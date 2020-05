Ilyen pályázat még nem volt Magyarországon: zöld bajnokokat támogat a kormány

A zöld gazdaság kapacitásainak fejlesztése érdekében Zöld Nemzeti Bajnokok Programot hirdetett az Innovációs és Technológiai Minisztérium a gazdaságvédelmi akcióterv keretében. A pályázat részleteit György László, a tárca államtitkára ismertette pénteki online tájékoztatóján. Ezek szerint a teljes forrás első körben 3,85 milliárd forint és a gyártócégek 20-100 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatást kaphatnak.

György László már a tájékoztató elején leszögezte: a kormány szándéka nem változott azzal kapcsolatban, hogy az egyszer használatos műanyagokat betiltsa. Ennél azonban nagyobbak az ambícióink és ennek a mostani bejelentésnek is ez adja a jelentőségét - mondta az államtitkár.

A klímavédelmi akciótervünk is többre vállalkoztunk annál, mint hogy az egyszer használatos műanyagokat betiltsuk és a gazdaságvédelmi akciótervben is többre vállalkoztunk annál, mint hogy a magyar gazdaság versenyképességét fenntartjuk és legalább annyi munkahelyet hozunk létre, amennyit a vírus tönkretett - magyarázta György László a mostani program indokoltságát két oldalról is.

Ennek eredménye az, hogy most előállhatok a Zöld Nemzeti Bajnokok koncepcióval - jelentette be.

A programot hétfőn bocsátja társadalmi egyeztetésre a minisztérium. Olyan termelő kapacitásokat támogatunk Magyarországon, amelyek a bemenetét képezik a zöld gazdaságnak, ezért a Zöld Nemzeti Bajnokokat 5 területen várják:

Az energiahatékonysági fejlesztéseket kiszolgáló hazai gyártók. Az egyszer használatos műanyagtermékek kiváltására kapacitásokat fejlesztő cégek. Víz felhasználás hatékonyság fejlesztésére kapacitásokat bővítők. Az elektromobilitáshoz kapcsolódó hazai gyártók megerősítése. A másodlagos forrásból származó alapanyagokat felhasználó gyártók megerősítése. Ezt körkörös gazdaságnak szoktuk nevezni. Azokat erősítenék ennek keretében, amelyek hulladékokat használnak fel és ezeket teszik elérhetővé alapanyag formájában.

Első körben a kormány erre a pályázatra 3,85 milliárd forintot szán, de ha azt látják, hogy a magyar gazdasági szereplők ennél is több forrást tudnak felhasználni a kapacitások növelésére, akkor ezt az összeget 2-3 szorosára is emelhetik. Az igényektől függ az, hogy tovább emeljük-e az ipari kapcaitások fejlesztésére szolgáló keretet - mondta György László, aki azt is hozzátette, hogy arra számít a kormány, hogy a társadalmi egyeztetés egy hét alatt lezajlik. Június közepétől pedig az érdeklődők beadhatják a kérelmüket egy előminősítésre az IFKA-hoz, és az előminősítés után tudnak a pályázaton indulni.

György László a Portfolio csütörtöki online járműipari konferenciáján is fontos bejelentést tett:

A program keretében cégenként a vissza nem térítendő támogatás mértéke 20 és 100 millió forint között alakul majd

- ismertette a tárca gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára. A támogatás intenzitása pedig 50% lesz.

A Portfolio kérdésére György László példaként említette a szigeteléseket, nyílászárókat, okos mérőket gyártó cégeket, mint a pályázat célcsoportja. Minden olyan cég szóba jöhet, amelyik valamilyen szinten hozzájárul az energiahatékonysághoz, az energiafogyasztás optimalizáláshoz - magyarázta.

