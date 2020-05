Újabb koronavírus-vakcináról érkeztek jó hírek

Kedvező hírek érkeztek az amerikai Inovio Pharmaceuticlas koronavírus-vakcinájának fejlesztéseiről, a vállalat közölte, hogy az állatkísérletek során a vakcina hatására antitestek képződtek és immunválasz jelentkezett az egerekben és a tengerimalacokban.

A most publikált eredmények azt mutatják, hogy a három különböző tesztelési eljárást alkalmazva is eredményesnek bizonyult a vakcina az állatkísérletekben, a beoltott állatok tüdejében is találtak antitesteket - közölte a cég. Az egerek és tengerimalacok után nagyobb állatokon, nyulakon és majmokon tesztelik majd a vakcinát, valamint a következő lépés, hogy a hatékonyságot is elkezdik vizsgálni, ezért elkezdik megfertőzni a kisebb beoltott állatokat.

Közben folyik a tesztelés embereken is, az első lépés annak felderítése, hogy biztonságos-e a vakcina. Az Inovio áprilisban kezdte meg a koronavírus-vakcinája tesztelését embereken, az előzetes adatok júniusra várhatók. Első körben 40 egészséges felnőttnek adtak be 2-2 adag vakcinát, négy hetes különbséggel.

A vakcina biztonságosságával kapcsolatban már érkeznek adatok, az Inovio kutatás-fejlesztési részlegének vezetője szerint csak „jóindulatú” mellékhatások jelentkeztek eddig, néhány páciens például enyhe bőrpirről számolt be.

Amint meglesznek az első fázis eredményei, a vállalat azt tervezi, hogy benyújtja az amerikai gyógyszerfelügyeletnek az engedélykérelmet, hogy a második és harmadik fázisba léphessenek a tesztelések. Ez valamikor július-augusztus magasságában következhet be.

Az Inovio árfolyama 4 százalékot emelkedett a mai kereskedésben azután, hogy idén négyszerezett az árfolyama.

Az Inovio Pharmaceuticals árfolyamának alakulása

(Reuters)

Címlapkép: Getty Images