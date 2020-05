Rendkívüli folyamatok zajlottak le a magyar kórházakban a koronavírus miatt

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő oldalán megjelent a szokásos havi beszámoló a kórházi ágyak kihasználtságáról, annak is az áprilisi jelentése, így következtetéseket lehet levonni arról, hogy a koronavírus-járvány miatt elrendelt ágyfelszabadítás mit okozott a gyakorlatban. Mindemellett látványos ábrákon lehet nyomon követni, hogy a márciusban és áprilisban mi zajlott a kórházakban az ellátások visszaesése miatt.

Két döntés a járványkészültség miatt

A NEAK áprilisi jelentésében látványos, de a járvány következtében hozott miniszteri döntések fényében várható folyamatokat fedezhetünk fel. Az alapkezelő (egykori nevén OEP) külön ki is tér egy tájékoztató erejéig ezekre a lépésekre.

1. az egészségügyi fekvőbeteg ellátó intézményekben a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott teljes ágykapacitás 60 %-át április 7-étől "fokozatosan a COVID-19 fertőzött betegek ellátására alkalmassá kellett tenni". Erre a folyamatra érdekesen emlékszik vissza Kásler Miklós EMMI miniszter, amiről itt írtunk:

2. Emellett az a döntés is született az ellátórendszerre nehezedő alapterhelés mérséklése érdekében, hogy március 16-tól tervezett egészségügyi ellátás csak sürgős szükség miatt (életveszély vagy tartós egészségkárosodás elkerülése érdekében) volt végezhető (ez egészen májusig volt érvényben, amikor is fokozatosan elindult az egészségügy újranyitása).

Visszaeső ellátások

A NEAK azt is hozzátette, hogy "az intézkedések eredményeképpen 2020. március hónaptól az aktív és krónikus fekvőbeteg-szakellátás kapacitás- (ágyszám) és teljesítményadatai (esetszám, ápolási napok száma, HBCs súlyszám összeg, case-mix index, krónikus súlyozott napok stb.) jelentős eltéréseket mutathatnak az előző hónaphoz, az előző év egy havi átlagához, illetve az előző év azonos időszakához képest".

A jelentésben található néhány ábra látványosan bemutatja az elmúlt hetek kórházi folyamatait. A HBCS esetszám országosan lefeleződött a korábbi hónapokhoz képest, március és április folyamán a fent ismertetett két tényező miatt.

De mi is az a HBCS?



A homogén betegségcsoportok az ÁEEK fogalomtára szerint a fekvőbeteg-ellátás finanszírozásában használt betegosztályozási rendszer. Azokat az aktív kórházi ellátási eseteket sorolja egy finanszírozási csoportba, amelyek nagyságrendileg azonos teljesítményértékkel rendelkeznek, azaz közel azonos a szakmai-technikai ráfordítás igénye, és a csoportba sorolás orvosi szempontból is elfogadható. A besorolást elsődlegesen az ellátást indokló betegségek, a besoroláshoz kiemelt orvosi beavatkozások határozzák meg.



A kórházi teljesítmények értékelése különböző mérési rendszerek szerint végezhető el, egyik lehetőség erre a HBCs osztályozási rendszer. A kórházak különböző betegeket látnak el, eltérő kezelési eljárásokkal, erőforrásigénnyel. A kórházi tevékenységet nem csak az ellátott esetek száma, hanem az ellátott esetek összetétele is jellemzi. A kórházban előforduló esetek lehetséges típusainak száma rendkívül magas. Az osztályozási rendszer alkalmazásának lényege, hogy a kórházi eseteket jellemzők függvényében kezelhető számú, a homogenitási kritériumoknak megfelelő csoportokba sorolja.

Kiürített ágyak

A jelentésből az is világosan kiolvasható, hogy az ellátások lecsökkentése, a tervezett ellátások elhalasztása és az ágyak felszabadítása milyen hatással járt a kórházi ágyak kihasználtságára. Az aktív ágyak esetében a kihasználtság 39,3%-ra csökkent (a márciusi 60%-ról), a krónikus ágyak esetében pedig 44,51%-ra (a márciusi 71,%-ról).

Szél Bernadett ellenzéki képviselő a Facebook-oldalán megosztott jelentés kapcsán szintén arra mutatott rá, hogy a számok alapján már kikalkulálható, hogy mennyivel kevesebb ágyon ápoltak beteget átlagosan az előző hónapban.

A krónikus ágyak tekintetében a kihasználtság csökkenés 7400 ágy felszabadítását jelentette.

Az aktív ágyak esetében pedig 8928 ágy kiürítését.

Ez azt jelenti, hogy márciusról áprilisra átlagosan 16 329 ággyal csökkent a használatban levő ágyak száma.

Ha az áprilisi adatokat a februári kihasználtsághoz viszonyítjuk, akkor átlagosan összesen 24500 körüli csökkenést látunk a használatban lévő ágyak számában.

Az ellenzéki képviselő arra mutat rá, hogy

rendkívüli gyorsasággal zajlott a kórházi ágyak kiürítése és átlagosan 16-24 ezerrel kevesebb beteget ápolhattak a februárt követő két hónapban.

Külön kiemeli a rehabilitációs ágyak ügyét, amelyek kihasználtsága 57 százalékpontot esett február és április között. Míg februárban még 87,6 százalék volt az ágykihasználtság a rehabilitációs osztályokon, áprilisra ez 30,3 százalékra csökkent, ami átlagosan 8690 ágyat jelent.

