Megmutatjuk, mennyire vágja földhöz Magyarországot a koronavírus-járvány

Zsoldos Ákos

A koronavírus pontos gazdaságai hatásait még az első negyedéves GDP-tényadatok mellett is nagyon nehéz előrejelzni, mi azonban megpróbálkoztunk vele. A legtöbb nemzetgazdasági ágazatból (és azok alágazataiból) sikerült információt szerezni az áprilisi visszaesésre vonatkozóan az iparági szereplőktől, ezeket kiegészítve a külföldi adatokkal, valamint az év hátralévő részére tett becslésünkkel együtt pedig már kaptunk is három forgatókönyvet az idei növekedésre. Alapforgatókönyvünk szerint idén 4,4% lehet a visszaesés Magyarországon, de rossz esetben akár a 7%-ot is elérheti.