsolt a líra

Csütörtökön 7,27 közelében is járt a török líra a dollárral szemben, ez újabb rekordszintet jelentett az árfolyamban. A török deviza csak az utóbbi egy hónapban 5%-kal értékelődött le, az év eleje óta pedig majdnem 20%-ot zuhant.

A líra gyengülése alapvetően két okra vezethető vissza:

Jelentős az ország külső finanszírozási igénye, viszont folyamatosan csökken a devizatartalék, egyre nehezebben jutnak devizához. Törökországban is tombol a koronavírus-járvány, ami tovább súlyosbítja a gazdaság amúgy sem könnyű helyzetét.

A zuhanást látva a török felügyelet három külföldi banknak, a BNP Paribas-nak, a UBS-nek és a Citibanknak csütörtökön megtiltotta, hogy a lírával kereskedjenek, ettől azt remélik, hogy enyhül majd a nyomás a devizán. Emellett bejelentették, hogy jogi lépéseket tesznek „londoni székhelyű intézmények” ellen, mivel szerintük manipulatív támadást indítottak a líra ellen.

Sürgősen devizára lenne szüksége Törökországnak, a Fednél kilincsel

A fenti okok miatt a líra jelentős zuhanása mellett a külföldi tőke is elindult kifelé az országból. A JP Morgan friss összesítése szerint az év eleje óta a külföldi befektetők már 5,4 milliárd dollárt vontak ki a török kötvényekből. A legrosszabb hónap március volt a koronavírus-járvány kitörésével, akkor 2 milliárd dollár ment ki az országból, de februárban is 1,8 milliárdos volt már a kivonás és még áprilisban is 1,1 milliárd dollárt vontak ki.

Gyakorlatilag egy általános feltörekvő piaci tőkekivonás közepette Törökország tűnik most a legsérülékenyebbnek.

A lírában denominált kötvényekből történő tőkekivonás pedig egyre komolyabb finanszírozási nehézségek elé állítja az országot, hiszen a külföldiek helyét másnak kellene átvennie. Ráadásul a török adósság jelentős része dollárban van, ami miatt devizára is szüksége lenne az országnak, hogy ne a tartalékot apassza a törlesztésekkel.

A devizaszükséglet előteremtéséhez abban bízott a török vezetés, hogy tudnak devizacsere ügyletet kötni a Feddel. Az ilyen swap line-ok keretében az amerikai jegybank az adott ország devizáját elfogadja dollárért cserébe, azonban márciusban, amikor ezt több feltörekvő országra kiterjesztették, akkor Törökország nem került be a körbe. Szerdán a török pénzügyminiszter egy befektetői konferenciabeszélgetésen optimistán fogalmazott azzal kapcsolatban, hogy hamarosan megkapják ezt a jogot a Fedtől. Azonban az amerikai jegybank egy meg nem nevezett illetékese válaszul jelezte, hogy ezek a swapok a „kölcsönös bizalomra” épülnek, amivel finoman üzent a törököknek, hogy velük szemben ez jelenleg nincs meg.

Ha pedig nem jut dollárhoz Törökország, akkor hamar finanszírozási gondjai lehetnek. Az ország nettó devizatartaléka az év elején még 40 milliárd dollár körül volt, ez mostanra 28 milliárdra esett vissza. A hivatalos adatok szerint a bruttó devizatartalék jelenleg 51,46 milliárd dollár.

Azt gondoljuk, hogy rövidtávon még fokozódhat a nyomás a lírán a fenti okok miatt – mondta az Al Jazeerának egy meg nem nevezett török devizakereskedő. A pénzügyminiszter szerint az ország devizatartalékai bőségesen elegendők, de a szakértők egyre kevésbé hisznek ebben.

Fél lábbal már egy devizaválságban vagyunk

- érzékeltette a helyzetet Cristian Maggio, a TD Securities feltörekvő piaci szakembere. Hozzátette, hogy a tartalékok most még elegendők, de a török jegybank gyorsabban égeti azokat, mint bármelyik másik feltörekvő piaci ország.

Az elemzők szerint a tartalékok csökkenésének elsősorban az az oka, hogy intervenciókkal próbálják stabilizálni a líra árfolyamát. Közben Törökország az idén mintegy 170 milliárd dollárnyi külső adósságfinanszírozással néz szembe.

Közben a török hatóságok ismét manipulatív támadással gyanúsítják a befektetők egy részét és perrel fenyegetőznek, ami tovább rontja a hangulatot a piacon.

Úgy tűnik, hogy a török vezetés igyekszik uralni és megfélemlíteni a piacot és az elemzőket ahelyett, hogy valódi gazdaságpolitikai válaszokat adna a problémákra

- mondta Timothy Ash, a BlueBay Asset Management szakembere. Szerinte a piac egyre kevésbé tartja hitelesnek a török monetáris politikát, amikor kamatot kellene emelni, hogy védjék a lírát, akkor a jegybank ezt nem, vagy túl lassan teszi meg. Ennek egyébként részben politikai nyomás az oka, Recep Tayyip Erdogan elnök évek óta „harcot folytat” az alacsony kamatok érdekében és nyomást helyez a jegybankra.

Még tombol a koronavírus

A fentieket csak tetézi a koronavírus, ami Törökországban még mindig súlyos problémát okoz, már közel 140 ezer fertőzést és 4000 halálesetet regisztráltak. Néhány hete még sokkal rosszabbul nézett ki a helyzet, az utóbbi időben a törököknél is enyhülni látszik a járvány.

Ennek köszönhetően szép lassan a török hatóságok is elkezdtek enyhíteni az eddigi korlátozásokon, Erdogan elnök a hét elején bejelentette, hogy hét tartományban feloldják az utazási tilalmat, illetve fokozatosan vezetik ki a fiatalokra és az idősekre vonatkozó korlátozásokat. A jövő héttől kinyithatnak a bevásárlóközpontok is, június közepén pedig az egyetemeken is folytatnák a tanítást.

A gazdaság is lassan újraindul, hétfőtől az ország összes nagyobb gyára elkezd termelni. A járványügyi szakemberek egy része szerint azonban túl gyorsan lépett a török kormány a korlátozások feloldásával. Ha pedig a járvány újra berobban az országban, az a gazdaságra és a lírára is további nyomást helyezhet.

