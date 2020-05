Jövőre is százmilliárdokkal tömheti a kormány azok zsebét, akik kölcsönadnak neki

A forint- és devizapiaci helyzet függvényében piaci devizakötvény kibocsátására is sor kerülhet 2021-ben – olvasható a kormány által benyújtott költségvetési törvényjavaslatban. Vagyis a járvány tartós hatása akár az is lehet, hogy a jövőben nem utasítja el „élből” a kormány a devizakibocsátást az adósság biztonságos finanszírozása érdekében. Egyébként a javaslat szerint nem változnak az adósságkezelés alapelvei, az adósság idei átmeneti megugrása után jövőre újra a GDP 70 százaléka alá csökkenhet.

Nem szállnak el a kamatkiadások

Az idei 1110 milliárd forintról 2021-ben várhatóan 1068,3 milliárdra csökken majd a költségvetés kamatkiadása nagyrészt a lakossági állampapírok állományának csökkenése miatt – derül ki a pénzügyminiszter által kedden benyújtott költségvetési törvényjavaslatból.

Az már az ÁKK módosított finanszírozási tervének megjelenésekor kiderült, hogy az adósságkezelő a lakossági állampapírok esetében csökkenő kereslettel számol a válság miatt. A tervben a korábban várt 400 milliárd forintos állománynövekedéssel szemben 1100 milliárdos csökkenés szerepel.

Ez pedig 2021-ben a költségvetés kamatkiadásaira is rányomhatja a bélyegét, az utóbbi évek fokozatosan emelkedő lakossági kamatfizetése kicsit megtorpan. A friss törvényjavaslat szerint az idei 341,5 milliárd forint után jövőre 320,6 milliárd forintnyi kamatot fizet ki az állam a lakossági kötvények és kincstárjegyek után.

Persze ha hozzátesszük, hogy 2015-ben még mindössze 45,8 milliárd forint volt ez az összeg, akkor látszik, hogy nem fordulatról, csak az emelkedés megtorpanásáról beszélhetünk.

Ezzel a lakossági állampapírok után fizetendő kamat továbbra is a teljes kamatkiadás majdnem harmadát teheti ki, ennél magasabb összeget csak a forintkötvények után fizet az állam. Az alábbi ábrán jól látszanak a tendenciák: a devizaadósság csökkenésével párhuzamosan a devizakötvényekre fizetett kamatkiadás is csökkent, ezzel párhuzamosan a lakosságnak egyre több kamatot fizet az állam.

De mi lesz az adóssággal?

Az államadóssággal kapcsolatban igazán nagy újdonságot nem tartalmaz a 2021-es költségvetési törvényjavaslat, a kormány megerősíti a konvergenciaprogramban ismertetett adósságpályát. Eszerint a tavaly év végi 66,4%-ról az idén átmenetileg a GDP 72,6 százalékára ugrik az adósságráta, amivel az utóbbi évek fokozatos adósságcsökkenése nullázódik le.

Jövőre azonban a visszapattanó gazdasági növekedés és a csökkenő költségvetési hiány miatt jelentős csökkenés jöhet, a törvényjavaslat szerint 2021 végén a GDP 69,3 százaléka lehet az adósság.

Mindez persze nominálisan még mindig emelkedő adósságot jelentene, a tavaly év végi 31 040 milliárd forintról az idén nagyon megugorhat az adósság, majd 2021 végére 35 272,9 milliárd forint lehet. Az ideinél nagyobb növekedésre egyébként hosszú évek óta nem volt példa, a több mint 3000 milliárd forintos emelkedés elsődleges oka a magasabb költségvetési hiány lehet.

A fő célok nem változnak jövőre sem

A törvényjavaslat szerint az adósságkezelési stratégia fő célkitűzése 2021-ben az elmúlt évek stabil finanszírozási helyzetének megőrzése, amiben az eddigi három fő cél érvényesülhet:

A GDP-arányos adósság csökkentése. A devizaadósság részarányának alacsony szinten, 10-20%-os sávban tartása. A lakosság részvételének növelése az államadósság finanszírozásában.

A javaslat kiemeli, hogy az idei lassulás ellenére továbbra is cél középtávon, hogy a közvetlenül a lakosság kezében lévő állampapír állomány 2023-ra érje el a 11 000 milliárd forintot. További stratégiai célkitűzések a forintpiac továbbfejlesztése és a piaci likviditás erősítése.

A fenti célokból is következik, hogy a hiány és a lejáró adósság finanszírozása döntően forintkibocsátásból valósulhat meg továbbra is, de szerepet kap a devizafinanszírozás is. Az elmúlt években végrehajtott sikeres futamidő hosszabbítási műveletek (például államkötvény-visszavásárlások és csereaukciók) révén 2021-ben is alacsony a lejáró forintkötvény mennyisége, azaz ebből a szempontból csökkentek az adósság újrafinanszírozásával kapcsolatos kockázatok – hangsúlyozza a javaslat.

Jövőre összesen 2 milliárd euró nemzetközi devizakötvény; 0,6 milliárd euró belföldi devizakötvény; valamint 0,3 milliárd euró nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett hitel visszafizetése esedékes. A 2,9 milliárd euró összegű devizalejárat 0,4 milliárd euróval több a 2020. évi tervezett deviza lejáratoknál, amelynek finanszírozása kedvező belföldi kereslet esetén a belföldi állampapírpiacon valósulhat meg. Ezen kívül a hazai kisbefektetők körében sikeres, az eurózóna inflációjához kötött kamatozású, euróban denominált Prémium Euró Magyar Államkötvény értékesítése is hozzájárul a devizalejáratok refinanszírozásához.

A forint- és devizapiaci helyzet függvényében piaci devizakötvény kibocsátására is sor kerülhet

- a törvényjavaslatban. Ez azért újdonság, mert a korábbi években a kormány sokkal elutasítóbb volt a devizakötvényekkel szemben, a jelek szerint most nem vetik el ennek lehetőségét sem.

A fentiek ellenére a kormány azzal számol, hogy a központi költségvetés adósságán belül a devizaadósság részaránya az idén várható 19,4%-ról 2021-ben 17,6%-ra mérséklődik,

vagyis ebből az következik, hogy a lejáró devizaadósság nagy részét forintból újíthatják meg.

Címlapkép: Getty Images