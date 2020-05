Megmutatta az internet a legsötétebb arcát a koronavírus leple alatt

A Covid-19 miatti bezárkózás számos szempontból átalakította az emberek hétköznapi életét, rengeteg szolgáltatás költözött az internetre; online tanulunk, vásárolunk, dolgozunk, intézzük a pénzügyeinket és jelentősen több internetes hírt is olvasunk. A hackerek is tisztában vannak a megváltozott szokásokkal, ezért jelentősen megnőtt a lakosságot célzó kibertámadások száma, de sok bűnöző még ennél is tovább ment és a járvány legyőzéséhez szükséges vakcinát fejlesztő cégeket, illetve a betegeket kezelő kórházakat kezdte el támadni. Nagyon úgy tűnik, hogy a hackerek világában még egy nemzetközi világjárvány idején sem tényező a betyárbecsület.

A világjárvány ellenszerét célozzák

Több mint 70 gyógyszeripari vállalat fut versenyt az idővel és egymással annak érdekében, hogy kifejlessze az új típusú koronavírus ellenszerét, ezek közül néhány, mint a Gilead vagy az Execupharm nagyon komoly hackertámadásokat kellett, hogy elhárítson az elmúlt hetekben. Míg a Gilead sikerrel járt a védekezésben, az Execupharmot támadó zsarolóvírus érzékeny adatokat lopott el, majd tett közzé a gyógyszercég titkos szervereiről.

Az amerikai hatóságok a kínai és az iráni államot vádolják azzal, hogy a gyógyszeripari cégeiket támadó hackereket szponzorálják; az FBI úgy véli, hogy az USA hatalmi ellenlábasai ezzel előnyre akarnak szert tenni a vakcina fejlesztésében, annak érdekében, hogy dominanciát tudjanak szerezni a gyógyszerpiacon a Covid-19 vakcinájának disztribúciójában.

Még ha viszonylag sikeres is a gyógyszergyárak védekezése a kiberbűnözéssel szemben, fontos tényező, hogy ezeknek a cégeknek rengeteg pénzt kell elkölteniük a megfelelő védettség kialakítására, fenntartására, pedig ezeket a forrásokat a gyógykészítményeik fejlesztésére is fordíthatnák, melynek a nemzetközi járványhelyzet miatt kiemelt fontossága van.

Szakértők szerint a kiberbűnözés évente 6000 milliárd dollárnyi erőforrást emészt majd fel világszerte, ami duplája a 2015-ös számnak.

Szintén rengeteg támadás éri a Világegészségügyi Szervezetet (WHO) informatikai rendszerét: a szervezet szerint 4-5-szörösére ugrott az előző év azonos időszakához képest a március-áprilisban lebonyolított, szervezethez köthető hackertámadások száma. Kiberbűnözők már több mint 450 darab WHO-s email-címet és jelszót szivárogtattak ki, mióta a járványkrízis tart.

A lakosság rettegéséből húznak hasznot

Nemcsak a WHO-t támadják a hackerek, hanem a WHO és más közegészségügyi szervezetek nevében a lakosságot is bombázzák. Leggyakrabban emailben támadnak a csalók, főleg olyan levelekkel találkozhatunk, melyek

valamilyen egészségügyi szervezet (CDC, WHO, Vöröskereszt, stb.) nevében adományt gyűjtenek, de a pénz valamilyen külsős bankszámlaszámra kell utalni (vagy netán bitcoinban kell befizetni),

tájékoztatást ígérnek a koronavírus aktualitásairól, a vakcináról vagy netán riogatják az ügyfelet azzal, hogy veszélyeztetett, majd egy olyan csatolmányt küldenek, vagy olyan weboldalra irányítják át, ahonnan kártékony programokat tölt le a gépére,

hatástalan egészségügyi készítményeket, netán oltást forgalmaznak kamu webshopokon keresztül, irreálisan magas összegekért.

Az utóbbi online és offline formában is elég elterjedt Magyarországon, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (NBT) figyelmeztetést is adott ki az ügyben.

Számos kibertámadási módszer igyekszik egyébként kihasználni a koronavírus miatti megváltozott életvitelünket is, például előszeretettel célozzák hackerek a Zoom, a Teams vagy a Hangouts / Meets felhasználóit is.

A kórházakat is zsarolják

A koronavírus ellenszerét fejlesztő gyógyszercégeket támadó egyik hackercsoport azzal próbál moralizálni, hogy ezek profitorientált cégek, tehát szabad prédák, ugyanez aligha mondható el azokról a kórházakról, melyek szintén támadás alatt állnak.

Az Europol adatai szerint mind a 27 EU-tagállamban jelentősen megnövekedett a kórházakat, háziorvosokat, gyógyszer-laboratóriumokat célzó kibertámadások száma a koronavírus-járvány alatt, hasonló tendenciákra lett figyelmes a Coveware kiberbiztonsági vállalat is az Egyesült Államokban. Konkrét számokat egyik intézmény sem tett közzé titoktartásra hivatkozva.

A kiberbűnözők előszeretettel vetnek be zsarolóvírusokat a kórházak ellen: lezárják a páciensek adatait, kórtörténetét tartalmazó gépeket, majd pénzt követelnek az áldozatoktól. Így nem látják az orvosok, hogy egy-egy betegnek milyen gyógyszert adtak be, milyen kezelésre van szüksége, milyen érzékenységei vannak és hol tart a felépülés folyamata. Ezzel a hackerek gyakorlatilag közvetlenül is veszélyeztetik a páciensek életét.

Abban reménykednek a bűnözők, hogy mivel a legtöbb nyugat-európai ország rendkívül túl volt terhelve a koronavírus miatt, sokkal nagyobb nyomás lesz a kórházakon, hogy kifizették a váltságdíjakat. Bill Siegel, a Coveware vezérigazgatója szerint gyakran beválik a hackerek számítása; bár a hatóságok arra kérik az ilyen támadások áldozatait, hogy ne fizessenek váltságdíjat, a megbénult kórházaknak sok esetben nincs más választásuk annak érekében, hogy pácienseik életét megmentsék.

Mit lehet tenni?

A koronavírus miatti kibertámadások olyan szinten megszaporodtak, hogy több nemzetközi szervezet is konkrét intézkedési tervet készített a lakosság számára annak érdekében, hogy megvédjék őket a hackertámadásoktól. Egy ilyen listát az Interpol is készített, melyben azt javasolják az internetezőknek, hogy

a fontos fájlokról készítsenek biztonsági mentést a felhőben vagy külső meghajtókon,

mindenképpen győződjünk meg arról, hogy ha valahol megadjuk a felhasználónevünket és jelszavunkat, az annak a szervezetnek a hivatalos oldala, ahova belépni szándékozunk,

tegyünk fel vírusirtót minden elektronikus eszközünkre, még a mobiltelefonunkra is,

rendszeresen frissítsünk minden illesztőprogramot és kulcsfontosságú szoftvert, amit használunk, hiszen az elavult szoftverek sérülékenységeit sokkal könnyebben kihasználják a hackerek,

csak megbízható oldalakról töltsünk le mindent,

a családunkat és gyerekeinket is tájékoztassuk a megújult kiberbiztonsági kockázatokról,

válasszunk erős jelszókat,

, semmilyen, ismeretlen forrásból érkező levélben érkező linket, csatolmányt ne nyissunk meg.

Ha az óvintézkedések ellenére kiberbűncselekmény áldozatai lettünk, ne legyintsünk rá, hanem értesítsük a rendőrséget.

Arról, hogy lehet felkészülni egy ilyen támadásra, Dirk Yoni Danino-Forsyth brit kiberbiztonsági guru néhány hónapja beszélt a Portfolio-nak: