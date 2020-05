Így segít a Continental koronavírus idején: antibakteriális borítóanyagot szállít egy ideiglenes kórháznak

A Continental technológiai vállalat gyorsan reagálva a felmerülő igényre 50 mobil betegágyra elegendő antibakteriális borítóanyagot szállított le, amire most nagy szükség van a koronavírus-járvány alatt. Az ágyakat az Alsó-Szászország tartomány és a Hannover régió által közösen felállított ideiglenes kórházban fogják alkalmazni, melyet a tartomány fővárosának vásárterén hoztak létre. Az enyhébb koronavírusos fertőzötteket fogják itt kezelni, amennyiben a kórházakban nincs elegendő hely.

Az ágyak matracainak felső és alsó részét is teljes mértekben a skai Pandoria Plus szintetikus kárpitanyaggal vonták be, amit a Continental a weißbachi üzemében hoz létre. A beszámoló szerint a bielefeldi székhelyű K.H. Dewert vállalatnak 185 méterre volt szüksége az 1,4 méter széles anyagból. A Dewert szűkös határidőn belül gyártott le 50 betegágyat a sürgős hannoveri megrendelés számára.

Örömmel tölt el minket, hogy ilyen gyorsan segítséget tudtunk nyújtani, és ezzel hozzá tudtunk járulni az egészségügyi és biztonsági felszerelések biztosításához

– magyarázza Bruno Lehmann, a Continental kárpitanyagainak és bútorbevonatainak felelőse.

A szállításra és ápolásra alkalmas ágyakon a mentő által hozott betegeket további kezelésre lehet szállítani.

A Continental anyaga ideális ehhez a feladathoz

– állítják a Dewert vezérigazgatói, Ralf és Jörg Dewert.

A vállalat elmondása szerint az anyagot kifejezetten az egészségügyi és higiéniai szektor számára fejlesztették ki, az orvosi eszközökre vonatkozó összes hatósági előírásnak megfelel. A felület felszíne megakadályozza, hogy azon baktériumok és más mikroorganizmusok szaporodjanak. Az antibakteriális hatást a JIS Z 2801 szabványnak megfelelő tesztek igazolják.

Lényeges azt is kiemelni, hogy a skai Pandoria plus emellett különösen ellenálló a fertőtlenítőszerekkel szemben, így a koronavírus megbízhatóan kiküszöbölhető az anyag felületének rendszeres fertőtlenítésével. A kissé textúrázott felületű és rendkívül kellemes tapintású bőrbarát anyag korábban már bizonyította érdemeit kórházakban, orvosi rendelőkben, wellness központokban és edzőtermekben.

Az 500 ágyas ideiglenes vészhelyzeti állomás felhúzása mindössze pár hetet vett igénybe Hannoverben. Az építkezés felgyorsítása érdekében önkéntes tűzoltók, hulladékszállítók, a hannoveri kórház személyzete, valamint a német szövetségi hadsereg katonái is segítséget nyújtottak. A Continental is gyorsan reagált:

NYOLC NAPPAL A KRÍZISCSOPORT KÉRELME UTÁN A DEWERT MÁR LE IS TUDTA SZÁLLÍTANI MIND AZ ÖTVEN BETEGÁGYAT.

Címlapkép forrása: Raphael Knipping/picture alliance via Getty Images