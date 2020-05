Megszólalnak a szakértők: nagyon rossz ötlet a világjárvány kezelésére kitalált új módszer

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az elmúlt hetekben több országban is felmerült annak az ötlete, hogy úgynevezett „immunitás-útleveleket” bocsátanak ki, melyek azt igazolják, hogy valaki már átesett a koronavírus-fertőzésen és immunissá vált az újabb megbetegedésre. Az ötletet a WHO és több biológus is elítélte, mert úgy gondolják, hogy nemhogy csökkentheti, hanem növelheti a járvány terjedésének ütemét és a diszkrimináció újabb formáit hozhatja el.