A koronavírus most láthatatlan és legyőzhetetlen ellenség, de Magyarországon már nem sokáig

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter megnyitójával vette kezdetét a minisztérium által rendezett tudományos konferencia, amelyen bebizonyosodott: egészen elképesztő tudományos munka folyik idehaza a koronavírus ellen. Az adatok, az erre alapuló modellezés, a gépek és a különböző szerek életeket menthetnek a koronavírus-járvány és más pandémia esetén, és az ezek megalkotásához szükséges tudás és kapacitás Magyarországon rendelkezésre áll. A 21 felszólaló, tudományos szakember, egyetemi vezető, kutatóintézeti illetékes, magáncég-vezér villám prezentációiból megtudtuk: a hazai kutatóhelyek - korábban ritkán látott együttműködésben - egyszerre dolgoznak többfajta, a koronavírus elleni oltóanyagon, a COVID-19-el szembeni terápiás készítményen, a járvány felfutása esetén kritikus fontossággal bíró lélegeztetőgépen, illetve lélegeztető rendszeren, maszkgyártó gépen, maszk bevizsgáló laboron. Az ITM által felkarolt projektek eddigi eredményei meggyőző képet mutatnak.

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter felvezetőjében hangoztatta, hogy minden komoly projekthez rendelkezésre állt az induló forrás és a projektek végeredményéhez is rendelkezésre fognak állni a források. A cél, hogy minden projekt a produktív fázisig jusson. A tárcavezető felszólalása után 5 perces villámelőadásokat hallgathatott a közönség, melynek keretében az egyes projekt vezetői bemutatták, hol áll az adott kutatás vagy fejlesztés folyamata és megismerhettük minden egyedi projekt jelentőségét a koronavírus elleni magyarországi harcban. Első körben az adatok fontosságát ismerhettük meg, ami rendkívül fontos az új vírus elleni védekezésben és a fertőzés ellen indítandó "támadás" tekintetében egyaránt. Majd bemutatták a szakemberek a fejlesztés alatt álló gépeket, amelyek szintén a járvány elleni védekezésben játszanak kritikus szerepet. Majd a konferencia harmadik felvonásában megismerkedhettek az érdeklődők, hogy Magyarország hogyan készül a koronavírus elleni harc következő fázisára, a támadásra, amikor már hatékony készítményekkel, terápiával, oltóanyaggal vesszük fel a küzdelmet az új koronavírussal szemben.

Életmentő adatok

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora az orvosegyetemek által lebonyolított reprezentatív koronavírus-tesztelés eredményét foglalta össze. Meglátása szerint világszínvonalú szűrést bonyolított le Magyarország a 67,6%-os részvételi aránnyal, mert ehhez hasonló szűrés két országban valósult meg talán (Szlovénia esetében 46% volt a részvétel, Izland esetében pedig 36%). Külön köszönetet mondott azoknak, akik segítettek az országos szűrés lebonyolításában, így többek között a háziorvosoknak, a polgármestereknek, a jegyzőknek, minden résztvevő segítőnek és az ITM támogatásának. Ismertetése szerint Veszprém megyében volt a legmagasabb az aktivitás a tesztelés során (76,9%-os részvételi arány), de 75% felett volt Pest és Nógrád megyében is.

Jakab Ferenc, a Koronavírus-kutató Akciócsoport, valamint a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont Virológiai kutatócsoport vezetője előadásában a koronavírusokkal kapcsolatos hazai virológiai kutatások aktuális irányvonalait újabb eredményeit mutatta be. A virológus professzor azzal kezdte, hogy az akciócsoport példaértékű tudományos összefogást hozott Magyarországon. Feladataik között szerepel a vírus betegmintákból történő izolálása a PTE SZKK laborjában, ami a hatóanyag kísérletek alapja. Majd a vírus jobb megismerése érdekében megtörtént a vírus szekvenálása. Feladataik között szerepel az új és ismert hatóanyagok vizsgálata in vitro laboratóriumi körülmények között.

Vannak ígéretes hatóanyagok és olyan vegyületek, amelyek további vizsgálatot indokolnak, mert jó eredményeket produkáltak, hogy a vírus replikációját csökkentsék – árulta el. Az ismert hatóanyagok 50%-át vizsgálták be eddig, vagyis még komoly munka van előttük. Majd folytatta:

A betegségen átesett páciensek vérsavóinak vizsgálatát is folytatják és értékelik, hogy kialakul-e természetes védettség.

A kifejezetten enyhe tünetekkel lefolyó betegség esetén vizsgálják külön ezeket a pácienseket (vírusneutralizációs kísérletek).

Röst Gergely, a Szegedi Tudományegyetem matematika professzora arról számolt be, hogy az 55 főből álló kutatócsoportjuk a járvány terjedésének matematikai modellezését folytatja, valamint epidemiológiai elemzését. Mindezeket annak érdekében, hogy előrejelzéseket tudjanak készíteni a járványgörbe lefutására. Emlékeztettek: március közepén arra jutottak, hogy a kontaktusok számát 60%-kal kell csökkenteni a járványgörbe ellaposítása érdekében. Mivel a kontaktusok rendkívül fontos szerepet játszanak a járvány alakulásában, ezért készítettek egy társadalmi kutatást, amelyet már applikáción is ki lehet tölteni. Az online kérdőívet már több mint 400 ezren töltötték ki (volumenében ez 10-szer akkora kutatás, mint a hozzá hasonlók), de nem reprezentatív, ezért kiegészül megkereséses reprezentatív kutatással is. Ezeknek a felméréseknek az eredményét egészíti ki a mobiltelefon-adatokból származó otthonmaradási és mozgási index alakulása. A kutatócsoport két hónap alatt 200 stratégiai dokumentumot készített a koronavírussal kapcsolatban, valamint lefejlesztettek egy interaktív felsővezetői rendszert, amely az összes elérhető jelentést integrálja és ennek köszönhetően a döntéselőkészítéshez át lehet tekinteni az összes rendelkezésre álló információt.

Röst Gergely előadásában kivetített ábra szerint Magyarországon a becslések szerint a vírus aktivitását mutató reprodukciós ráta 1 alá csökkent, ami megnyugtató.

Életmentő gépek

Józsa János, a Budapesti Műszaki Egyetem rektora az egyetem által fejlesztett lélegeztetőgép helyzetéről számolt be. A készülék A változata esetén már a sorozatgyártásánál tartanak, a cél 1000 darab gép legyártása, amelyből eddig 12 készült el. A sorozatgyártás első üteme a héten kezdődik meg, az alkatrészek beérkezése folyamatos, a sorozatgyártást csak egy kínai (Fedex) szállítmány késlelteti, ami egy fontos nyomásmérő szenzor. Józsa János tájékoztatása szerint itt már Palkovics László is közbelépett a Fedex miatt, és egyre közelebb a megoldás. A másik, C változatnak nevezett gép prototípusa elkészült, bemutatása a sorozatgyártás bemutatójával együtt rövidesen várható.

A Rózsa Balázs (Femtonics alapító) vezette csoport a Semmelweis Egyetemmel közösen készít lélegeztetőgépet. A fejlesztésükkel az volt a cél, hogy

a magyar egészégügyi rendszert megerősítsék pandémiás időszakokban,

a frontvonalban dolgozó intenzíves egészégügyi dolgozók védelme a vírusokkal szemben,

Magyarország önellátóvá tétele az egészségügyi védekezésben a hazai lélegeztetőgépgyártáson keresztül.

A gép képes lesz különböző súlyosságú betegeket kezelni és szűri a kiáramló levegőt is, emellett egyszerűen kezelhető. Elmondása szerint felkészültek a Luca 4 nevű lélegeztetőgép sorozatgyártására.

Ezt követően még mindig a lélegeztetés volt az előadók fókuszában, ugyanis Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora és Kozlovszky Miklós, az Óbudai Egyetem dékánja mutatta be a MassVentil névre keresztelt projektet, ami nem egy lélegeztetőgép, hanem lélegeztetőrendszer. Ennek van egy olyan része is, ami maga a gép, de a lényege, hogy a betegek ellátását támogassák krízishelyzetben, nagy számú beteg esetén és egyszerre képes lélegeztetni. Invazív és nem invazív, vagyis maszkos és tubusos lélegeztetést egyaránt tud. A rendszer nagy mennyiségű levegőt tud eljuttatni a páciensekhez – részletezte Kozlovszky Miklós.

Kotán Attila, a Budapesti Műszaki Egyetem kancellárja egyedülálló projektet mutatott be előadásában. Az egyetem ugyanis laboratóriumot hozott létre egyéni légzésvédő maszkok vizsgálatára. Az alkalmazott mérés elve: a maszk szűrőanyagának szűrési hatékonyság vizsgálata részecskeszámlálás elvén. Gyakorlatilag a labor képes megmondani, hogy az adott maszk hány százalékban képes kiszűrni a bizonyos mérettartományba eső részecskéket. A labor május 11-től működik a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karán. A laboratórium az ITM-mel egyeztetett módon és tartalommal tudja a forgalmazók/gyártók által bevizsgálásra átadott maszkok tulajdonságait mérni és minősíteni.

A koronavírus elleni védekezésben fontos szerep jut a maszkoknak és ebben a tekintetben jelentős a Miskolci Egyetem projektje, amit Deák Csaba kancellár, valamint Siménfalvi Zoltán egyetemi docens, a Gépészmérnöki és Informatikai Kar dékánja prezentált. Az egyetem maszk gyártósor rekonstrukcióját végzi el, a tervezhető, üzembiztos működés biztosítása és a termelékenység növelése érdekében. A folyamat előrehaladásáról szólva kiemelték: a gyártósor rekonstrukciója 4 hét alatt elkészült, a tesztüzem május 16-ától zajlik és a tervezett üzembehelyezés pénteken várható. A főbb fejlesztések közé sorolták az alapanyag beadagolást és pozicionálást, az anyagelfogyás védelmet, a túlmelegedés védelmet klimatizálással, szenzoros érzékeléseket, a PLC programozást, a teljes villamos rendszer átépítését és várható a CE jelzés megszerzése is.

Életmentő szerek

A gépekkel kapcsolatos kutató-fejlesztői munkák bemutatása után a koronavírus elleni készítményeket mutatták be a kutatócsoportok vezetői:

Lacza Zsombor ortopéd-traumatológus szakorvos, az OrthoSera Kft. ügyvezetője bemutatta a gyógyult betegek vérplazmájából készített szérum fejlesztésének folyamatát. Elárulta: már 10 beteget kezeltek vele. céljuk a vérplazmából egy koncentráltabb, hosszabb ideig eltartható készítmény előállítása, miközben dolgoznak a hazai szérumgyártási struktúra megvalósításán is. Előadásában azt is elárulta, hogy náluk tömegével jelentkeztek élsportolók, akik külföldön jártak, és vizsgálataik azt mutatták, hogy az ilyen élsportolók 10%-a átesett a koronavírus-fertőzésen, jellemzően kisebb tünetekkel. A nemzetközi kutatásokhoz hasonlóan halad a szérum kifejlesztése, viszont előrébb tart abban a tekintetben, hogy a citoklin pontosabb mérésével meg tudják mondani, hogy mely donorok alkalmasak a szérumra.

bemutatta a gyógyult betegek vérplazmájából készített szérum fejlesztésének folyamatát. Elárulta: már 10 beteget kezeltek vele. céljuk a vérplazmából egy koncentráltabb, hosszabb ideig eltartható készítmény előállítása, miközben dolgoznak a hazai szérumgyártási struktúra megvalósításán is. Előadásában azt is elárulta, hogy náluk tömegével jelentkeztek élsportolók, akik külföldön jártak, és vizsgálataik azt mutatták, hogy az ilyen élsportolók 10%-a átesett a koronavírus-fertőzésen, jellemzően kisebb tünetekkel. A nemzetközi kutatásokhoz hasonlóan halad a szérum kifejlesztése, viszont előrébb tart abban a tekintetben, hogy a citoklin pontosabb mérésével meg tudják mondani, hogy mely donorok alkalmasak a szérumra. Bogsch Erik, a Richter elnöke prezentációjában azt emelte ki, hogy a nehézségek ellenére is garantálni tudta a folyamatos gyógyszerellátást a koronavírus-járvány idején. A hazai gyógyszercég az elmúlt időszakban számos kutatási és gyártási együttműködést alakított ki, licenszeket és új technológiákat vásárolt.

prezentációjában azt emelte ki, hogy a nehézségek ellenére is garantálni tudta a folyamatos gyógyszerellátást a koronavírus-járvány idején. A hazai gyógyszercég az elmúlt időszakban számos kutatási és gyártási együttműködést alakított ki, licenszeket és új technológiákat vásárolt. Kacskovics Imre, az ELTE Természettudományi Karának dékánja arra figyelmeztette a tudományos konferencia hallgatóságát, hogy amíg nincs hatékony védőoltás a COVID-19 ellen, addig a járvány itt van velünk. Vitatta azt az állítást, hogy az enyhén megbetegedettek nem lesznek védettek. Vannak ugyanis olyan elemei az immunrendszernek, amelyek védettséget adnak a betegség ellen, ebben bíznak ők is. Az általuk vezetett csoport gyógyszerfejlesztéséről szólva úgy fogalmazott: február közepén kereste meg Palkovics László innovációs és technológiai minisztert azzal, hogy fejlesszenek egy gyógyszert, amely megelőzheti a betegség kialakulását. A Richter Gedeonnal, a Pécsi Tudományegyetemmel és az ImmunoGenes Kft-vel közösen fejlesztett gyógyszer célja, hogy megakadályozza a vírust abban, hogy az ACE2 receptorhoz kötődjön és ezáltal fertőzzön.

arra figyelmeztette a tudományos konferencia hallgatóságát, hogy amíg nincs hatékony védőoltás a COVID-19 ellen, addig a járvány itt van velünk. Vitatta azt az állítást, hogy az enyhén megbetegedettek nem lesznek védettek. Vannak ugyanis olyan elemei az immunrendszernek, amelyek védettséget adnak a betegség ellen, ebben bíznak ők is. Az általuk vezetett csoport gyógyszerfejlesztéséről szólva úgy fogalmazott: február közepén kereste meg Palkovics László innovációs és technológiai minisztert azzal, hogy fejlesszenek egy gyógyszert, amely megelőzheti a betegség kialakulását. A Richter Gedeonnal, a Pécsi Tudományegyetemmel és az ImmunoGenes Kft-vel közösen fejlesztett gyógyszer célja, hogy megakadályozza a vírust abban, hogy az ACE2 receptorhoz kötődjön és ezáltal fertőzzön. Keserű György Miklós, a Természettudományi Kutatóközpont Gyógyszerkémiai Kutatócsoportjának vezetője a Favipiravirral kapcsolatos kutatásaikról számolt be. Rámutatott: a mostani új vírus ellen az a leggyorsabb megoldás, ha már meglévő hatóanyagot használnak. A Favipiravirt még 2014-ben Japánban fejlesztették ki az infuenza ellen. A meglévő antivirális készítmények közül egyáltalán nem tudjuk, hogy valóban hatékonyak-e, ezért a projekt célja egyúttal, hogy bizonyítsák hatásosságát és biztonságosságát a COVID-19 esetében. Az is cél, hogy stratégiai készletek jöjjenek létre ezekből a készítményekből. A kutatás állásáról szólva kiemelte: a Richternél már jövő héten elkezdődhet a kilogrammos méretű gyártás. Megemlítette azt is, hogy az alapanyagok beszerzése nem egyszerű, de az ITM és a KKM közbenjárásával Kínából 2 nap alatt megérkezett az alapanyag. Arról is beszélt, hogy hasonló klinikai vizsgálatok folynak már az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Olaszországban, Japánban és több más ázsiai országban, valamint az Egyesült Államokban. Ideiglenes engedélyezéssel elérhetővé válhat az alkalmazása.

a Favipiravirral kapcsolatos kutatásaikról számolt be. Rámutatott: a mostani új vírus ellen az a leggyorsabb megoldás, ha már meglévő hatóanyagot használnak. A Favipiravirt még 2014-ben Japánban fejlesztették ki az infuenza ellen. A meglévő antivirális készítmények közül egyáltalán nem tudjuk, hogy valóban hatékonyak-e, ezért a projekt célja egyúttal, hogy bizonyítsák hatásosságát és biztonságosságát a COVID-19 esetében. Az is cél, hogy stratégiai készletek jöjjenek létre ezekből a készítményekből. A kutatás állásáról szólva kiemelte: a Richternél már jövő héten elkezdődhet a kilogrammos méretű gyártás. Megemlítette azt is, hogy az alapanyagok beszerzése nem egyszerű, de az ITM és a KKM közbenjárásával Kínából 2 nap alatt megérkezett az alapanyag. Arról is beszélt, hogy hasonló klinikai vizsgálatok folynak már az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Olaszországban, Japánban és több más ázsiai országban, valamint az Egyesült Államokban. Ideiglenes engedélyezéssel elérhetővé válhat az alkalmazása. Ezt követően Greiner István, a Richter Gedeon Nyrt. kutatási igazgatója tartott előadást, nem véletlenül volt ő a következő a sorban, mert a magyar gyógyszergyártó a Favipiravirral kapcsolatos kutatásban is részt vesz, többek között. A készítményt csak hosszabb kémiai eljárás során lehet előállítani, ráadásul nehéz beszerezni a kiindulási anyagokat és reagenseket, de a magyar kormány támogatásával sikerült hozzájutni ezekhez külföldről. Bizakodó hangot ütött meg előadásában, amikor azt mondta, hogy már belátható, hogy mikor lesz meg a hatóanyag és a készítmény. Az előkészületek során technológiai újításokat alkalmaztak, gyorsították a gyártást, szükség van továbbá a bejuttatást segítő készítményre, ennek fejlesztése is folyamatban.

tartott előadást, nem véletlenül volt ő a következő a sorban, mert a magyar gyógyszergyártó a Favipiravirral kapcsolatos kutatásban is részt vesz, többek között. A készítményt csak hosszabb kémiai eljárás során lehet előállítani, ráadásul nehéz beszerezni a kiindulási anyagokat és reagenseket, de a magyar kormány támogatásával sikerült hozzájutni ezekhez külföldről. Bizakodó hangot ütött meg előadásában, amikor azt mondta, hogy már belátható, hogy mikor lesz meg a hatóanyag és a készítmény. Az előkészületek során technológiai újításokat alkalmaztak, gyorsították a gyártást, szükség van továbbá a bejuttatást segítő készítményre, ennek fejlesztése is folyamatban. Szintén a Favipiravirral kapcsolatos kutatásokról szólt többek között Kovács L. Gábor akadémikus az általa vezetett HECRIN (Hungarian Clinical Research Infrastructure Network) konzorcium elnöke . Az ő feladatuk a klinikai vizsgálatok klinikumba történő bevezetésének segítése. A konzorcium 4 projektet bonyolít le az ITM megbízásából és ezek egyike a Favipiravir.

. Az ő feladatuk a klinikai vizsgálatok klinikumba történő bevezetésének segítése. A konzorcium 4 projektet bonyolít le az ITM megbízásából és ezek egyike a Favipiravir. Az Euroveritas Kft. és az Eötvös Loránd Kutató Hálózat közös projektjét mutatta be Závodszky Péter TTK kutatóprofesszor és Pál Gábor, az ELTE Biokémiai Tanszékének egyetemi docense. Projektjük célja koronavírus ellenes gyógyszerjelöltek fejlesztése irányított evolúcióval.

Projektjük célja koronavírus ellenes gyógyszerjelöltek fejlesztése irányított evolúcióval. Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora az egyetemen zajló kutatás kapcsán kiemelte, hogy céljuk a koronavírus elleni vakcina kifejlesztése. Az EMMI csütörtökön ki is adott ezzel kapcsolatban egy külön közleményt, miszerint a Nemzeti Népegészségügyi Központ és a Debreceni Egyetem együttműködésében, az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával megkezdődött az új koronavírus-vakcina fejlesztése. A két intézmény a közelmúltban írta alá a hazai oltóanyag-gyártás létrehozásának elősegítésében való együttműködést. Az ambiciózus tervek szerint már idén októberben elindulhat a vakcina kisszériás gyártása. A rektor az előadásában arról is beszámolt, hogy a hydroxy chloroquine hazai gyártásában is részt vesznek a terápiás készítmény elkészítésének keretében, ezt a projektet az egyetem elindította saját forrásból. Emellett prevenciós készítményen is dolgoznak szintén saját forrásból. A fő hatóanyagra standardizált extraktumok előállításra kerültek, a tesztek folyamatban vannak.

az egyetemen zajló kutatás kapcsán kiemelte, hogy céljuk a koronavírus elleni vakcina kifejlesztése. Az EMMI csütörtökön ki is adott ezzel kapcsolatban egy külön közleményt, miszerint a Nemzeti Népegészségügyi Központ és a Debreceni Egyetem együttműködésében, az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával megkezdődött az új koronavírus-vakcina fejlesztése. A két intézmény a közelmúltban írta alá a hazai oltóanyag-gyártás létrehozásának elősegítésében való együttműködést. Az ambiciózus tervek szerint már idén októberben elindulhat a vakcina kisszériás gyártása. A rektor az előadásában arról is beszámolt, hogy a hydroxy chloroquine hazai gyártásában is részt vesznek a terápiás készítmény elkészítésének keretében, ezt a projektet az egyetem elindította saját forrásból. Emellett prevenciós készítményen is dolgoznak szintén saját forrásból. A fő hatóanyagra standardizált extraktumok előállításra kerültek, a tesztek folyamatban vannak. Puskás László, az Avidin Kft. ügyvezető igazgatója előadásában arról beszélt, hogy a projektjük keretében vakcina prototípus kifejlesztését célozzák fúzionált SARS-COV-2 S fehérjedomén terápiás liposzóma létrehozásához. A liposzóma felszínén megjelenített, rekombináns SARS-COV-2 S felszíni fehérjerészek stimulálják a B-sejteket antitest termelésre és a bekebelezett antigén és intracellulárisan szétbontott liposzóma T-sejtes választ is indukál.

előadásában arról beszélt, hogy a projektjük keretében vakcina prototípus kifejlesztését célozzák fúzionált SARS-COV-2 S fehérjedomén terápiás liposzóma létrehozásához. A liposzóma felszínén megjelenített, rekombináns SARS-COV-2 S felszíni fehérjerészek stimulálják a B-sejteket antitest termelésre és a bekebelezett antigén és intracellulárisan szétbontott liposzóma T-sejtes választ is indukál. Vonderviszt Ferenc, a Pannon Egyetem rektorhelyettese a TargetEx Kft-vel és a Ceva-Phylaxia Zrt.-vel közösen vitt kutatás előrehaladásáról számolt be, melynek keretében flagellin alapú fúziós fehérjén alapuló újfajta oltóanyag molekulát fejlesztenek. Emlékeztetett arra, hogy az ember kétféle immunrendszerrel rendelkezik, gyorsabban reagál a velünk született immunrendszer, míg a lassabb reagáló az adaptív immunrendszerünk. Ha mindkettőt stimulálni tudjuk egyszerre, akkor hatékonyabb lesz az ellenállás a fertőzéssel szemben - mondta. Az újfajta oltóanyag ezért a tervek szerint egyszerre hordozna virális antigént és a veleszületett immunválaszt stimuláló szegmenseket. Az egyetem másik kutatása a sajtóba bekerült szennyvíz-elemzés, ebben a koronavírus terjedésének, jelenlegi állapotának és lecsengésének vizsgálata zajlik, a Pécsi Tudományegyetem bevonásával, valamint a Mol támogatásával. A hazai olajipari cég rendelkezésre bocsátotta és átalakította a laboratóriumát a kutatás érdekében. Az első mintavételek már meg is voltak Nagykanizsán és Veszprémben, a következő héten indul az országos mintavétel.

Címlapkép forrása: Getty Images