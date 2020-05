Megjöttek az első adatok: így vásárolnak a magyarok a karantén alatt

A héten megjelentek a márciusi adatok a kiskereskedelmi forgalomról, ez már részben a koronavírus-járvány hatásairól is árulkodik. Rég láttunk az évnek ebben a szakaszában a mostanihoz hasonló forgalmat a csomagküldő szolgálatoknál és az internetes kereskedelemben, cserébe az üzemanyagok forgalma beszakadt részben a kijárási korlátozások miatt. Néhány grafikonon bemutatjuk, hogyan alakult az üzletek forgalma a karantén első hónapjában.

Nagyjából március közepe óta van karanténban Magyarország, ezért lehetnek különösen érdekesek a márciusi kiskereskedelmi statisztikák, melyeket csütörtökön közölt a KSH. Az üzletek egy része bezárt vagy rövidített nyitvatartással üzemelt, ami önmagában visszavethette a forgalmat, ennek volt köszönhető, hogy a 3,5%-os naptárhatástól megtisztított növekedés három éve a legkisebb volt.

Ebben a cikkben most kicsit „ízekre szedjük” a kiskereskedelmi forgalmat néhány grafikonnal, megvizsgáljuk, kik voltak eddig a nyertesei és a vesztesei a kijárási korlátozásoknak. Azt mindenképp érdemes az elején leszögezni, hogy márciusban még „csak” fél hónap volt a karantén, vagyis a tendenciák áprilisban valószínűleg folytatódtak, illetve erősödtek.

A kiskereskedelmi forgalom üzlettípusok szerinti bontásban az alábbiak szerint alakult márciusban:

Persze ez még önmagában nem sokat mond, hiszen nincs mihez viszonyítani, ezért érdemes megnézni a forgalom alakulását az előző hónaphoz, illetve 2019 márciusához képest, hogy a tendenciákat is lássuk.

A fenti grafikonon már jól látszanak a mostani helyzet nyertesei és vesztesei: elsősorban gyógyszerre és e-kereskedelemre költöttünk sokkal többet márciusban, a ruházati boltok forgalma viszont érthetően visszaesett, hiszen a hónap második felében gyakorlatilag zárva volt.

A csomagküldést és az internetes kereskedelmet érdemes kicsit jobban megvizsgálni, hiszen látható, hogy ennek jelentősége megugrott a karantén idején:

Látszik, hogy eleve egy dinamikusan növekvő üzletágról van szó a járványhelyzet nélkül is, ugyanakkor a márciusi forgalom még ehhez képest is szokatlanul magas volt. A 82,5 milliárd forintos havi adat csak azért nem rekord, mert tavaly novemberben és decemberben 87-89 milliárdra is volt példa, de jól látszik, hogy

a karantén alatt közel karácsonyi forgalmat bonyolítottak a webáruházak.

Áprilisban pedig majdnem biztos, hogy ezt is felülmúlta a forgalom, így könnyen láthatunk történelmi rekordot is. Aztán hosszabb távon az lehet a kérdés, hogy ha kinyitnak a boltok, akkor az emberek teljesen visszatérnek-e, vagy a pozitív tapasztalatok alapján kap egy tartós lökést az e-kereskedelem.

A másik terület, ahol szokatlanul magas volt a forgalom a gyógyszerek, illetve gyógyászati termékek voltak, ott tavaly márciushoz képest majdnem 50%-os volt a növekedés. Itt sokkal látványosabb a kiugrás, mivel nincs olyan karácsonyi szezonalitás, mint az e-kereskedelemben, ennek köszönhetően a márciusi 63,1 milliárdos forgalom hatalmas történelmi csúcs volt. Köszönhető ez a védőfelszerelések és a gyógyszerek iránti megnövekedett forgalomnak.

A márciusi két nagy nyertest látva még egy érdekes relatív grafikont mutatunk: a teljes kiskereskedelmi forgalomból mekkora részt tesz ki az e-kereskedelem és a gyógyszer?

Látszik, hogy azért a gyógyszertárak esetében is volt szezonalitás, az évek első hónapjaiban vélhetően az influenzajárványoknak köszönhetően mindig magasabb volt a részarányuk, most azonban ez történelmi csúcsot döntött. Az e-kereskedelem esetében pedig csak a tavaly karácsonyi szezonban volt magasabb az arány, mint márciusban.

Azt is láttuk, hogy a március nagy vesztese az üzemanyagforgalom volt, egyrészt az árak zuhanása, másrészt a kijárási korlátozások miatt. Éppen ezért készítettünk még egy hasonló ábrát a benzinkutak esetében is:

Látszik, hogy a viszonylag stabil üzemanyagforgalmat az utóbbi években az árak ingadozása sem törte meg különösebben, az év eleji szezonalitást leszámítva nem voltak nagyobb kilengések, most azonban legalább 2015 óta nem látott szintre esett vissza a részesedése a teljes kiskereskedelmen belül, hiszen egyszerre támadt a fenti két hatás.

