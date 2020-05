Sokat kell várni az álláskeresési járadékra - túlterheltek a munkaügyi hivatalok

Az elmúlt hónapokban magyarok százezrei veszítették el állásukat. Sokak számára az egyetlen bevételi forrást az álláskeresési járadék jelenti, amelyet elvileg az igénylés napjától folyósítanak. A folyósítás kezdetének azért is van jelentősége, mert az álláskeresési járadék folyósítási idejére az álláskereső jogosult TB ellátásra is. A rendszer túlterhelődött, a kérelmek elbírálása jelentősen lelassult. Volt, akit február 27-én vettek nyilvántartásba, de az álláskeresési járadékot május első hetében utalták: ez elvileg beleférhet a hivatalos, 60 napos határidőbe, azonban a munkájukat elvesztőknek minden nap számít.

Az Ipsos május elején publikál felmérése szerint a munkavállalók 9%-a veszítette el a munkáját vagy szűnt meg a cége, a Publicus felmérése alapján pedig az emberek 10%-a veszítette el az állását a koronavírus-válság kirobbanása óta Magyarországon.

Ha a felmérések helytállóak, akkor az azt jelenti, hogy 400-450 ezer fővel növekedett a munkanélkülieknek a száma Magyarországon az elmúlt alig két hónapban, így mostanra 550-600 ezer munkanélküli lehet az országban. Sokak számára tehát az egyetlen bevételi forrást az álláskeresési járadék jelentené, csakhogy csúsznak a kifizetések.

A Pénzcentrum két, az állását nem rég elveszítő nővel is beszélt, akik elmesélték, hogy hiába nyújtanak be időben minden szükséges dokumentumot, az álláskeresési járadékra sokat kell vári.

Egyikük február 27-én regisztrált a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat elektronikus ügyintézési felületén, de csak május első hetében utalták az első havi álláskeresési járadékot,

ráadásul április végéig a jogviszonya sem volt rendezett, piros volt a TAJ száma.

A portál megkereste a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatot, majd a Miniszterelnökség sajtóosztályát is, ahonnan azt a választ kapták, hogy mivel az elektronikus úton benyújtott kérelmek sok esetben hiányosak, ezért a döntés meghozatalához gyakran kell hiánypótlás. Ezt a cikk megszólalói is jelezték. Az is kiderült, a Miniszterelnökséghez 2020. március 16. óta nem érkezett panasz az álláskeresési járadékkal kapcsolatos ügyintézéssel kapcsolatban.

