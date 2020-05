Operatív törzs a koronavírusról: a magyar nyitás nem rontott a járványügyi helyzeten

Egyre több dolgot tudunk a vírusról és a betegségről. Keletkezik egy véralvadási zavar is, emiatt alakulhatnak ki különféle tünetek, például bőrtünetek is a pici trombusok miatt. A többszervi elégtelenség egyik oka is, hogy vérrögök képződnek a szervezetben, ezek akármelyik szervhez eljutnak, és ott károsodást is okozhatnak. Ennek maradandó károsodás is lehet az eredménye. Ritkán, de előfordul maradandó károsodás, jellemzően ez a tüdőkapacitás csökkenésével jár - meggyógyul az illető, de a fizikai tevékenységek esetén csökken az állóképessége, "fordította magyarra" Müller a biológiai folyamatot.