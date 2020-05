Megdöbbentő előrejelzés: az egész évtizedet elintézte a koronavírus?

A Fitch Solutions elemzői 6 olyan főbb okot szedtek össze, amelyek a következő évtizedben az eddigieknél jóval lassabb trendnövekedés felé mutatnak, és ezek közül az első 4 újnak, a vírusválságra adott válaszokkal függ elsősorban össze.

A lassabb trendnövekedést kiváltó tényezők közül néhány öngerjesztő folyamattá is válhat, ami nagyfokú gazdaságpolitikai kihívásokhoz is elvezet majd, miközben például az inflációt is megemelheti a politikai kockázatok mellett.

1. A magas adósságterhek rontják a növekedési képességet

A Fitch Solutions elemzői szerint a 20 legnagyobb fejlett országban a kb. GDP 20%-pontjával, a 20 legnagyobb fejlődő országban kb. 10%-pontjával ugrik majd a GDP-arányos adósságráta rendre 133%-ra és 63%-ra a koronavírus válság enyhítésével összefüggő költségvetési költekezés miatt. Ez viszont a rákövetkező években az adósságleépítés szükségességét vonja maga után, ez tehát eleve nem segíti a további növekedésélénkítési lehetőségeket.