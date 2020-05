Már 10 ezer feletti koronavírustesztet bonyolított le a BEK - Exkluzív részletek Varga Péter Páltól

A Budai Egészségközpont saját dolgozói körében már közel 600 PCR tesztet végzett és az OTP Bank foglalkozás-egészségügyi szolgáltatójaként további 10 106 vizsgálatot szervezett meg - tudta meg a Portfolio Varga Péter Páltól. A (koronavírus-betegek fekvőbeteg-ellátását április 16-tól ellátó) BEK alapító-ügyvezetője arról is beszélt lapunknak, hogy a dolgozók és a betegek érdekében kulcskérdés a periodikus tesztelések fontossága, ám a szűrések finanszírozásában nem számíthatnak semmilyen külső segítségre, ezért egy fontos javaslattal állt elő a jövőt illetően.

Tesztelni, tesztelni, tesztelni

A Budai Egészségközpont Kft (BEK) a járvány kitörését és a kormányzati intézkedések bevezetését követően elsők között kezdte meg a szűrő jellegű PCR tesztek végzését saját dolgozói körében - ismertette lapunknak Varga Péter Pál, akivel legutóbb március közepén beszélgettünk, amikor az intézmény Királyhágói kórháza járványkórházzá alakult. "Tettük ezt elsősorban dolgozóink egészségi állapotának védelmében, ugyanakkor egészségügyi intézményként arra is fel kellett készülnünk, hogy ne váljunk fertőzésforrássá a hozzánk ellátásra érkező betegpopuláció körében" - mutatott rá az alapító-ügyvezető. Érdeklődésünkre azt is elárulta, hogy március 23. és május 5. között összesen 593 vizsgálatot végzett a BEK, amiből három volt pozitív. Tájékoztatása szerint mindhárom dolgozó tünetmentes volt, s a karanténidőszak után szabályosan elvégzett tesztek negativitásával térhettek vissza dolgozni. Varga Péter Pál a periodikus tesztelések kapcsán azt is megemlítette, hogy azokat most is végzik, és a járványveszély fennállásáig a jövőben is folytatni fogja az intézmény.

Ugyanezen megfontolásból az OTP Bank vezetői is dolgozói szűrés mellett döntöttek

- mondta a Portfolio-nak a BEK ügyvezetője. "A bank esetében a fiókszolgáltatások folyamatosságának biztosítása , a dolgozók és az ügyfelek egészségének védelme volt az a három kiemelt szempont, amelyek alapján ez a döntés megszületett" - részletezte.

A BEK, mint az OTP Bank foglalkozás-egészségügyi szolgáltatója a folyamat lebonyolításában a bankbiztonsági igazgatóság logisztikai támogatásával

országosan 10 106 OTP-dolgozó PCR vizsgálatát szervezte meg. Mind az OTP, mind a BEK PCR-vizsgálatait az egyik akkreditált fővárosi laborszolgáltató végezte.

Az OTP Bank esetében a március 30. és május 8. közötti periódusban 10 106 vizsgálatból 54 volt pozitív - fejtette ki. "Egyik érintett dolgozó sem mutatott klinikai tüneteket. Valamennyi pozitív esetben a járványügyi hatóságok folytatták le a szabályoknak megfelelő eljárásokat. A pozitív teszttel rendelkező dolgozók a karanténidőszak után szabályosan elvégzett tesztelések negatív eredményével térhettek csak vissza munkájukhoz" - magyarázta Varga Péter Pál. Az OTP Banktól közben azt is megtudtuk, hogy ezen döntések és a bank egyéb, ügyfélbiztonságot növelő intézkedései, mint például a szakaszos ügyfélforgalom, plexi-falak beépítése, maszkhasználat, stb. eredményezték azt, hogy a bank fiókhálózata érdemi megszorítások nélkül is folyamatosan működni tudott. A bank vezetői az ismételt dolgozói szűrések végzését a jövőben a járványügyi folyamatok alakulásától teszik függővé - tették hozzá.

De hogyan tovább a tesztelésekkel?

"A BEK esetében hasonló döntésre jutottunk" - árulta el a Portfolio-nak az intézet alapítója. "Április 16-tól részt veszünk a COVID-betegek fekvőbeteg-ellátásában, így szükségesnek látom, hogy a betegellátásban résztvevő dolgozóink periodikus szűréseit a továbbiakban is végezzük.

Ez cégünk esetében havi szinten mintegy 450 tesztvizsgálatot jelenthet.

Varga Péter Pál azt is kiemelte, hogy nagy dilemma, hogy a jelen járványhullám lezajlását követően a munkavállalói szűrések tekintetében miképpen járjanak el a jövőben. "Mint egészségügyi szolgáltató, kulcskérdésnek tartom, hogy folyamatosan teszteljem dolgozóinkat - ismétlem, nemcsak a dolgozóink, de betegeink érdekében is -, de ezeknek a szűréseknek a finanszírozásában semmilyen külső segítségre nem számíthatunk, ezt saját költségvetésünkből kell kigazdálkodnunk" - hangsúlyozta. Nyilván ugyanez vonatkozik a többi egészségügyi ellátóhelyre is, vagy bármely szolgáltató vállalatra, amely dolgozóinak és ügyfeleinek egészsége védelmében tömeges PCR-tesztekről dönt.

"Úgy vélem, hogy ilyen döntés messzemenően megfelel a járvány terjedésének lassítását vagy leállítását célzó kormányzati szándékoknak és törekvéseknek, ugyanakkor jelentősen hozzájárul a magyar társadalom aktuális fertőzöttségi szintjének felderítéséhez is. Mivel valamennyi vizsgálat akkreditált laboratóriumban, központi ellenőrzésre alkalmas dokumentációval rendelkezik, valamint az EESZT-ben is hozzáférhető,

jogos az az igény, hogy a kormányzat biztosítson forrást ezen vizsgálatok elvégzéséhez, akár szabályozza, mely szolgáltatók, milyen időközönként kötelesek ezen tesztek elvégzésére dolgozóik körében

- javasolta Varga Péter Pál.

Címlapkép forrása: Budai Egészségközpont Facebook oldala