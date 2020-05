Sötét fejezet nyílik Ázsia pénzügyi központjában: örökre megváltozhat az élet

A kínai parlament elfogadott egy törvényt, amely örökre véget vethet Hongkong autonómiájának, ezzel pedig beláthatatlan gazdasági és politikai káoszba taszíthatja Peking a várost. A „nemzetbiztonság szavatolása” végett létrehozott intézkedésnek köszönhetően a Kommunista Párt már beleszólhat Hongkong törvényhozásába, működtethet rendvédelmi szerveket és titkosszolgálati egységeket az autónóm területen belül és megbüntethet bárkit, aki a pekingi kormánnyal szemben ellentétes véleményt fogalmaz meg. Az eredetileg a tüntetők ellen bevetett intézkedési csomag közvetetten akár Kína ambiciózus, 3000 milliárd dolláros Övezet és Út infrastruktúrafejlesztési programját is veszélybe sodorhatja.



Újra lobog a tüntetések lángja

Tavaly áprilisban kezdtek a hongkongiak tömeges tüntetésekbe, amikor a Carrie Lam vezetette kormány benyújtott egy olyan törvényt, mely alapján a papíron autonóm városi terület kiadta volna a kínai anyaországnak az általuk körözött bűnözőket. A törvény azért lett volna aggályos, mert megnyitotta volna az utat afelé, hogy Peking politikai ellenlábasaival is leszámoljon Hongkongon belül, de végül Lam a tömeg nyomására visszavonta a javaslatot szeptember 4-én. Volt olyan nap, hogy kétmillió hongkongi vonult a város utcáira tüntetni.

A tüntetések a javaslat visszavonása után csak 1-2 hétre csitultak el, aztán újult erővel és még nagyobb brutalitással tértek vissza az utcákra. Az ősszel már sokkal többről volt szó, mint egy kiadatási törvényjavaslatról, a tüntetések fő célkitűzéseivé vált

az általános választójog bevezetése,

a rendőri brutalitás kivizsgálása,

a letartóztatott tüntetők szabadon engedése,

illetve a tüntetések zavargásként való kategorizálásának megszüntetése.

Bár általánosságban ezek a mozgalom fő követelése, akadtak olyan tüntetők is, akik ennél is többet követeltek: néhányan Hongkong teljes elszakadását szeretnék Kínától, sőt, még olyanok is akadnak, akik inkább visszatérnének brit gyarmati státuszba, minthogy fejet hajtsanak Peking előtt.